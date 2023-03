Eficiência do trabalho remoto: Equipamentos para complementar a Splashtop

Com o trabalho em casa e o aprendizado remoto ficando cada vez mais comuns, a Splashtop vem trabalhando para oferecer soluções de acesso remoto nas quais você pode confiar para trabalhar remotamente, e descobriu algumas sugestões para aumentar ainda mais a sua produtividade.

Estamos falando dos equipamentos que você pode usar para melhorar o seu uso da Splashtop e outras experiências de trabalho remoto.

Por algumas centenas de dólares, você pode atualizar substancialmente suas ferramentas tecnológicas e entrar no caminho certo para uma experiência de trabalho remoto ainda mais eficiente. Temos aqui alguns itens que podem melhorar a sua experiência de trabalho remoto com a Splashtop.

Para começar, vamos nos concentrar em cinco áreas principais:

Fones de ouvido/Headphones

Monitores Adicionais

Carregadores sem fios

Suporte para Mouse

Teclados

Antes de começarmos, você sabia que a Splashtop transmite o áudio do computador remoto para o seu dispositivo local em tempo real? Este recurso tem sido amplamente usado por profissionais de produção de áudio de vídeo que trabalham com sincronização labial.

Você pode encontrar boas promoções de $16 e equipamentos renovados por menos de $200 de marcas de alta qualidade como Cyber Acoustics, Bose, JBL, LG, Sony, Sennheiser e SkullCandy.

Se você tem alunos em casa que também usam seus notebooks, talvez seja hora de comprar headphones para todo mundo. Você pode começar com um par de headphones estéreo de 3,5 mm com um microfone com cancelamento de ruído, você vai poder usá-lo no seu computador, tablet e celular por pouco menos de $20. Tente procurar por modelos reformados de marcas de alta qualidade para economizar alguns dólares.

Se você é um grande fã da Apple, EarPods por menos de $35 com plugs de fones de ouvido de 3,5 mm podem ser a resposta para fazer e receber chamadas telefônicas ou videoconferências. Ao contrário dos fones de ouvido circulares tradicionais, o design dos EarPods é definido pela geometria da orelha para minimizar a perda de som. Os EarPods também incluem um controle remoto integrado que permite ajustar o volume, controlar a reprodução das músicas/vídeo e atender ou encerrar chamadas com apenas um aperto.

Monitores Adicionais

A Splashtop também facilita a visualização dos vários monitores de um computador remoto em seus monitores , permitindo que você visualize ambas as telas na sua estação de trabalho quando elas forem necessárias. Vários monitores permitem que você trabalhe com muitos recursos diferentes de forma eficiente, aumentando a sua produtividade. Você também pode usar um monitor para o seu computador remoto e um monitor para o seu computador local.

Para começar uma compra que acrescenta valor, aqui estão alguns monitores que podes querer ver se estás no mercado para um segundo ecrã.

Considere que os monitores de computador desktop geralmente possuem entre 19 e 38 polegadas, até 49 polegadas para monitores ultra-wide para aqueles que possuem mesas maiores. Entre os valores de $529 a $5,290, você pode encontrar ótimos monitores para o seu home office. Para encontrar melhores ofertas, compre produtos de empresas como LG, Asus e Dell, procure sempre entre as ofertas da semana. Alguns dos melhores monitores ultra-wide costumam ser fabricados por empresas como Samsung, Acer e Alienware.

Carregadores sem fios

Não se esqueça que a Splashtop também permite que você trabalhe usando smartphones e tablets para se conectar ao seu computador. É um recurso maravilhoso caso você não tenha acesso ao seu computador ou caso queira dar uma volta.

Carregadores sem fio evitam o desgaste dos seus dispositivos por não requisitar da porta de carregamento. Compatibilidade universal, conexões mais seguras e maior durabilidade vão render muito durante a pandemia — quanto menos problemas, melhor.

Na categoria de carregadores sem fio, com cerca de $20 a $60 pode comprar um modelo de suporte decente que carrega bem, variando de 5W a 10W de potência, compatível com iPhone ou Android. As principais marcas incluem: Anker, Belkin, Choetech, Mophie, Nanami e muito mais. Pads de carregamento sem fio 3-em-1 (para relógios, celulares, EarPods, etc.) tendem a funcionar melhor, mas custam mais de $300 dependendo da marca.

Suporte para Mouse

Usar o seu mouse para controlar o computador remoto com a Splashtop facilita muito a sua vida. Você pode até usar um mouse para controlar o seu computador através de uma conexão remota usando um iPhone ou iPad.

Por isso, escolhe um rato que funcione melhor para o teu ambiente. O Swiftpoint GT foi concebido para funcionar com Mac, Android, Windows e iOS. Também pode ser usado com qualquer dispositivo através do USB dongle (que também duplica como o carregador) ou Bluetooth4™. Se muitas vezes trabalhas até tarde em longos dias que se tornam noites, podes também considerar o MX Master Wireless Mouse da Logitech, que também recebeu grandes elogios pelo seu design ergonómico.

Teclados

Já que você pode usar seu teclado para controlar seu computador remoto na Splashtop, explore teclados que sejam confortáveis e resistentes. Considere opções como o teclado Logitech Ergo K860, o teclado ergonômico da Microsoft e, claro, o teclado mágico da Apple. Estas opções podem ser facilmente encontradas em grandes redes varejistas.

Experimente trabalhar com a Splashtop

Em uma pesquisa feita em junho de 2020, a Splashtop confirmou que, embora mais de um terço dos entrevistados nunca tivessem trabalhado em casa antes da pandemia da COVID-19 — o outro terço raramente trabalhava remotamente — uma parcela esmagadora de 80% do grupo relatou que trabalhar em casa era igualmente ou ainda mais produtivo.

Podes experimentar o software de acesso remoto do Splashtop hoje mesmo de graça! Inscreve-te já para um teste gratuito (não precisas de cartão de crédito ou compromisso). Óptimo para indivíduos, pequenas equipas, e grandes empresas.

Saiba mais sobre como estimular o trabalho remoto e o trabalho em casa com a Splashtop.