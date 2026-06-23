SpiceWorld 2022
28-30 de setembro de 2022
A Splashtop está entusiasmada por voltar presencialmente ao SpiceWorld 2022 em Austin.
A Splashtop está animada por estar de volta presencialmente no SpiceWorld 2022 em Austin. A Splashtop irá apresentar as nossas soluções populares para suporte remoto não assistido e assistido, Splashtop Remote Support e Splashtop SOS. A nossa equipa estará feliz em demonstrar a integração entre Splashtop SOS e Spiceworks Help Desk – conecte-se imediatamente ao computador do seu cliente diretamente na plataforma Spiceworks Help Desk!
SpiceWorld 2022 | Integração do Splashtop SOS com o Spiceworks Help Desk