1 Remote Desktop Leader Splashtop apresenta o & Gamepad de Atalhos Configuráveis — capacidade de criar atalhos de teclado, controles de mouse e joysticks virtuais, otimizando para seus aplicativos favoritos.

MACWORLD-SAN FRANCISCO e SAN JOSE, Califórnia - 31 de Janeiro de 2013 - Splashtop Inc., o líder mundial em colaboração entre dispositivos e acesso remoto, anunciou os Atalhos Configuráveis & Gamepad add-on para a sua aplicação Splashtop 2 iPad e dispositivos Android. Os utilizadores empresariais e pessoais do Splashtop 2 poderão personalizar a sua experiência com o tablet criando atalhos de teclado, joysticks virtuais, controlos do rato para um acesso remoto mais rápido e sem falhas com os seus Macs e PCs. Este novo add-on faz parte do Splashtop 2 a ser mostrado no stand 758 no MacWorld e pode ser descarregado pelos clientes do Splashtop 2 em iTunes.

De acordo com uma pesquisa recente com os usuários da Splashtop, muitas pessoas estão usando a Splashtop para acessar de maneira remota uma ampla gama de aplicativos, incluindo aplicativos de escritório, navegadores, jogos e aplicativos de mídia. Com isso em mente, a Splashtop criou o complemento Gamepad e Atalhos Configuráveis para oferecer às pessoas uma maneira melhor e mais fácil de controlar e usar seus aplicativos nos seus dispositivos móveis.

“Mais de 12 milhões de pessoas já estão desfrutando de um acesso remoto com desempenho incrível do Splashtop 2 e Splashtop Business”, disse Mark Lee, presidente e co-fundador da Splashtop, Inc. “Com o complemento Gamepad e Atalhos Configuráveis, não só vamos nos conectar a qualquer dispositivo, em qualquer lugar, também vamos permitir que os usuários personalizem a maneira como eles acessam e interagem com seus aplicativos, entretenimento e dados favoritos, criando uma conveniência ainda maior.”

Trabalhadores profissionais, estudantes, professores e essencialmente qualquer pessoa em movimento apreciarão como Atalhos configuráveis & Gamepad permite a capacidade de criar atalhos virtuais no ecrã para as funções mais frequentemente utilizadas e também controlos do rato virtual para que o seu trabalho seja ainda mais rápido. Os perfis são construídos para aplicações populares como o Microsoft Office, Media Player, QuickTime Player, browsers e Mac OS X.

Recursos principais

Possibilidade de criar joy stick virtual personalizado com botões para os tapetes de jogo

Atalhos de teclado personalizáveis e controles de mouse para aplicativos usados com frequência

Perfis de produtividade incorporados para Microsoft Office (incluindo apresentações de slides em PowerPoint), Media Player, QuickTime Player, navegadores, Mac OS X e Windows 8

Perfis de jogo incorporados para Diablo III , Pro Evolution Soccer 2012, com mais em breve

Preços e Disponibilidade

O complemento Gamepad e Atalhos Configuráveis do Splashtop 2 está disponível por $0,99 dólares por mês ou $9,99/ano e está disponível para compra no aplicativo Splashtop 2 para dispositivos iPad e Android.

Sobre Splashtop

A Splashtop Inc. oferece a melhor experiência de colaboração e produtividade de ecrã cruzado da sua classe, fazendo a ponte entre smartphones, tablets, computadores, televisores e cloud. Hoje, mais de 12 milhões de utilizadores desfrutam da comodidade do Splashtop Remote Desktop, nomeado para as 25 aplicações para iPad mais vendidas da Apple App Store. Splashtop oferece um desempenho superior e facilidade de utilização para utilizadores iOS, Android, RIM, Windows e MAC que queiram aceder remotamente aos seus desktops, aplicações e dados a qualquer hora e em qualquer lugar.

Usufruindo das tendências BYOD/CYOD, o Splashtop para Negócios é uma solução de desktop remoto segura e de alto desempenho projetada para mobilizar forças de trabalho em minutos, com total conformidade com as políticas de TI da empresa. Ele fornece um console centralizado no local para monitorar, gerenciar, ativar/desativar e auditar o acesso remoto de funcionários de aplicativos e dados em computadores e nuvens. Muitas organizações estão adotando o Splashtop para Negócios como uma maneira mais rápida e econômica de lidar com problemas de compatibilidade de VPN móvel e desafios de desempenho de RDP sobre WAN, bem como dimensionar e VDI (infraestrutura de desktop virtual) existente para forças de trabalho de conhecimento móvel. A Splashtop também possui parceria com fornecedores de gerenciamento de dispositivos móveis (MDM), integradores de sistemas, fornecedores de redes de segurança e provedores de serviços para fornecer soluções SaaS flexíveis e locais para negócios.

Splashtop Whiteboard permite a professores e alunos transformar o seu iPad, tablet Android, B&N NOOOK ou Amazon Kindle Fire num quadro interactivo móvel a uma fracção do custo de um IWB tradicional. Os professores podem colaborar, anotar e partilhar currículo e conteúdos em muitos formatos, incluindo Flash, com todos os alunos enquanto passeiam pela sala de aula. Anywhere Access Pack é um add-on Splashtop 2 que permite aos utilizadores aceder sem problemas aos seus computadores através de 3G/4G, Internet e firewalls, usando o nosso Splashtop Bridging Cloud(tm), uma infra-estrutura global de servidores relay nos EUA, Europa e Ásia. Splashtop Bridging Cloud oferece a melhor segurança, fiabilidade e desempenho global da classe.

Escolhida pela Storm Ventures, DFJ, NEA e SAP Ventures, a Splashtop está liderando uma onda de mobilidade e computação em nuvem — oferecendo produtividade e colaboração aprimoradas, conectando usuários a aplicativos, dados e serviços em qualquer dispositivo. Para obter mais informações sobre a Splashtop, visite https://www.splashtop.com.

