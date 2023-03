Splashtop 2 Lançamentos no Windows Phone 8 Disponível gratuitamente até 31 de agosto de 2013, Cortesia da Nokia e da Microsoft

Milhões de usuários do Windows Phone agora podem desfrutar da melhor experiência de desktop remoto da categoria

SAN JOSE, Califórnia - 23 de Maio de 2013 - ASplashtop Inc., líder mundial em computação entre dispositivos, anunciou o lançamento do Splashtop 2 Remote Desktop para Microsoft Windows Phone 8, permitindo uma solução simples e com um só clique para acesso remoto a partir do Windows Phone para um PC ou Mac para permitir a computação pessoal cloud a partir de computadores domésticos ou do trabalho.

“Muitos usuários do Windows Phone pediram pela Splashtop”, disse Mark Lee, CEO e cofundador da Splashtop. “Estamos muito animados em trabalhar com a Nokia e a Microsoft para otimizar e oferecer a melhor experiência Splashtop no Windows Phone 8.”

Os usuários do Windows Phone 8 agora podem desfrutar do Desktop Remoto Splashtop 2 para acessar arquivos, usar seus aplicativos e visualizar e ouvir qualquer conteúdo diretamente de um PC ou Mac, sem a necessidade de sincronizar ou copiar e colar arquivos entre dispositivos.

Para os guerreiros móveis ou trabalhadores remotos. A Splashtop permite que você acesse arquivos de trabalho importantes e aplicativos de escritório, como Outlook, PowerPoint, Excel e Word. Todos os aplicativos essenciais de negócios, como .NET, Silverlight, webapps do IE, Java, Flash, aplicativos de banco de dados ou outros aplicativos legados, podem ser acessados remotamente. Basta abrir o seu WinPhone 8 e usufruir do acesso total ao seu computador ou Mac.

Em coordenação com a Nokia e a Microsoft, o Splashtop 2 está agora disponível gratuitamente para todos os utilizadores do Windows Phone 8 até 31 de Agosto de 2013.

“Reconhecemos o valor crescente do fornecimento de aplicativos aos proprietários do Nokia Lumia, é importante fomentar um estilo de vida cada vez mais conectado. A equipe da Nokia trabalhou em estreita colaboração com a Splashtop para garantir a melhor experiência de desktop remoto possível, permitindo o acesso direto do seu aparelho móvel. Esperamos que os consumidores fiquem encantados com a experiência da Splashtop no Nokia Lumia com o Windows Phone 8”, disse Bryan Biniak, Vice-Presidente e Gerente Geral, Parceiro Global e Desenvolvimento de Aplicativos da Nokia.

“O Windows Phone foi projetado para mais produtividade, fornecendo aplicativos cativantes para trabalhadores móveis e profissionais de TI”, disse Todd Brix, gerente geral de Aplicativos do Windows Phone, Microsoft Corp. “O Splashtop 2 é um ótimo exemplo de um aplicativo de alto desempenho que as pessoas podem encontrar na Loja do Windows Phone para aproveitar o seu dispositivo móvel ao máximo.”

O Desktop Remoto Splashtop 2 para Windows Phone 8 está disponível na Loja da Microsoft Windows Phone. https://www.windowsphone.com/s?appid=7422bd18-219e-4d20-af5e-126045a238b8

Sobre Splashtop

A Splashtop Inc. oferece a melhor produtividade em telas cruzadas e uma ótima experiência de colaboração através da conexão entre smartphones, tablets, computadores, TVs e nuvens. Os serviços de desktop remoto da Splashtop permitem que as pessoas acessem e controlem seus aplicativos, arquivos e dados favoritos usando seus dispositivos móveis. Mais de 18 milhões de pessoas baixaram os produtos Splashtop das lojas de aplicativos e parceiros de fabricação, incluindo HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e outros, já enviaram a Splashtop para mais de 100 milhões de dispositivos.

Esta solução de desktop remoto e acesso a aplicativos de alto desempenho é uma maneira rápida, fácil e econômica de resolver problemas de compatibilidade de VPN móvel e RDP sobre WAN. A Splashtop ganhou o prestigiado prêmio “Produto mais inovador” da PC World, “Melhor das novidades” da Popular Science, “Melhor do CES 2012” da LAPTOP Magazine e é finalista da Red Herring 100 2013 realizada na América do Norte. É a única empresa a ganhar o prêmio NVIDIA “Ones to Watch” de Empresas Emergentes por dois anos consecutivos (2012 e 2013). A empresa possui sua sede em San José, Califórnia, com escritórios internacionais na China, Japão e Taiwan. Para mais informações, visite https://www.splashtop.com

Todas as marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registradas das suas respectivas empresas.

*Fonte: ZDNet