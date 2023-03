Splashtop adicionado como um membro da Sharp Strategic Technology Alliance Resource (STAR)

As soluções da Splashtop podem ser integradas com os sistemas de exibição interativos Sharp AQUOS BOARD™ para permitir que apresentadores e participantes apresentem conteúdo e compartilhem ideias de qualquer lugar da sala usando seu Chromebook, iPad, Android, PC e Mac

San Jose, CA (PRWEB) - 21 de Outubro de 2014 - Splashtop Inc., líder mundial em colaboração e computação entre dispositivos, anunciou hoje que a Sharp Electronics Corporation adicionou a Splashtop como membro da Strategic Technology Alliance Resource (STAR). Com este anúncio, os utilizadores que utilizam os sistemas de exibição interactiva Sharp AQUOS BOARD podem agora ampliar consideravelmente as suas funcionalidades de apresentação usando Splashtop Classroom e Splashtop Mirroring360 produtos para controlar, anotar e apresentar conteúdo - e partilhar ideias - de qualquer parte da sala usando o seu dispositivo de eleição.

Presente em qualquer parte da sala e depois partilha conteúdos com outros - incluindo Chromebooks Splashtop Classroom permite aos apresentadores controlar, anotar e depois partilhar o seu conteúdo - incluindo apresentações Keynote ou Powerpoint, assim como aplicações Windows ou Mac existentes - para todos os dispositivos participantes, incluindo Chromebooks, iPads, Android, PCs Windows e Macs. O último lançamento inclui novas funcionalidades tais como: suporte a nuvens, streaming de áudio juntamente com o vídeo e a capacidade de múltiplos participantes controlarem o ecrã do apresentador directamente a partir do seu dispositivo móvel.

Mirror Chromebook Screens - Just Like Airplay Splashtop Mirroring360 , introduzido em Junho, está a ser usado por milhares de apresentadores para mostrar os seus ecrãs iOS sem fios a um projector usando o seu PC ou Mac sem a necessidade de TV ou cabos Apple. Com esta última actualização, os participantes podem agora também espelhar os seus ecrãs Chromebook e Mac para o computador do apresentador - aumentando o envolvimento da audiência.



Educadores que buscam engajar seus alunos de uma forma mais eficaz, melhorando o gerenciamento da sala de aula — inestimável para estudantes com deficiência visual/auditiva ou física

Executivos de vendas podem impressionar seu público transformando o seu dispositivo móvel no melhor dispositivo de apresentação do mercado, sem perder o controle da sua apresentação.

Instrutores podem permitir que as pessoas presentes respondam perguntas diretamente em seus iPad, Chromebook, Android, Mac ou dispositivos Windows, sem precisar caminhar até o centro da sala

Formadores que procuram ser mais eficazes, permitindo a participação dos formandos com o conteúdo do seu lugar

Equipes de TI que precisam gerenciar e oferecer suporte a centenas de usuários usando soluções em nuvem ou no local

“Estamos animados em nos tornarmos parte do Programa STAR da Sharp, que visa capacitar apresentadores e participantes com Chromebooks, iPads, Android e outros dispositivos”, disse Mark Lee, CEO e Presidente da Splashtop. “Juntamente com a tela Sharp AQUOS BOARD, a Splashtop permite que qualquer pessoa se mova livremente por uma sala e interaja com os participantes, não importa o seu tamanho, causando um enorme impacto em QUALQUER apresentação!”

Para começar um teste ou saber mais — https://education.splashtop.com

www.sharpusa.com/Aquosboard

Sobre Splashtop

serviços remotos permitem às pessoas acederem e controlarem as suas aplicações, ficheiros e dados favoritos através dos seus dispositivos móveis. Mais de 16 milhões de pessoas já transferiram produtos Splashtop de lojas de aplicações, e parceiros de fabrico incluindo HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e outros já enviaram Splashtop em mais de 100 milhões de dispositivos.

Esta solução de acesso remoto ao desktop e à aplicação é uma forma mais rápida, fácil e rentável de resolver problemas de compatibilidade VPN móvel e RDP sobre WAN. Splashtop ganhou o prestigiado prémio "Produto Mais Inovador" da PC World, "Best of What's New" da Popular Science, prémio "Best of 2012 CES" da LAPTOP Magazine, e é um finalista do Red Herring 100 North America de 2013. O Splashtop é distribuído através de MDM / MAM partners e revendedores adicionais. A empresa está sediada em San Jose, Califórnia, com escritórios internacionais na China, Japão, e Taiwan.

.

Sobre a Sharp Electronics Corporation



Sharp é a marca número 1 em vendas nos EUA para Ecrãns Comerciais Integrados de 55+ polegadas através de Canais de Vendas B2B*. Os expositores profissionais e comerciais da Sharp são especialmente concebidos para aplicações comerciais e são oferecidos numa vasta gama de tamanhos. Desde os nossos premiados ecrãs 4K Ultra HD e Full HD para sinalização digital, às nossas paredes de vídeo ultra-finas de alto impacto, até aos inovadores sistemas de visualização interactiva AQUOS BOARD, os produtos Sharp ajudam-te a comunicar, colaborar e divulgar informação de forma brilhante.

Para mais informação sobre os sistemas de visualização interactiva Sharp AQUOS BOARD, visita ou envia um email para ProLCD@Sharpusa.com

*De acordo com o relatório mensal NPD DisplaySearch Monthly Large-Format Commercial Displays, Julho de 2014.

Todas as marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registradas das suas respectivas empresas.

Contato para mídia

Alex Shapiro

415.905.4011

alex.shapiro@horngroup.com