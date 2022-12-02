Splashtop e AirWatch são parceiros para fornecer acesso remoto altamente seguro
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As soluções líderes de marketing de Remote Desktop, Remote Support, Remote Application e Interactive Whiteboard agora integram-se com o AirWatch Enterprise Mobility Management
SAN JOSE, Califórnia - 5 de Novembro de 2013 - Splashtop Inc. o líder mundial em colaboração e computação entre dispositivos, e AirWatch, o maior fornecedor de Gestão da Mobilidade Empresarial (EMM), anunciam que os produtos Splashtop Business e Splashtop Enterprise estão integrados com AirWatch.
"O acesso remoto à informação corporativa é um componente crítico na mobilidade empresarial e muitas implementações requerem acesso a desktops físicos ou virtuais", disse Kevin Keith, director de desenvolvimento de negócios da AirWatch. "Com Splashtop para AirWatch, os nossos clientes têm uma experiência integrada altamente segura e de alto desempenho que permite aos utilizadores acederem às suas aplicações e dados directamente do seu ambiente de trabalho físico ou virtual e saberem que as ligações estão salvaguardadas".
A Splashtop é conhecida pelo seu alto desempenho, uma solução de desktop remoto interativo de redes 3G e 4G. O Splashtop Business inclui um console de gerenciamento SaaS simples e é fácil de usar, pois desfruta de uma infraestrutura de retransmissão global em 8 datacenters diferentes da Splashtop. O Splashtop Enterprise é uma solução local que é instalada nos próprios servidores dos clientes. Ele se integra aos seus servidores Active Directory e Microsoft Windows RDS.
Ambos os produtos oferecem recursos de segurança, como criptografia SSL/AES 256 bits, ativação/desativação do usuário ou dispositivo e trilhas de auditoria detalhadas. Usando a Splashtop, os usuários podem acessar com rapidez, facilidade e segurança todos os seus aplicativos, arquivos e dados em computadores, servidores e nuvens públicas, privadas ou híbridas. A TI pode ser mais eficaz e eficiente no suporte a funcionários remotos e móveis em qualquer rede, sem o incômodo e o custo de estender a VPN para dispositivos móveis ou instalar soluções Citrix ou VMWare complicadas. Splashtop supera Citrix GoToMyPC, LogMeIn, TeamViewer, Wyse baseado em RDP e Citrix Receiver HDX.
Mark Lee, CEO da Splashtop, disse: “A Splashtop oferece aos usuários AirWatch uma experiência de acesso remoto perfeita e de alta velocidade, até mesmo em aplicativos mais pesados, incluindo CAD/CAM 3D e vídeos HD. Ao integrar-se ao AirWatch, profissionais de TI agora podem garantir que o acesso remoto esteja em conformidade com as suas políticas de segurança.”
O aplicativo Splashtop para AirWatch agora está disponível na App Store da Apple. Testes gratuitos da Splashtop para AirWatch para Splashtop Business e Splashtop Enterprise estão disponíveis. Mais detalhes podem ser encontrados no AirWatch Marketplace ou no site da Splashtop.
Sobre Splashtop
A Splashtop Inc. oferece a melhor experiência de colaboração e produtividade em ecrãs cruzados da classe, fazendo a ponte entre smartphones, tablets, computadores, televisores e nuvens. Splashtop serviços remotos
permitem às pessoas acederem e controlarem as suas aplicações, ficheiros e dados favoritos através dos seus dispositivos móveis. Mais de 15 milhões de pessoas já transferiram produtos Splashtop de lojas de aplicações, e parceiros de fabrico incluindo HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e outros já enviaram Splashtop em mais de 100 milhões de dispositivos.
Essa solução de acesso remoto a desktops e aplicativos de alto desempenho é uma maneira mais rápida, fácil e econômica de lidar com problemas de compatibilidade de VPN móvel e RDP sobre WAN. A Splashtop ganhou o prestigiado prêmio “Produto mais inovador” da PC World, “Melhor do que há de novo” da Popular Science,” Melhor de 2012 CES” da revista Laptop e é finalista da Red Herring 100, América do Norte 2013. As soluções Splashtop são distribuídas através de parceiros MDM/MAM e revendedores adicionais. A empresa possui sua sede em San José, Califórnia, com escritórios internacionais na China, Japão e Taiwan. Para mais informações visite www.splashtop.com
Todas as marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registradas das suas respectivas empresas.
Contacto de comunicação social
Kim Gengler
kim.gengler@horngroup.com