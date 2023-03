Splashtop e AirWatch são parceiros para fornecer acesso remoto altamente seguro

As soluções líderes de marketing de Remote Desktop, Remote Support, Remote Application e Interactive Whiteboard agora integram-se com o AirWatch Enterprise Mobility Management

SAN JOSE, Califórnia - 5 de Novembro de 2013 - Splashtop Inc. o líder mundial em colaboração e computação entre dispositivos, e AirWatch, o maior fornecedor de Gestão da Mobilidade Empresarial (EMM), anunciam que os produtos Splashtop Business e Splashtop Enterprise estão integrados com AirWatch.

"O acesso remoto à informação corporativa é um componente crítico na mobilidade empresarial e muitas implementações requerem acesso a desktops físicos ou virtuais", disse Kevin Keith, director de desenvolvimento de negócios da AirWatch. "Com Splashtop para AirWatch, os nossos clientes têm uma experiência integrada altamente segura e de alto desempenho que permite aos utilizadores acederem às suas aplicações e dados directamente do seu ambiente de trabalho físico ou virtual e saberem que as ligações estão salvaguardadas".

A Splashtop é conhecida pelo seu alto desempenho, uma solução de desktop remoto interativo de redes 3G e 4G. O Splashtop Business inclui um console de gerenciamento SaaS simples e é fácil de usar, pois desfruta de uma infraestrutura de retransmissão global em 8 datacenters diferentes da Splashtop. O Splashtop Enterprise é uma solução local que é instalada nos próprios servidores dos clientes. Ele se integra aos seus servidores Active Directory e Microsoft Windows RDS.

Ambos os produtos oferecem muitos recursos de segurança, como criptografia SSL/AES de 256 bits, ativação/desativação de usuários ou dispositivos e trilhas de auditoria detalhadas. Usando a Splashtop, os usuários podem acessar todos os seus aplicativos, arquivos e dados de forma rápida fácil e segura em computadores, servidores e nuvens públicas, privadas ou híbridas. Equipes de TI podem ser mais eficazes e eficientes no suporte a trabalhadores remotos em qualquer rede, sem o incômodo e o custo de estender a VPN para dispositivos móveis ou instalar soluções complicadas estilo Citrix ou VMware. A Splashtop supera o Citrix GotoMyPC, LogMeIn, TeamViewer, Wyse baseado em RDP e o Citrix Receiver HDX.

Mark Lee, CEO da Splashtop, disse: “A Splashtop oferece aos usuários AirWatch uma experiência de acesso remoto perfeita e de alta velocidade, até mesmo em aplicativos mais pesados, incluindo CAD/CAM 3D e vídeos HD. Ao integrar-se ao AirWatch, profissionais de TI agora podem garantir que o acesso remoto esteja em conformidade com as suas políticas de segurança.”

A Splashtop para aplicação AirWatch está agora disponível na Apple App Store. Estão disponíveis testes gratuitos da Splashtop para AirWatch, para Splashtop Business e Splashtop Enterprise. Mais detalhes podem ser encontrados em AirWatch Marketplace ou no website da Splashtop.

Sobre Splashtop

A Splashtop Inc. oferece a melhor experiência de colaboração e produtividade em ecrãs cruzados da classe, fazendo a ponte entre smartphones, tablets, computadores, televisores e nuvens. Splashtop serviços remotos



Essa solução de acesso remoto a desktops e aplicativos de alto desempenho é uma maneira mais rápida, fácil e econômica de lidar com problemas de compatibilidade de VPN móvel e RDP sobre WAN. A Splashtop ganhou o prestigiado prêmio “Produto mais inovador” da PC World, “Melhor do que há de novo” da Popular Science,” Melhor de 2012 CES” da revista Laptop e é finalista da Red Herring 100, América do Norte 2013. As soluções Splashtop são distribuídas através de parceiros MDM/MAM e revendedores adicionais. A empresa possui sua sede em San José, Califórnia, com escritórios internacionais na China, Japão e Taiwan. Para mais informações visite www.splashtop.com

