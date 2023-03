1 iPad App, Splashtop Remote Desktop, agora está otimizado para tablets com favo de mel Android com chips NVIDIA Tegra 2

Aplicativo de alto desempenho para reprodução de áudio e vídeo

16 de Junho, 2011 - San Jose, CA - Splashtop® Inc., o líder mundial em computação de acesso instantâneo, anunciou hoje que está a trazer a sua aplicação para iPad mais vendida, Splashtop Remote Desktop, para os tablets Android. A nova e melhorada aplicação está optimizada para comprimidos Android Honeycomb com NVIDIA Tegra 2 chips como Acer Iconia Tab A500, LG G-Slate, e Motorola XOOM, só para citar alguns. O Asus Transformer até vem pré-agrupado com a aplicação. Agora os utilizadores podem desfrutar de um acesso simples e com um clique a partir do seu tablet Android para todo o seu computador de secretária (PC ou Mac) com suporte total de vídeo e áudio.

A aplicação, Splashtop Remote Desktop HD, promete melhorar o desempenho, resultando numa latência ou atraso muito baixos entre o computador anfitrião e o dispositivo cliente, quer o utilizador esteja a aceder a ficheiros ou a ver um filme de acção na cama.

Os benefícios adicionais incluem:

Otimização para o chip Tegra 2 dual-core — capaz de reproduzir áudio e vídeo em até 30 fps

Interatividade aprimorada com baixa latência para jogos

Suporte para animações, áudio e vídeo interativos completos para PowerPoint / Keynote

Touch gesture aprimorado para as resoluções do tablet Honeycomb

“Ao nos tornarmos o aplicativo número 1 da iPad App Store nas últimas semanas, deixamos o Angry Birds ainda mais irritado ", disse Mark lee, CEO e co-fundador da Splashtop. “Com a otimização para Honeycomb e Tegra 2, pretendemos fazer o mesmo no Android Market. Porém, eu amo o Angry Birds .”

O Splashtop Remote funciona na maioria dos smartphones e tablets populares e pode ser conectado a computadores que rodam o sistema operacional Windows 7, Vista, XP ou Mac OS X 10.6 ou superior. Ele é composto por dois componentes: um aplicativo no dispositivo móvel e o Streamer no computador. Para saber mais sobre o Splashtop Remote, visite: www.splashtop.com/remote. Desktop Remoto HD Splashtop pode ser baixado no mercado Android.

Sobre Splashtop



Hoje, os produtos da Splashtop estão disponíveis em mais de 60 milhões de computadores dos principais fabricantes, incluindo Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. A Splashtop recebeu inúmeros prêmios, incluindo o prestigiado prêmio “Produto mais inovador” da PC World, o prêmio “Melhor do que há de novo” da Popular Science e o prêmio “Melhor do CES 2010” da Laptop Magazine. A Splashtop Inc. possui sede em San José, com escritórios em Pequim, Hangzhou, Xangai e Taipei. Para mais informações, visite https://www.splashtop.com

Contacto para os media: Equipa de RP Splashtop

Ligações úteis:

Splashtop Home: