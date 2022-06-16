Splashtop completa o seu financiamento unicórnio com um adicional de $15 milhões de seus investidores
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Financiamento adicional de $15 milhões eleva a rodada unicórnio da Splashtop para $65 milhões de dólares
SAN JOSÉ, Califórnia, quarta-feira, 10 de março de 2021 — A Splashtop Inc., líder em acesso e suporte remoto de ponta, garantiu mais $15 milhões dos investidores da Sapphire Ventures, Storm Ventures, NEA e DFJ DragonFund.
Em Janeiro de 2021, Splashtop anunciou uma ronda de financiamento de $50 milhões que elevou a sua avaliação para além do nível de mil milhões de dólares de unicórnio. O novo financiamento adicional de $15 milhões encerra a ronda de financiamento do unicórnio Splashtop em $65 milhões.
“A moderna abordagem de acesso remoto da Splashtop está causando uma mudança real, refletindo em como, onde e quando as pessoas usam seus recursos digitais para trabalhar, aprender e se divertir”, disse Mark Lee, CEO da Splashtop. “Esta última arrecadação de fundos vai nos ajudar em nossa expansão global acelerada, ampliando nossa marca, atraindo mais talentos e expandindo nossa presença empresarial.”
Fundada em 2006, Splashtop começou a tornar-se rentável em 2015 e tem vindo a crescer rapidamente desde então. Splashtop tem agora mais de 30 milhões de utilizadores, suporta mais de 800 milhões de sessões a nível global, e tem uma taxa de crescimento actual de 160% com lucros de 60%.
De acordo com Jai Das, investidor da Sapphire Ventures, esse desempenho excepcional coloca a Splashtop como o exemplo perfeito de uma empresa ágil que demonstrou crescimento rápido, avaliações impressionantes por parte dos seus clientes e margens de lucro incrivelmente atraentes.
“À medida que avançarmos e continuarmos crescendo, continuaremos inovando e entregando os melhores produtos e serviços da categoria para clientes do mundo todo”, disse Mark Lee, cofundador e CEO da Splashtop.
Podes saber mais sobre o financiamento de Splashtop e o seu caminho para o estatuto de unicórnio no blog do CEO de Splashtop, .
Sobre a Splashtop
Com sede no Vale do Silício, a Splashtop Inc. fornece acesso remoto de próxima geração e software e serviços de suporte remoto para empresas, instituições acadêmicas e de investigação, agências governamentais, pequenas empresas, MSPs, departamentos de TI, e indivíduos. A abordagem de acesso remoto baseada em cloud, segura e facilmente gerida da Splashtop está substituindo cada vez mais as abordagens legacy, tais como as redes privadas virtuais (VPNs), ao mesmo tempo que ganha um Net Promoter Score (NPS) impressionante de 93, que se trata de um padrão para avaliar a satisfação do cliente. Mais de 30 milhões de usuários, incluindo 85% das empresas da Fortune 500, desfrutam dos produtos Splashtop globalmente. Visite www.splashtop.com para mais informações.