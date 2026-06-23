Adobe MAX 2022
18 – 20 de outubro de 2022
Splashtop está entusiasmado por estar a expor pessoalmente na Adobe MAX pela primeira vez!
A Splashtop está entusiasmada por participar presencialmente no Adobe MAX pela primeira vez! A Splashtop irá apresentar a nossa popular solução Splashtop Remote Access que permite aceder remotamente ao seu computador Mac ou Windows para executar software Adobe a partir de qualquer outro computador, Chromebook ou dispositivo móvel. Aceda remotamente às suas estações de trabalho de alto desempenho e realize tarefas como edição de vídeo ou criação de animações, como se estivesse sentado em frente ao computador remoto.
A Splashtop permite o acesso remoto aos aplicativos de vídeo da Adobe Creative Cloud