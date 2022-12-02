Splashtop adicionado como um membro da Sharp Strategic Technology Alliance Resource (STAR)
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As soluções da Splashtop podem ser integradas com os sistemas de exibição interativos Sharp AQUOS BOARD™ para permitir que apresentadores e participantes apresentem conteúdo e compartilhem ideias de qualquer lugar da sala usando seu Chromebook, iPad, Android, PC e Mac
San Jose, CA (PRWEB) - 21 de Outubro de 2014 - Splashtop Inc., líder mundial em colaboração e computação entre dispositivos, anunciou hoje que a Sharp Electronics Corporation adicionou a Splashtop como membro da Strategic Technology Alliance Resource (STAR). Com este anúncio, os utilizadores que utilizam os sistemas de exibição interactiva Sharp AQUOS BOARD podem agora ampliar consideravelmente as suas funcionalidades de apresentação usando Splashtop Classroom e Splashtop Mirroring360 produtos para controlar, anotar e apresentar conteúdo - e partilhar ideias - de qualquer parte da sala usando o seu dispositivo de eleição.
Apresente a partir de qualquer lugar da sala, depois partilha conteúdo com outros — incluindo Chromebooks
O Splashtop Classroom permite que os apresentadores controlem, façam anotações e compartilhem seu conteúdo - incluindo apresentações do Keynote ou Powerpoint, bem como aplicativos Windows ou Mac existentes - para todos os dispositivos dos participantes, incluindo Chromebooks, iPads, Android, Windows PCs e Macs. A versão mais recente inclui novos recursos, como: suporte em nuvem, streaming de áudio junto com o vídeo e a capacidade de vários participantes controlarem a tela do apresentador diretamente de seu dispositivo móvel.
Espelhe telas Chromebook – Igual o Airplay
O Splashtop Mirroring360, lançado em junho, está sendo usado por milhares de apresentadores para exibir suas telas iOS sem fio para um projetor usando seu PC ou Mac sem a necessidade de Apple TV ou cabos. Com esta última atualização, os participantes agora também podem espelhar os seus ecrãs Chromebook e Mac para o computador do apresentador — aumentando o envolvimento do público.
Quando um display interativo Sharp AQUOS BOARD é usado com Splashtop Mirroring360 e o Classroom, ele cria uma plataforma de apresentação ideal para muitos usuários, incluindo:
Educadores que buscam engajar seus alunos de uma forma mais eficaz, melhorando o gerenciamento da sala de aula — inestimável para estudantes com deficiência visual/auditiva ou física
Executivos de vendas podem impressionar seu público transformando o seu dispositivo móvel no melhor dispositivo de apresentação do mercado, sem perder o controle da sua apresentação.
Instrutores podem permitir que as pessoas presentes respondam perguntas diretamente em seus iPad, Chromebook, Android, Mac ou dispositivos Windows, sem precisar caminhar até o centro da sala
Formadores que procuram ser mais eficazes, permitindo a participação dos formandos com o conteúdo do seu lugar
Equipes de TI que precisam gerenciar e oferecer suporte a centenas de usuários usando soluções em nuvem ou no local
“Estamos animados em nos tornarmos parte do Programa STAR da Sharp, que visa capacitar apresentadores e participantes com Chromebooks, iPads, Android e outros dispositivos”, disse Mark Lee, CEO e Presidente da Splashtop. “Juntamente com a tela Sharp AQUOS BOARD, a Splashtop permite que qualquer pessoa se mova livremente por uma sala e interaja com os participantes, não importa o seu tamanho, causando um enorme impacto em QUALQUER apresentação!”
Sobre Splashtop
A Splashtop Inc. oferece a melhor produtividade em telas cruzadas e uma ótima experiência de colaboração através da conexão entre smartphones, tablets, computadores, TVs e nuvens. Os serviços de desktop remoto da Splashtop permitem que as pessoas acessem e controlem seus aplicativos, arquivos e dados favoritos usando seus dispositivos móveis. Mais de 16 milhões de pessoas baixaram os produtos Splashtop de lojas de aplicativos e parceiros de fabricação, incluindo HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e outros, já enviaram a Splashtop para mais de 100 milhões de dispositivos.
Essa solução de alto desempenho para acesso remoto a aplicativos e desktops é uma maneira mais rápida, fácil e econômica de resolver problemas de compatibilidade de VPN móvel e RDP sobre WAN. Splashtop ganhou o prestigiado prémio “Produto Mais Inovador” da PC World, “O melhor do que há de novo” da Popular Science, ”Melhor da CES 2012” da LAPTOP Magazine, e é finalista da Red Herring 100 América do Norte 2013. Splashtop é distribuída através de parceiros MDM/MAM e revendedores adicionais. A empresa tem sede em San Jose, Califórnia, com escritórios internacionais na China, Japão e Taiwan.
Para mais informações, visite https://www.splashtop.com.
Sobre a Sharp Electronics Corporation
A Sharp Electronics Corporation é a subsidiária norte-americana da Sharp Corporation, uma desenvolvedora mundial de produtos de entretenimento doméstico, eletrodoméstico, soluções de escritório multifuncionais em rede e ferramentas de comunicação e informação móveis exclusivos . Suas principais marcas incluem televisões AQUOS® LED HD e 4K UHD, fornos Insight® Microwave Drawer® e purificadores de ar Plasmacluster®. A Sharp foi nomeada uma das marcas mais admiradas da América e uma das 20 empresas mais amadas em todo o mundo.
Sharp é a marca número 1 em vendas nos EUA para Ecrãns Comerciais Integrados de 55+ polegadas através de Canais de Vendas B2B*. Os expositores profissionais e comerciais da Sharp são especialmente concebidos para aplicações comerciais e são oferecidos numa vasta gama de tamanhos. Desde os nossos premiados ecrãs 4K Ultra HD e Full HD para sinalização digital, às nossas paredes de vídeo ultra-finas de alto impacto, até aos inovadores sistemas de visualização interactiva AQUOS BOARD, os produtos Sharp ajudam-te a comunicar, colaborar e divulgar informação de forma brilhante.
Para mais informação sobre os sistemas de visualização interactiva Sharp AQUOS BOARD, visita ou envia um email para ProLCD@Sharpusa.com
*De acordo com o relatório mensal NPD DisplaySearch Monthly Large-Format Commercial Displays, Julho de 2014.
Todas as marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registradas das suas respectivas empresas.
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Alex Shapiro
alex.shapiro@horngroup.com