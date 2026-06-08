A Splashtop está entusiasmada por expor no Managed Services Summit Live (MSS Live III) pela segunda vez!
A Splashtop está entusiasmada por participar na Managed Services Summit Live (MSS Live III) pela segunda vez! Alexander Draaijer será entrevistado pelo presidente do MSS Live Summit, John Garratt, sobre "Ambientes em Mudança" no evento. A nossa equipa irá apresentar Splashtop Remote Support e Splashtop SOS para permitir que os MSPs e profissionais de TI suportem e gerenciem computadores com acesso não assistido a qualquer momento, configurem capacidades de monitorização e gestão e ofereçam suporte atendido sob demanda a computadores e dispositivos móveis.