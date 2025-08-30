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IT team member utilizing Splashtop Remote Support for performing updates on a Windows Server

Fim da vida útil do Windows 7 & Windows Server 2008 — Use a Splashtop para encontrar todos os dispositivos que precisam de uma atualização de sistema operacional

Splashtop Team
4 min de leitura
Atualizado
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Equipes de TI e MSPs podem usar o Splashtop Remote Support para baixar uma lista dos seus servidores e computadores gerenciados para ver qual sistema operacional cada um desses dispositivos possui.

Como a vida útil do Windows 7 e Windows Server 2008 se aproxima (14 de janeiro de 2020), é importante que as equipes de TI e MSPs saibam quais computadores e servidores ainda estão executando um desses sistemas operacionais antigos para que possam tomar a decisão de atualizar, substituir ou manter estas máquinas.

Embora os computadores que possuam o Windows 7 e servidores Windows 2008 continuem a funcionar depois do prazo, a Microsoft não fornecerá mais atualizações de software, patches de segurança ou suporte técnico para dispositivos que possuam esses sistemas operacionais.

Se você é um MSP ou profissional de TI, é claro que isso pode ser uma enorme responsabilidade para você e seus clientes, uma vez que as máquinas que possuem sistemas operacionais antigos ficarão cada vez mais suscetíveis a vírus e malware. Se você ainda não fez isso, é fundamental garantir que seus dispositivos gerenciados sejam atualizados para sistemas operacionais mais recentes.

Se você está nessa situação, pode ser estressante lidar com todo esse EOL. Há muitos clientes e máquinas para dar conta, sem contar com a sua carga de trabalho atual. É difícil resolver tudo ao mesmo tempo.

Felizmente, MSPs e equipes de TI que usam o Splashtop Remote Support podem evitar mal entendidos, manter tudo organizado e permanecer no caminho certo com algumas ações simples.

Como exportar uma lista dos sistemas operacionais dos seus computadores com a Splashtop

Como usuário do Splashtop Remote Support, você poderá exportar uma lista de inventário de todos os computadores e servidores gerenciados em sua conta. Isso permitirá que você veja qual sistema operacional cada dispositivo possui. É possível filtrar esta lista e encontrar todas as máquinas que precisam de uma atualização.

Temos aqui um passo a passo de como você pode usar esse recurso para descobrir exatamente quais máquinas precisam ser atualizadas.

Passo 1 — Entre na sua conta Splashtop através do console web

O console web Splashtop é onde você vai encontrar tudo o que precisa para manter seus usuários, dispositivos e computadores/servidores gerenciados muito bem organizados.

Screenshot of the Splashtop login page with fields for email address and password, a blue Log in button, and links for Forgot password? and Create Splashtop Account.

Passo 2 — Na guia “Gerenciamento”, selecione “Todos os Computadores”

Na página Todos os Computadores, você verá uma lista de todos os dispositivos gerenciados. Estes são todos os dispositivos que possuem o seu Splashtop Streamer instalado.

Screenshot of the Splashtop web interface showing the Management menu expanded, with All Computers highlighted in red. The left sidebar includes computer device icons and names.

Passo 3 — Na parte inferior da página, clique em “Exportar” e selecione “Inventário de Sistema/Hardware”

A computer screen shows a table with device names and versions. At the bottom left, a blue Export ... link is highlighted with a red rectangle. The page footer displays Copyright © 2020 Splashtop Inc.

Ao baixar a lista de Inventário de Sistema/Hardware, você terá um arquivo CSV que pode ser aberto no Excel. Como você pode ver abaixo, este arquivo lista cada dispositivo gerenciado linha a linha, seu “Sistema Operacional” é uma das colunas dessa planilha.

A spreadsheet displays computer inventory details; the Operating System column is highlighted, listing versions like Microsoft Windows 10 Pro, Windows 7 64-bit, and Windows 8.1 Pro. Data in other columns is partially blurred.

Etapa 4 — Classificar ou pesquisar todos os dispositivos que possuem um sistema operacional próximo do seu EOL

Você pode filtrar essa lista para mostrar apenas computadores que rodam Windows 7 ou servidores do Windows Server 2008. Você pode até mesmo fazer uma tabela dinâmica para contar o número de computadores de acordo com a versão do seu sistema operacional.

spreadsheet of computer name and operating system

Prontinho! Agora você sabe exatamente quais dispositivos possuem Windows 7 ou Windows Server 2008.

Vários outros recursos da Splashtop podem te ajudar a gerenciar o processo de atualização. Por exemplo, o recurso de agrupamento permitirá que você agrupe todos esses dispositivos de forma que você possa encontrá-los ou acessá-los remotamente de uma maneira muito fácil.

Também é possível editar as permissões de acesso dos usuários para atribuir determinadas máquinas a certos colegas de trabalho e colocá-los no comando da atualização do sistema operacional.

Saiba mais sobre o Splashtop Remote Support

O Splashtop Remote Support oferece acesso remoto rápido, confiável e seguro aos seus endpoints. Conecte-se usando qualquer dispositivo a qualquer momento, mesmo sem um usuário final presente, para fornecer suporte. Todos os anos, milhares de MSPs e equipes de TI vem para a Splashtop graças às suas ferramentas de suporte remoto.

Além de inúmeros recursos úteis, como a transferência de arquivos arrasta e solta, bate-papo, reinicialização remota, gravação de sessão, gerenciamento de usuários e muitos outros, você também pode obter recursos adicionais de monitoramento e gerenciamento.

Esses recursos adicionais incluem inventário de sistema, alertas configuráveis, atualizações do Windows, comando remoto, exibição dos registros de eventos, agendamento de ações, status de segurança de endpoint, acesso não supervisionado a Android e muito mais.

Para não mencionar que o Splashtop pode poupar-te até 80% do teu custo anual quando comparado com outras ferramentas de acesso remoto como o TeamViewer ou o LogMeIn.

Obtenha esses recursos agora mesmo iniciando uma avaliação gratuita do Splashtop Remote Support. Não é necessário usar seu cartão de crédito ou nenhum outro tipo de compromisso.

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