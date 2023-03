Splashtop está entusiasmado por estar a expor no Managed Services Summit Live (MSS Live III) pela segunda vez! Alexander Draaijer será entrevistado pelo Presidente do MSS Live Summit Chair John Garratt sobre "Mudança de Ambientes" no evento. A nossa equipa irá apresentar Splashtop Remote Support e Splashtop SOS para permitir aos MSPs e profissionais de TI suportar e gerir computadores com acesso desacompanhado a qualquer momento, configurar capacidades de monitorização e gestão e dar acesso a computadores e dispositivos móveis com suporte assistido on-demand.

Suporte Remoto Splashtop | Splashtop SOS