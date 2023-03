Splashtop adiciona alertas, atualizações do Windows, inventário do sistema e outros recursos de gerenciamento à solução de suporte remoto para profissionais de TI e MSPs

San Jose, Califórnia, 22 de Agosto de 2018. Splashtop Inc., o líder mundial em soluções de acesso remoto, colaboração e suporte remoto, apresentou hoje Splashtop Remote Support Premium. Concebido para profissionais de TI e MSPs que precisam de uma solução que combine controlo remoto, monitorização de alertas, actualizações do Windows e funcionalidades de comando remoto, o Splashtop Remote Support Premium fornece as funcionalidades mais solicitadas a um baixo custo.

"O Splashtop Remote Support Premium é a alternativa perfeita para soluções mais caras com funcionalidades semelhantes", disse Mark Lee, CEO do Splashtop. "Por exemplo, poupas pelo menos 70% quando escolhes Splashtop Remote Support Premium em vez de LogMeIn Central Premier".

Todos os recursos apresentados no Remote Support Premium foram projetados para a conveniência e produtividade de profissionais de TI e MSPs:

Os Alertas Configuráveis permitem que os usuários configurem alertas em combinações personalizadas para monitorar o status dos computadores, a instalação do software, o uso da memória e muito mais

O Gerenciamento de Atualizações do Windows ajuda os técnicos a garantir que seus computadores estejam sempre atualizados

O Comando Remoto permite que os usuários executem comandos em um computador remoto

O Inventário do Sistema exibe de uma maneira simples o inventário completo de sistema, hardware e software

Os Registros de Eventos mostram os principais eventos/avisos dos computadores que os técnicos podem usar para solucionar problemas

O Remote Support Premium também inclui todas as outras funcionalidades notáveis encontradas no Splashtop Remote Support Plus (incluindo transferência de ficheiros, suporte multi monitor, wake remoto, reinício remoto, gestão de utilizadores, agrupamento de computadores, e mais). Para uma lista detalhada de funcionalidades, visita https://www.splashtop.com/remote-support/premium.

Preços e Disponibilidade

O Splashtop Remote Support Premium já está disponível para comprar em www.splashtop.com/remote-support. Os preços de promoção especial para celebrar o lançamento do Suporte Remoto Premium começam €439 por ano, para 25 computadores. Estão disponíveis níveis adicionais com custos anuais inferiores a US$ 3 por computador, por ano, a quantidades mais altas. Os preços de tabela normal começam nos 749$/ano. Os clientes que compram durante a promoção especial também fecham o seu desconto para renovações futuras.

Sobre a Splashtop

A Splashtop Inc. oferece o melhor valor e as melhores soluções de colaboração e acesso remoto ao computador. Os serviços remotos Splashtop permitem às pessoas acederem às suas aplicações e dados a partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar. Os serviços de suporte remoto Splashtop permitem que as TI e MSPs suportem computadores, equipamento móvel, industrial, e Internet das coisas (IoT). As soluções de suporte Splashtop On-Demand permitem às equipas de suporte e help desk aceder remotamente a computadores, bem como a dispositivos iOS e Android para fornecer suporte. Os serviços de colaboração Splashtop, incluindo o Mirroring360 e o Classroom, permitem a partilha eficaz de ecrã, um-para-muitos, através de dispositivos. Mais de 20 milhões de utilizadores apreciam os produtos Splashtop. Saiba mais em https://www.splashtop.com.