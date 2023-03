A Splashtop e a CostGuard fazem parceria para oferecer o aplicativo CG-Cloud para iPad para permitir o acesso remoto aos principais softwares de gerenciamento de restaurantes, hotéis e alimentos

As Indústrias de Hospitalidade e Serviços Alimentares Podem Mobilizar Instantaneamente as Soluções Existentes Baseadas no Windows De que Dependem

SAN JOSE, Califórnia - 2 de Abril de 2013 - Splashtop Inc., líder mundial em colaboração e computação entre dispositivos, anuncia parceria com a CostGuard Food Costing Software para entregar a aplicação CG-Cloud para o iPad. Ao capacitar milhares de hotéis, restaurantes, lojas e operações institucionais de foodservice com acesso remoto ao software baseado em Windows da CostGuard, os utilizadores têm acesso instantâneo a dados de qualquer lugar e a qualquer hora, incluindo inventário, dados de vendas, POS, sistemas de contas, etc.

Tradicionalmente, o software foodservice requer um teclado numérico, que não está disponível em tablets móveis, mas o CG-cloud's proporciona uma sobreposição transparente de um teclado numérico personalizado para uma fácil introdução de dados.

A CG-Cloud aumenta a eficiência com insights de negócios em tempo real, incluindo:

Planilhas de Contagem: Os funcionários agora podem inserir dados diretamente no software. Não é preciso imprimir, escrever e, em seguida, reinserir esses dados. Cobranças: Fornece a confirmação instantânea dos preços, quantidades e substituições no momento em que são recebidas. Desafios de Latência: Todos os dados inseridos no iPad são inseridos diretamente no banco de dados CostGuard — Os dados são atualizados sem nenhuma latência



A CG-cloud reúne a mobilização da força de trabalho com a eficiência das TI. Através do streaming seguro da aplicação de desktop CostGuard, os empregados estão a trabalhar em software que conhecem, não deixando qualquer curva de aprendizagem, e as TI podem facilmente gerir todos os dispositivos a partir de uma única consola.

"Os dispositivos móveis estão a transformar as indústrias de serviços alimentares e retalhistas", disse Mark Lee, CEO e fundador da Splashtop. "Estamos entusiasmados com a parceria com a CostGuard para mobilizar a solução existente que milhares de empresas já contam diariamente e ajudar a inovar as operações para uma força de trabalho mais eficiente".

"Muitos clientes pediram o uso móvel do CostGuard e, através de uma parceria com a Splashtop, mobilizámos com sucesso o nosso software de foodservice existente para iPads para todos os nossos clientes, aumentando a produtividade e a satisfação", disse Matthew Starobin, Presidente da CostGuard.

Portar e re-desenvolver aplicações Windows existentes para dispositivos móveis é difícil, caro, e as empresas enfrentam frequentemente desafios de compatibilidade e treino. Splashtop trabalha com parceiros em diferentes indústrias para marcas privadas e personalizar a sua plataforma de mobilização Splashtop, como uma forma rápida e eficaz de mobilizar as aplicações Windows existentes.

Sobre o CostGuard

CostGuard fornece software para gestão de restaurantes (independentes e multi-unidades), cozinhas de retalho e produção, hotéis e salas de banquetes, casinos, catering, padarias, delis, corporativas, comissarias e institucionais foodervice.

O software CostGuard Food Costing fornece uma solução completa de 'back of the house': cálculo de custos de receitas, engenharia de menus, cálculo de custos de comida e bebidas; controlo de inventário; nutrição; gestão de vendas; interfaces com fornecedores, POS, contabilidade e sistemas de catering. Para mais informações, visita https://www.costguard.com

Sobre Splashtop

A Splashtop Inc. oferece a melhor produtividade em telas cruzadas e uma ótima experiência de colaboração através da conexão entre smartphones, tablets, computadores, TVs e nuvens. Os serviços de desktop remoto da Splashtop permitem que as pessoas acessem e controlem seus aplicativos, arquivos e dados favoritos usando seus dispositivos móveis. Mais de 18 milhões de pessoas baixaram os produtos Splashtop das lojas de aplicativos e parceiros de fabricação, incluindo HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e outros, já enviaram a Splashtop para mais de 100 milhões de dispositivos.

Esta solução de acesso remoto ao desktop e à aplicação é uma forma mais rápida, fácil e rentável de resolver problemas de compatibilidade VPN móvel e RDP sobre WAN. Splashtop ganhou o prestigiado prémio "Produto Mais Inovador" da PC World, "Best of What's New" da Popular Science, prémio "Best of 2012 CES" da LAPTOP Magazine, e é um finalista do Red Herring 100 North America de 2013. É a única empresa a ganhar o prémio NVIDIA "Ones to Watch" Empresas Emergentes dois anos consecutivos (2012 e 2013). A empresa está sediada em San Jose, Califórnia, com escritórios internacionais na China, Japão, e Taiwan. Para mais informações, visita www.splashtop.com

Todas as marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registradas das suas respectivas empresas.

Contacto de Imprensa

Caitlin Regan