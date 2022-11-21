#1 iPad App, Splashtop Remote Desktop, agora está otimizado para tablets com favo de mel Android com chips NVIDIA Tegra 2
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Aplicativo de alto desempenho para reprodução de áudio e vídeo
16 de Junho, 2011 - San Jose, CA - Splashtop® Inc., o líder mundial em computação de acesso instantâneo, anunciou hoje que está a trazer a sua aplicação para iPad mais vendida, Splashtop Remote Desktop, para os tablets Android. A nova e melhorada aplicação está optimizada para comprimidos Android Honeycomb com NVIDIA Tegra 2 chips como Acer Iconia Tab A500, LG G-Slate, e Motorola XOOM, só para citar alguns. O Asus Transformer até vem pré-agrupado com a aplicação. Agora os utilizadores podem desfrutar de um acesso simples e com um clique a partir do seu tablet Android para todo o seu computador de secretária (PC ou Mac) com suporte total de vídeo e áudio.
A aplicação, Splashtop Remote Desktop HD, promete melhorar o desempenho, resultando numa latência ou atraso muito baixos entre o computador anfitrião e o dispositivo cliente, quer o utilizador esteja a aceder a ficheiros ou a ver um filme de acção na cama.
Os benefícios adicionais incluem:
Otimização para o chip Tegra 2 dual-core — capaz de reproduzir áudio e vídeo em até 30 fps
Interatividade aprimorada com baixa latência para jogos
Suporte para animações, áudio e vídeo interativos completos para PowerPoint / Keynote
Touch gesture aprimorado para as resoluções do tablet Honeycomb
“Ao nos tornarmos o aplicativo número 1 da iPad App Store nas últimas semanas, deixamos o Angry Birds ainda mais irritado", disse Mark lee, CEO e co-fundador da Splashtop. “Com a otimização para Honeycomb e Tegra 2, pretendemos fazer o mesmo no Android Market. Porém, eu amo o Angry Birds.”
O Splashtop Remote funciona na maioria dos smartphones e tablets populares e pode ser conectado a computadores que rodam o sistema operacional Windows 7, Vista, XP ou Mac OS X 10.6 ou superior. Ele é composto por dois componentes: um aplicativo no dispositivo móvel e o Streamer no computador. Para saber mais sobre o Splashtop Remote, visite: www.splashtop.com/remote. Desktop Remoto HD Splashtop pode ser baixado no mercado Android.
Sobre Splashtop
Splashtop Inc. (anteriormente conhecido como DeviceVM, Inc.) foi fundado em 2006 com o objectivo de optimizar a experiência informática para que as pessoas em todo o lado possam aceder rapidamente a conteúdos e aplicações. O produto Splashtop OS, introduzido pela primeira vez em 2007, é uma premiada plataforma instantânea que permite aos utilizadores aceder online, aceder ao e-mail e conversar com amigos segundos depois de ligarem o seu PC. Splashtop Remote Desktop, a aplicação nº1 paga para iPad na Apple App Store, permite aos utilizadores desfrutar de toda a sua experiência de computador a partir de um smartphone ou de um tablet, enquanto estão longe do computador. Splashtop Whiteboard é construído sobre o Splashtop Remote adicionando capacidades de anotação. O Splashtop Remote está agora disponível na Apple App Store, Android Marketplace, Amazon Appstore, e na webOS App Store.
Hoje, os produtos da Splashtop estão disponíveis em mais de 60 milhões de computadores dos principais fabricantes, incluindo Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. A Splashtop recebeu inúmeros prêmios, incluindo o prestigiado prêmio “Produto mais inovador” da PC World, o prêmio “Melhor do que há de novo” da Popular Science e o prêmio “Melhor do CES 2010” da Laptop Magazine. A Splashtop Inc. possui sede em San José, com escritórios em Pequim, Hangzhou, Xangai e Taipei. Para mais informações, visite https://www.splashtop.com
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