1 Líder de Área de Trabalho Remota Splashtop Parceiros com Amahi

A nova oferta de produtos expande o acesso remoto de computadores e Macs ao Servidor de Mídia e NAS, tornando esses aplicativos e dados acessíveis a qualquer hora e em qualquer lugar

SAN JOSE, Califórnia - 6 de Fevereiro de 2013 - Splashtop Inc., o líder mundial em colaboração entre dispositivos e acesso remoto, anunciou uma parceria com a Amahi para permitir o controlo remoto e o acesso aos servidores de media Amahi. Mais de 12 milhões de utilizadores Splashtop transformaram os seus PCs e Macs em nuvens pessoais, entregando as suas aplicações e dados favoritos a dispositivos móveis. Agora, com a parceria Amahi, os utilizadores podem também aceder sem problemas ao conteúdo multimédia e aos documentos armazenados e com backups no seu servidor multimédia e dispositivos NAS alimentados por Amahi.

O nosso objectivo é permitir que os nossos utilizadores tenham acesso total a qualquer recurso informático a partir dos seus dispositivos móveis, a qualquer hora e em qualquer lugar", disse Mark Lee, presidente e co-fundador da Splashtop, Inc. "O nosso objectivo é permitir que os nossos utilizadores tenham acesso total a qualquer recurso informático a partir dos seus dispositivos móveis, a qualquer hora e em qualquer lugar". "Juntamente com o Amahi, o servidor doméstico líder em bricolage e solução NAS, criámos agora uma nuvem pessoal robusta e fiável para os nossos utilizadores".

“Muitos usuários da Amahi pediram suporte para a Splashtop, estamos muito entusiasmados em trabalhar com a Splashtop para oferecer a melhor solução de nuvem pessoal do mercado”, disse Carlos Puchol, fundador e CEO da Amahi. “A Splashtop permite que os usuários da Amahi acessem seus recursos remotamente de maneira fácil, com uma velocidade incrível e de qualquer lugar. Seja no ambiente de trabalho, ao reproduzir vídeos, navegando na web ou usando aplicativos de mídia como XBMC ou Plex, a Splashtop oferece aos usuários o melhor desempenho disponível no mercado.”

A Splashtop é 10X mais rápida do que o VNC tradicional, suporta sincronização simultânea de áudio e vídeo e suporta acesso remoto seguro e contínuo entre firewalls e redes, sem a necessidade de encaminhamento de portas. O Splashtop Streamer beta está disponível na loja de aplicativos da Amahi em https://www.amahi.com/apps/splashtop.

Amahi é uma plataforma líder de servidor de media digital para casas e pequenas empresas. Corre como um servidor multimédia e de aplicações num computador ou NAS dedicado. O Amahi trata das necessidades de entretenimento, armazenamento e computação, ajudando os utilizadores experientes a armazenar, organizar e entregar os seus vídeos, televisão gravada e música a dispositivos multimédia na rede. Partilha-os localmente ou com segurança em todo o mundo com aplicações VPN ou Splashtop. O Amahi é expansível com uma série de aplicações de instalação com um clique. Pode correr sem cabeça ou com um desktop (necessário para o Splashtop).

Para mais informações sobre o Splashtop 2, visita . Para mais informações sobre Splashtop, por favor visita ; segue o blog da empresa em , no Facebook em https://www.facebook.com/Splashtop e no Twitter em @Splashtop.

Para mais informações sobre o Amahi, visita https://www.amahi.com . Para a loja de aplicações Amahi, visita . Segue o Amahi no Facebook em e no Twitter em @amahi ou no blog do Amahi em .

Recursos de Apoio

Splashtop home:



https://www.splashtop.com/business



https://www.splashtop.com/streamer

https://www.splashtop.com/splashtop2#performance-tab



Sobre Splashtop

A Splashtop Inc. oferece a melhor experiência de colaboração e produtividade em ecrãs cruzados da classe, fazendo a ponte entre smartphones, tablets, computadores, televisores e nuvens. Hoje, mais de 12 milhões de utilizadores desfrutam da comodidade do Splashtop Remote Desktop, nomeado para as 25 aplicações para iPad mais vendidas da Apple App Store. Splashtop oferece um desempenho superior e facilidade de utilização para utilizadores iOS, Android, RIM, Windows e MAC que queiram aceder remotamente aos seus desktops, aplicações e dados a qualquer hora e em qualquer lugar.

Para mais informações sobre a Splashtop, visite https://www.splashtop.com.

Sobre Amahi

A Amahi oferece o melhor software de servidor de mídia para residências e pequenas empresas. A Amahi é um software de código aberto que pode ser instalado em um computador dedicado ou NAS e oferece uma das maiores lojas de aplicativos de instalação com um clique para servidores de mídia e dispositivos NAS. A Amahi é uma startup nova fundada em Sunnyvale, Califórnia.

# # #

Todas as marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registradas das suas respectivas empresas.

Etiquetas: Splashtop, colaboração entre dispositivos, iPad, iPhone, iPhone, Android, tablet, smartphone, móvel, cloud, desktop remoto, NAS, servidor multimédia, Amahi

Contacto para os Media:

Melinda Stoker

408.861.1088 x 144