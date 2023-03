Compartilhamento Remoto de Tela com o Software de Acesso Remoto da Splashtop

O que é o compartilhamento remoto de tela?

O compartilhamento remoto de tela é um aplicativo de software ou navegador que permite que dois usuários de computadores em locais separados acessem ou visualizem conjuntamente a tela do computador de outro. O compartilhamento de tela também pode ser chamado compartilhamento de computador ou compartilhamento remoto de computadores.

Diferentes tipos de compartilhamento de tela

Com a abundância de software de comunicação de vídeo (como Zoom), o compartilhamento de tela assumiu dois significados com distinções particularmente importantes:

Compartilhamento da tela em reunião por video: O compartilhamento de tela só está habilitado durante chamadas de vídeo em plataformas como o Zoom ou o Microsoft Teams. Isso é utilizado principalmente para apresentações ou webinars. Compartilhamento remoto de tela: Este compartilhamento de tela é baseado em software ou navegador e não requer uma chamada de vídeo. É utilizado pelas equipes de TI para dar suporte a clientes ou empregados, ou para fazer demonstrações em tempo real.

Casos de uso das TI para compartilhamento remoto de tela

Existem vários cenários em que a TI pode exigir compartilhamento de remoto tela para resolver um problema:

Instruções sobre uma solução comum

Identificar um problema que um usuário final não pode descrever com detalhe suficiente

Leis ou regulamentos não permitem acesso direto ao computador de usuários não autorizados

Quando você precisa de acesso remoto vs. compartilhamento de tela

Nem todos os problemas podem ser corrigidos simplesmente pelo compartilhamento de telas. Se um usuário não consegue resolver um problema sozinho, pode ser necessário que uma pessoa de TI acesse remotamente o computador para solucionar o problema manualmente.

Com a Splashtop, você pode facilmente escalar o compartilhamento de telas para fornecer acesso direto, se necessário. Dada a mudança para ambientes de trabalho mais remotos e flexíveis, tornou-se crítico que as equipes de TI tenham a funcionalidade para fazer as duas coisas.

Soluções Splashtop

A Splashtop oferece várias soluções de acesso remoto, desktop remoto e suporte remoto com capacidades de compartilhamento remoto de tela.

Comece hoje com um teste gratuito da Splashtop.

Iniciar avaliação gratuita