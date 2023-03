Splashtop completa o seu financiamento unicórnio com um adicional de $15 milhões de seus investidores

Financiamento adicional de $15 milhões eleva a rodada unicórnio da Splashtop para $65 milhões de dólares

SAN JOSÉ, Califórnia, quarta-feira, 10 de março de 2021 — A Splashtop Inc., líder em acesso e suporte remoto de ponta, garantiu mais $15 milhões dos investidores da Sapphire Ventures, Storm Ventures, NEA e DFJ DragonFund.

Em Janeiro de 2021, Splashtop anunciou uma ronda de financiamento de $50 milhões que elevou a sua avaliação para além do nível de mil milhões de dólares de unicórnio. O novo financiamento adicional de $15 milhões encerra a ronda de financiamento do unicórnio Splashtop em $65 milhões.

“A moderna abordagem de acesso remoto da Splashtop está causando uma mudança real, refletindo em como, onde e quando as pessoas usam seus recursos digitais para trabalhar, aprender e se divertir”, disse Mark Lee, CEO da Splashtop. “Esta última arrecadação de fundos vai nos ajudar em nossa expansão global acelerada, ampliando nossa marca, atraindo mais talentos e expandindo nossa presença empresarial.”

Fundada em 2006, Splashtop começou a tornar-se rentável em 2015 e tem vindo a crescer rapidamente desde então. Splashtop tem agora mais de 30 milhões de utilizadores, suporta mais de 800 milhões de sessões a nível global, e tem uma taxa de crescimento actual de 160% com lucros de 60%.

De acordo com Jai Das, investidor da Sapphire Ventures, esse desempenho excepcional coloca a Splashtop como o exemplo perfeito de uma empresa ágil que demonstrou crescimento rápido, avaliações impressionantes por parte dos seus clientes e margens de lucro incrivelmente atraentes.

“À medida que avançarmos e continuarmos crescendo, continuaremos inovando e entregando os melhores produtos e serviços da categoria para clientes do mundo todo”, disse Mark Lee, cofundador e CEO da Splashtop.

Sobre Splashtop

Com sede em Silicon Valley, Splashtop Inc. fornece acesso remoto de próxima geração e software e serviços de apoio remoto para empresas, instituições académicas e de investigação, agências governamentais, pequenas empresas, MSPs, departamentos de TI, e indivíduos. A abordagem de acesso remoto baseada em cloud, segura e facilmente gerida pelo Splashtop está cada vez mais a substituir as abordagens herdadas, tais como as redes privadas virtuais (VPNs), ao mesmo tempo que ganha um impressionante 93 Net Promoter Score (NPS), um padrão para avaliar a satisfação do cliente. Mais de 30 milhões de utilizadores, incluindo os que estão em 85% das empresas da Fortune 500, desfrutam dos produtos Splashtop a nível global. Visita www.splashtop.com para mais informações.