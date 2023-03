Fim da vida útil do Windows 7 & Windows Server 2008 — Use a Splashtop para encontrar todos os dispositivos que precisam de uma atualização de sistema operacional

Equipes de TI e MSPs podem usar o Splashtop Remote Support para baixar uma lista dos seus servidores e computadores gerenciados para ver qual sistema operacional cada um desses dispositivos possui.

Como a vida útil do Windows 7 e Windows Server 2008 se aproxima (14 de janeiro de 2020), é importante que as equipes de TI e MSPs saibam quais computadores e servidores ainda estão executando um desses sistemas operacionais antigos para que possam tomar a decisão de atualizar, substituir ou manter estas máquinas.

Embora os computadores que possuam o Windows 7 e servidores Windows 2008 continuem a funcionar depois do prazo, a Microsoft não fornecerá mais atualizações de software, patches de segurança ou suporte técnico para dispositivos que possuam esses sistemas operacionais.

Se você é um MSP ou profissional de TI, é claro que isso pode ser uma enorme responsabilidade para você e seus clientes, uma vez que as máquinas que possuem sistemas operacionais antigos ficarão cada vez mais suscetíveis a vírus e malware. Se você ainda não fez isso, é fundamental garantir que seus dispositivos gerenciados sejam atualizados para sistemas operacionais mais recentes.

Se você está nessa situação, pode ser estressante lidar com todo esse EOL. Há muitos clientes e máquinas para dar conta, sem contar com a sua carga de trabalho atual. É difícil resolver tudo ao mesmo tempo.

Felizmente, MSPs e equipes de TI que usam o Splashtop Remote Support podem evitar mal entendidos, manter tudo organizado e permanecer no caminho certo com algumas ações simples.

Como exportar uma lista dos sistemas operacionais dos seus computadores com a Splashtop

Como usuário do Splashtop Remote Support, você poderá exportar uma lista de inventário de todos os computadores e servidores gerenciados em sua conta. Isso permitirá que você veja qual sistema operacional cada dispositivo possui. É possível filtrar esta lista e encontrar todas as máquinas que precisam de uma atualização.

Temos aqui um passo a passo de como você pode usar esse recurso para descobrir exatamente quais máquinas precisam ser atualizadas.

( Se não és actualmente um utilizador do Suporte Remoto Splashtop, podes iniciar um teste grátis agora para usares esta funcionalidade tu próprio. Aprende mais abaixo )

Passo 1 — Entre na sua conta Splashtop através do console web

O console web Splashtop é onde você vai encontrar tudo o que precisa para manter seus usuários, dispositivos e computadores/servidores gerenciados muito bem organizados.

Passo 2 — Na guia “Gerenciamento”, selecione “Todos os Computadores”

Na página Todos os Computadores, você verá uma lista de todos os dispositivos gerenciados. Estes são todos os dispositivos que possuem o seu Splashtop Streamer instalado.

Passo 3 — Na parte inferior da página, clique em “Exportar” e selecione “Inventário de Sistema/Hardware”

Ao baixar a lista de Inventário de Sistema/Hardware, você terá um arquivo CSV que pode ser aberto no Excel. Como você pode ver abaixo, este arquivo lista cada dispositivo gerenciado linha a linha, seu “Sistema Operacional” é uma das colunas dessa planilha.

Etapa 4 — Classificar ou pesquisar todos os dispositivos que possuem um sistema operacional próximo do seu EOL

Você pode filtrar essa lista para mostrar apenas computadores que rodam Windows 7 ou servidores do Windows Server 2008. Você pode até mesmo fazer uma tabela dinâmica para contar o número de computadores de acordo com a versão do seu sistema operacional.

Prontinho! Agora você sabe exatamente quais dispositivos possuem Windows 7 ou Windows Server 2008.

Vários outros recursos da Splashtop podem te ajudar a gerenciar o processo de atualização. Por exemplo, o recurso de agrupamento permitirá que você agrupe todos esses dispositivos de forma que você possa encontrá-los ou acessá-los remotamente de uma maneira muito fácil.

Também é possível editar as permissões de acesso dos usuários para atribuir determinadas máquinas a certos colegas de trabalho e colocá-los no comando da atualização do sistema operacional.

Saiba mais sobre o Splashtop Remote Support

O Splashtop Remote Support oferece acesso remoto rápido, confiável e seguro aos seus endpoints. Conecte-se usando qualquer dispositivo a qualquer momento, mesmo sem um usuário final presente, para fornecer suporte. Todos os anos, milhares de MSPs e equipes de TI vem para a Splashtop graças às suas ferramentas de suporte remoto.

Além de inúmeros recursos úteis, como a transferência de arquivos arrasta e solta, bate-papo, reinicialização remota, gravação de sessão, gerenciamento de usuários e muitos outros, você também pode obter recursos adicionais de monitoramento e gerenciamento.

Esses recursos adicionais incluem inventário de sistema, alertas configuráveis, atualizações do Windows, comando remoto, exibição dos registros de eventos, agendamento de ações, status de segurança de endpoint, acesso não supervisionado a Android e muito mais.

Para não mencionar que o Splashtop pode poupar-te até 80% do teu custo anual quando comparado com outras ferramentas de acesso remoto como o TeamViewer ou o LogMeIn.

Obtenha esses recursos agora mesmo iniciando uma avaliação gratuita do Splashtop Remote Support. Não é necessário usar seu cartão de crédito ou nenhum outro tipo de compromisso.

