Empresa líder em software de acesso remoto, Splashtop nomeia a CiELO Technologies como uma distribuidora de valor agregado para expandir a sua presença na Índia

Esta parceria promove a expansão global da Splashtop e expande o portfólio da CiELO com acesso remoto e soluções de apoio remoto para os negócios e instituições educacionais da Índia.

SAN JOSÉ, Califórnia, segunda-feira, 28 de setembro de 2020 — A Splashtop Inc., líder mundial em soluções de acesso remoto juntamente com a CiELO Technologies, fornecedora de serviços de TI e soluções de segurança, anunciaram hoje uma parceria para acelerar os planos de expansão da Splashtop na Índia.

Este ano, Splashtop viu mais de 50% de crescimento nas receitas globais com novos escritórios em Amesterdão, Singapura, e novas parcerias na América Latina e agora na Índia. A CiELO Technologies, um fornecedor de serviços de TI estabelecido na Índia, identificou a necessidade no mercado de uma solução de acesso remoto segura e rentável, especialmente desde a pandemia de COVID-19. Esta parceria estratégica surge num momento oportuno para ambas as empresas.

“Temos visto uma enorme demanda de empresas, governos e instituições educacionais por nossas soluções de acesso remoto”, disse Mark Lee, CEO da Splashtop Inc. “Os profissionais podem trabalhar em casa, a TI pode suportar remotamente computadores e dispositivos móveis e os alunos podem continuar o ensino à distância com o acesso facilitado a computadores. Procuramos um parceiro como a CiELO Technologies, que está focada em fornecer soluções de TI confiáveis para empresas na Índia. Aguardo ansiosamente a sinergia que esta colaboração irá trazer.”

“À medida que as organizações trabalham para estabelecer um novo normal na questão do trabalho remoto, elas exigem uma maneira segura, porém fácil de funcionários e estudantes acessarem recursos de computadores remotos a partir da segurança de suas casas”, disse Sanket Deshpande, Diretor Executivo CiELO Technologies. “Estou muito entusiasmado em adicionar a Splashtop às nossas ofertas, pois já vemos um interesse considerável de várias indústrias. A tecnologia de próxima geração da Splashtop funciona melhor do que as soluções tradicionais, como a VPN. A Splashtop também possui uma solução local que oferece maior controle aos clientes que precisam dela.”

Sobre a CiELO Technologies

CiELO Technologies é um Distribuidor de Valor Acrescentado (VAD) de produtos de segurança informática, com sede na Índia e cobre a Índia e a região EMEA. CiELO é um distribuidor com os principais fornecedores de tecnologia líder, e continua a valorizar a oferta do vendedor através de serviços pré e pós-venda, bem como serviços de aconselhamento profissional sobre segurança cibernética para canalizar parceiros em toda a região. A CiELO Technologies continua à espera de ser um dos Distribuidores Mais Confiáveis (MTD) para vendedores, revendedores e clientes.

Sobre Splashtop

Baseado em Silicon Valley, Splashtop Inc. oferece o melhor valor e as melhores soluções de acesso remoto e suporte remoto para profissionais de negócios, MSPs, departamentos de TI, e helpdesks. Splashtop é uma alternativa popular a VPN/RDP, VDI/DaaS, e outro software de acesso remoto. Mais de 30 milhões de utilizadores desfrutam dos produtos Splashtop a nível global.