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Fórum ChannelPro SMB

9 de agosto de 2022

A Splashtop tem o prazer de patrocinar o Fórum SMB do ChannelPro deste ano.

O Splashtop tem o prazer de patrocinar o ChannelPro SMB Forum deste ano. A nossa equipa irá apresentar Splashtop Remote Support e Splashtop SOS para ajudar MSPs e profissionais de TI a crescer, juntamente com o nosso crescente conjunto de funcionalidades, como a revenda de acesso remoto, configuração de uma plataforma de suporte remoto on-prem, gestão do antivírus Bitdefender para endpoints, e muito mais.

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