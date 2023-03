As 5 melhores ferramentas de software para profissionais híbridos

Ao longo de 2020 e 2021, muitos trabalhadores de escritório conseguiram passar para uma rotina de trabalho a partir de casa. Agora, como muitas empresas estão a receber empregados de volta ao escritório, os arranjos de trabalho híbridos estão rapidamente a tornar-se a chave para a produtividade. De acordo com este recente artigo do Gartner, 45% da força de trabalho irá aproveitar as configurações híbridas para trabalhar em casa de 2 a 3 dias por semana até 2022.

O que está impulsionando essa grande mudança para o trabalho híbrido de forma permanente? Uma grande variedade de ferramentas de software especificamente projetadas para garantir que os profissionais do conhecimento possam manter o foco, colaborar entre si e atender aos mais altos padrões atuais — independentemente da sua localização.

Os 5 tipos de ferramentas de software que possuem o maior impacto no sucesso do trabalho híbrido:

Gestão de projetos

Comunicação em Tempo Real

Colaboração

Monitoramento e gerenciamento de equipe

Acesso remoto

Todas essas 5 ferramentas de software estão por trás de trabalhadores híbridos bem-sucedidos. Logo você vai entender o porquê ao ler nossa breve sinopse sobre o assunto.

Ferramentas de software críticas para profissionais híbridos

Gestão de projetos

Muitas vezes, os trabalhadores híbridos participam de vários projetos que envolvem diferentes partes interessadas responsáveis por diferentes tarefas, o que desafia qualquer pessoa a acompanhar o processo como um todo. Manter-se organizado fica ainda mais difícil quando alguns membros da equipe são remotos.

As ferramentas de gerenciamento de projetos rastreiam os roteiros do projeto em tempo real por meio de painéis online. Para os profissionais que não estão no escritório, eles possuem a vantagem de saber quais tarefas são atribuídas a eles, quando essas tarefas devem ser concluídas, por quem e o status de todas as outras tarefas no projeto.

Principais ferramentas de gestão de projectos ProofHub, Trello, include Mondayday.com , and Workfront.

Comunicação em Tempo Real

Para manter os membros de todas as suas equipes informados, você precisa garantir que todas as linhas de comunicação estejam abertas e sejam facilmente acessíveis. A acessibilidade é um ponto fundamental para evitar que algumas pessoas fiquem para trás, porque isso impede que elas percam uma conversa ou uma decisão importante caso estejam em casa.

Ferramentas de comunicação em tempo real permitem que grandes equipes troquem mensagens entre si dentro de grupos relevantes. Desse modo, um trabalhador remoto pode contribuir com a conversa ou ler mensagens antigas caso ele tenha estado ocupado neste dia. Outras ferramentas permitem que você faça chamadas telefônicas, com ou sem vídeo pela internet.

As melhores ferramentas de comunicação em tempo real Slack, Equipas, and include Zoom .

Colaboração

Quando os membros da equipe trabalham em locais diferentes, a colaboração via e-mail não atende às necessidades em tempo real. Um software de colaboração permite que os trabalhadores híbridos contribuam com arquivos compartilhados, tomem decisões sobre problemas críticos e progridam continuamente em tempo real.

Algumas ferramentas de colaboração populares incluem Asana, Google Drive, Microsoft Teams e Confluence.

Monitoramento e gerenciamento de equipe

Esse recurso se provou vital para os líderes de equipes ao longo de 2020 e 2021. Se você é um líder de equipe que precisa trabalhar remotamente, ou se os membros da sua equipe estão trabalhando tanto no escritório quanto em casa, você deve ter a capacidade de garantir que todos os membros da sua equipe estejam engajados e contribuindo.

Essas ferramentas permitem que você questione a sua equipe sobre o seu engajamento e obtenha feedback rápido sobre como eles estão se sentindo em relação ao trabalho. Algumas ferramentas podem até mesmo informar o quão ativa é a sua equipe rastreando teclados, mouses, aplicativos e outras métricas de uso. Essas ferramentas ajudam você a manter a sua equipe motivada, além de alertá-lo quando um membro da equipe ficar trás. Algumas ferramentas de software para monitoramento e gerenciamento de equipe incluem Hubstaff, Officevibe e JotForm.

Software de acesso remoto

Poucas coisas são mais frustrantes para os trabalhadores híbridos do que precisar acessar um arquivo ou aplicativo importante no seu computador de trabalho e ter seu acesso negado por não estar fisicamente presente no escritório.

O software de acesso remoto disponibiliza os computadores de trabalho para os trabalhadores híbridos em qualquer lugar, a qualquer momento. Você e sua equipe podem acessar os computadores de escritório de casa e de outros locais (cafés, hotéis, aeroportos) com segurança e usá-los como se estivessem sentados bem na sua frente. Você pode abrir qualquer arquivo e usar qualquer aplicativo como o faria no escritório, tudo isso em uma conexão remota.

A melhor ferramenta de acesso remoto para o trabalho híbrido é o Splashtop Enterprise.

O Splashtop Business Access é o melhor software de acesso remoto para trabalho híbrido. Mais de 200.000 empresas e 30 milhões de pessoas do mundo inteiro já usam a Splashtop para impulsionar o sucesso do trabalho híbrido, desfrutando de inúmeros benefícios:

Garantir o acesso remoto aos computadores de trabalho a qualquer momento, até mesmo depois do horário de trabalho.

Acesso a computadores Windows, Mac e Linux usando qualquer outro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.

Ferramentas de aumento de produtividade possibilitam a transferência de arquivos entre computadores, impressão de documentos remotos, compartilhamento de tela e muito mais.

Promover um trabalho remoto mais produtivo, como se você estivesse no escritório usando o seu computador pessoalmente.

Gerenciamento de vários usuários e computadores na sua conta Splashtop.

“A Splashtop é acessível, simples e rápida de instalar, é muito fácil acessar um computador remotamente com toda a segurança necessária, onde quer que você esteja. Eu sou muito grata pelo serviço remoto da Splashtop, ela torna a minha vida muito mais fácil!” — Christine Gray, Grayd-A Metal Fabricators

Para saber mais sobre como as soluções de acesso remoto Splashtop podem se adequar aos seus seus casos de uso de trabalho híbrido, visite nossa página Splashtop para Trabalho Híbrido e Remoto.