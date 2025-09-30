4 passos simples para se proteger contra malware da Microsoft Teams

O ataque de Malware no Microsoft Teams é uma nova forma de atacar milhões de utilizadores da Microsoft. Aprenda a proteger-se a si e à sua organização.
Os hackers estão atingindo as aplicações da Microsoft mais uma vez. O seu vetor de ataque mais recente tem como alvo os usuários do Microsoft Teams inserindo documentos maliciosos em threads de chat. Quando clicados e abertos, os documentos executam trojans que podem controlar as máquinas do usuário final. Esta nova informação de ataque consta em um relatório recente publicado por investigadores da empresa Avanan, uma companhia da Check Point. Os investigadores rastrearam a nova campanha de ataque iniciada em janeiro de 2022, e num curto espaço de tempo, milhares de ataques já tinham realizado.
Como as organizações têm infiltrados?
De acordo com o relatório da Avanan, “Podem comprometer um endereço de e-mail e usá-lo para aceder ao Teams. Podem roubar as credenciais do Microsoft 365, dando-lhes acesso de carta branca ao Teams e ao resto do pacote Office.” Mesmo sem os utilizadores abrirem o ficheiro malicioso, os hackers já têm a capacidade de comprometer a organização original vitimizada. Podem ouvir tanto os bate-papos dentro da organização como as conversas com organizações parceiras.
“Usando um arquivo executável ou um arquivo que contém instruções para que o sistema execute, os hackers podem instalar arquivos DLL e permitir que o programa se autoadministre e assuma o controlo do computador”, afirmou o relatório. “Ao anexar o ficheiro a um ataque do Teams, os hackers encontraram uma nova maneira de atingir facilmente milhões de utilizadores."
Do Teams, é fácil o ataque espalhar-se devido a um padrão ruim de segurança. “Faltam proteções padrão para o Teams, pois a verificação de links e ficheiros maliciosos é limitada”, disse o relatório. “Muitas soluções de segurança de e-mail não oferecem proteção robusta para o Teams.”
O que você pode fazer para proteger a sua organização do Malware do Microsoft Teams?
A boa notícia é que você pode seguir várias etapas simples para reduzir a vulnerabilidade do Microsoft Teams. Reconheça que o Microsoft Teams faz parte do pacote Office 365 e pode ser executado em Windows, Mac, Linux, iOS e Android. Embora seja ótimo como ferramenta de colaboração, como o Zoom, ambas as ferramentas sofrem da sua abertura padrão que permite a partilha irrestrita de ficheiros e dados entre um número ilimitado de utilizadores. Na verdade, a Microsoft projetou o Teams com um modelo de permissões abertas. Como resultado, todos os membros da equipe podem compartilhar arquivos. E qualquer hóspede de fora da organização também pode.
1. Reconfigura a configuração padrão (especialmente o compartilhamento de arquivos)
Então, a primeira coisa que deves fazer é configurar as definições globais do Teams para longe das definições padrão. Em particular, altera as preferências da tua organização em relação ao compartilhamento de ficheiros. Podes até desativar o compartilhamento de ficheiros no Teams para máxima segurança. Por que não? Se alguém tiver um ficheiro que quer mostrar, pode usar compartilhamento de ecrã. Se outros precisarem, devem enviar o ficheiro diretamente por email.
2. Utilize o Microsoft Defender para o Office 365
Em segundo lugar, use o Microsoft Defender para o Office 365. Isso protege todo o Office 365 contra ameaças avançadas, como compromisso de e-mail comercial e credenciais de phishing. Também investiga e corrija ataques automaticamente. Agora que tantos dos teus empregados mudaram para o trabalho remoto, muitos provavelmente estão a usar o Office 365 em casa. Esta camada de segurança adicionada protege arquivos que já foram verificados assincronamente pelo mecanismo de detecção de vírus comum do Microsoft 365.
3. Usar os Anexos Seguros da Microsoft para o SharePoint, o OneDrive e o Microsoft Teams
Em terceiro lugar, use o produto da Microsoft chamado Safe Attachments for SharePoint, OneDrive e Microsoft Teams. Ajuda a detectar e bloquear arquivos existentes que são identificados como mal-intencionados em sites de equipe e bibliotecas de documentos. Para ativá-la, consulte Ligar Anexos Seguros do SharePoint, OneDrive e Microsoft Teams.
Segundo a Microsoft, quando os Anexos Seguros estão ativados e identifica-se um arquivo como mal-intencionado, o arquivo é bloqueado usando a integração direta com os armazenamentos de arquivos. Embora o arquivo bloqueado ainda esteja listado na biblioteca de documentos e nas aplicações web, móveis ou desktop, as pessoas não podem abrir, copiar, mover ou compartilhar o arquivo. Mas podem apagar o arquivo bloqueado.
Os ficheiros identificados como maliciosos pelo Safe Attachments aparecerão nos relatórios do Microsoft Defender para Office 365 e no Explorer (e deteções em tempo real). Esses ficheiros também estão disponíveis na quarentena, mas apenas para os membros da tua equipa com direitos administrativos. Para mais informações, consulte Gerir ficheiros em quarentena no Defender para o Office 365.
4. Treine os seus funcionários para eles se mantenham vigilantes
Por fim, treina os teus funcionários para desconfiarem de atividades suspeitas no Equipas. A maioria dos utilizadores confia automaticamente no Teams e nos muitos convidados de reuniões que se juntam, mesmo quando vêm de fora da empresa. “Por exemplo, uma análise Avanan de hospitais que usam o Teams descobriu que os médicos compartilham informações médicas dos pacientes praticamente sem limites na plataforma Teams”, diz o relatório Avanan. “A equipa médica geralmente sabe as regras de segurança e o risco de partilhar informações por e-mail, mas ignora essas no que toca ao Teams. Na sua mente, tudo pode ser enviado no Teams. "
No que toca a abrir ficheiros, qualquer pessoa e toda a gente — independentemente da sua posição na tua organização — devem ter os seus ficheiros tratados com precaução.