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Mark Lee, Founder & CEO of Splashtop

Mark Lee nas prioridades de segurança da WFH

Splashtop Team
4 min de leitura
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O gênio do trabalho a partir de casa está fora da garrafa: agora, como você adiciona segurança?

As crises têm uma forma de mudar as prioridades, rapidamente. Quando a pandemia de COVID-19 atingiu, as empresas que esperavam que seus trabalhadores aparecessem em um lugar específico para fazer seu trabalho de repente se esforçaram para permitir que a maioria ou todos os seus funcionários trabalhassem em casa.

As empresas de reticência anteriores poderiam ter tido sobre permitir que as pessoas trabalhassem em casa — temores sobre a segurança corporativa, preocupação de que funcionários fora de vista se enganassem e fossem menos produtivas, dúvidas práticas sobre a tecnologia envolvida — foram deixadas de lado pela crise pandêmica.

E assim, o génio do trabalho a partir de casa disparou da sua garrafa... Curiosamente, as empresas podem não estar entusiasmadas em voltar a enfiá-lo na garrafa, mesmo que pudessem.

Aqui está por que ⬇

  • A produtividade não só não está caindo, mas em muitos casos é realmente maior do que antes.
  • Recursos caros no local, como estações de trabalho high-end, podem ser aproveitados 24 horas por dia, 7 dias por semana, por pessoas que os acessam em diferentes fusos horários ou turnos.
  • Menos funcionários no local significam que as empresas podem reduzir os custos das instalações.
  • Os trabalhadores cortam o tempo e os custos de deslocamento, o que também tem efeitos ambientais positivos.
  • As empresas podem achar mais fácil atrair e reter trabalhadores, especialmente a geração milenar, que apreciam o maior equilíbrio trabalho/vida que podem desfrutar trabalhando em casa.

A segurança da WFH ficou para trás?

Em sua pressa em colocar estratégias de trabalho a partir de casa em condições de crise, muitas organizações não se deram ao luxo de priorizar importantes problemas de infraestrutura e segurança. Muitas vezes, eles recorreram a redes privadas virtuais (VPNs), Microsoft RDP (Remote Desktop Protocol) ou computação em rede virtual (VNC) — todos notoriamente difíceis e demorados de implementar, configurar, gerenciar e dimensionar, especialmente rapidamente. Ou eles adotaram várias ferramentas de videoconferência e colaboração onde as questões de segurança e privacidade não foram totalmente examinadas. Agora que parece que trabalhar em casa pode se tornar uma nova norma, é hora de recuar e revisitar a infraestrutura e as ferramentas de trabalho remoto para garantir que elas funcionem conforme necessário a longo prazo.

A prioridade #1 deve ser segurança.

Já existem preocupações com privacidade e segurança que levaram escolas e empresas, incluindo a Tesla, a banir o uso de videoconferência do Zoom. E enquanto as VPNs alardeiam suas capacidades de segurança, a realidade é que a segurança da VPN depende de dispositivos emitidos pela empresa, bem como da atualização manual da infraestrutura e do software. Em março de 2020, o Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS) alertou: “Como as VPNs funcionam 24/7, as organizações são menos propensas a mantê-las atualizadas com as mais recentes atualizações e patches de segurança.”

Simplificadamente, assumir que os VPNs são a melhor maneira de permitir que os funcionários trabalhem a partir de casa está na verdade errado. Perigosamente errado. Na verdade, o legado da VPN nunca foi projetado nem otimizado para acesso remoto a desktops.

Qual é a alternativa?

---> Soluções concebidas especificamente para acesso remoto, e em particular soluções de acesso remoto que oferecem a segurança robusta que as organizações precisarão , uma vez que mais do seu pessoal está a trabalhar a partir de casa.

Aqui está o que você deve procurar ⬇

  • Recurso de logon único (SSO), garantindo que as senhas dos funcionários atendam aos requisitos de conformidade e segurança

  • Autenticação de dispositivo; a maioria das VPNs não tem esse recurso

  • Autenticação multifator

  • Suporte para BYOD (traga seu próprio dispositivo) em vez de exigir que usuários remotos usem dispositivos emitidos pela empresa para garantir a segurança

  • Capacidade de clique-e-conectar, em oposição à configuração dolorosa, longos tempos de conexão e, muitas vezes, desempenho lento de soluções baseadas em VPN

  • Atualizações automatizadas de infraestrutura e software, porque depender da atualização manual, conforme necessário com VPNs, não só expõe riscos de segurança, mas também causa problemas de tempo de inatividade e compatibilidade

  • Solução de alto desempenho e baixa latência capaz de suportar streaming de vídeo HD, melhorando assim a produtividade do usuário

  • Escalabilidade rápida e fácil para milhares de usuários

  • Não há necessidade de configurar hardware de gateway em cada local remoto

  • A capacidade de TI controlar transferências de arquivos e impressão remota (ou seja, desativá-los ou ativá-los)

  • Registros legíveis, gravação de sessão e fácil monitoramento e emissão de relatórios

Não vai surpreender você saber que os produtos de acesso remoto e suporte remoto Splashtop oferecem todos esses critérios e muito mais.

Nós não projetamos soluções Splashtop com esta pandemia atual em mente. Mas sempre vimos nossa abordagem de acesso remoto como uma ferramenta importante para indivíduos e organizações permanecerem flexíveis e preparados para a continuidade dos negócios diante de todos os tipos de desafios.

Com COVID-19, o gênio do trabalho de casa está definitivamente fora da garrafa. Convidamos você a descobrir mais sobre como as poderosas soluções de acesso remoto Splashtop não só podem ajudar a superar essa tempestade imediata, mas também tornar o trabalho de casa uma parte positiva de organizações bem-sucedidas muito depois que essa crise pandêmica passou.

Mark Lee,

Evangelista Chefe, Splashtop Inc

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