Mark Lee nas prioridades de segurança da WFH

O gênio do trabalho a partir de casa está fora da garrafa: agora, como você adiciona segurança?

As crises têm uma forma de mudar as prioridades, rapidamente. Quando a pandemia de COVID-19 atingiu, as empresas que esperavam que seus trabalhadores aparecessem em um lugar específico para fazer seu trabalho de repente se esforçaram para permitir que a maioria ou todos os seus funcionários trabalhassem em casa.

As empresas de reticência anteriores poderiam ter tido sobre permitir que as pessoas trabalhassem em casa — temores sobre a segurança corporativa, preocupação de que funcionários fora de vista se enganassem e fossem menos produtivas, dúvidas práticas sobre a tecnologia envolvida — foram deixadas de lado pela crise pandêmica.

E assim, o génio do trabalho a partir de casa disparou da sua garrafa... Curiosamente, as empresas podem não estar entusiasmadas em voltar a enfiá-lo na garrafa, mesmo que pudessem.

Aqui está por que ⬇

A produtividade não só não está caindo, mas em muitos casos é realmente maior do que antes.

Recursos caros no local, como estações de trabalho high-end, podem ser aproveitados 24 horas por dia, 7 dias por semana, por pessoas que os acessam em diferentes fusos horários ou turnos.

Menos funcionários no local significam que as empresas podem reduzir os custos das instalações.

Os trabalhadores cortam o tempo e os custos de deslocamento, o que também tem efeitos ambientais positivos.

As empresas podem achar mais fácil atrair e reter trabalhadores, especialmente a geração milenar, que apreciam o maior equilíbrio trabalho/vida que podem desfrutar trabalhando em casa.

A segurança da WFH ficou para trás?

Em sua pressa em colocar estratégias de trabalho a partir de casa em condições de crise, muitas organizações não se deram ao luxo de priorizar importantes problemas de infraestrutura e segurança. Muitas vezes, eles recorreram a redes privadas virtuais (VPNs), Microsoft RDP (Remote Desktop Protocol) ou computação em rede virtual (VNC) — todos notoriamente difíceis e demorados de implementar, configurar, gerenciar e dimensionar, especialmente rapidamente. Ou eles adotaram várias ferramentas de videoconferência e colaboração onde as questões de segurança e privacidade não foram totalmente examinadas. Agora que parece que trabalhar em casa pode se tornar uma nova norma, é hora de recuar e revisitar a infraestrutura e as ferramentas de trabalho remoto para garantir que elas funcionem conforme necessário a longo prazo.

A prioridade #1 deve ser segurança.

Já as preocupações com a privacidade e a segurança levaram as escolas e empresas, incluindo a Tesla, a proibir o uso da videoconferência Zoom. E embora as VPNs tout seus recursos de segurança, a realidade é que a segurança VPN depende de dispositivos emitidos pela empresa, bem como da atualização manual de infraestrutura e software. Em março de 2020, o Departamento de Segurança Interna (DHS) dos EUA alertou: “Como as VPNs são 24 horas por dia, 7 dias por semana, as organizações têm menos chances de mantê-las atualizadas com as atualizações e patches de segurança mais recentes.”

Para simplificar, supor que as VPNs são a melhor maneira de permitir que os funcionários trabalhem em casa é realmente errado. Perigosamente errado. Na verdade, a VPN herdada nunca foi projetada nem otimizada para acesso remoto à área de trabalho.

Qual é a alternativa?

---> Soluções concebidas especificamente para acesso remoto, e em particular soluções de acesso remoto que oferecem a segurança robusta que as organizações precisarão , uma vez que mais do seu pessoal está a trabalhar a partir de casa.

Aqui está o que você deve procurar ⬇

Recurso de logon único (SSO), garantindo que as senhas dos funcionários atendam aos requisitos de conformidade e segurança

Autenticação de dispositivo; a maioria das VPNs não tem esse recurso

Autenticação multifator

Suporte para BYOD (traga seu próprio dispositivo) em vez de exigir que usuários remotos usem dispositivos emitidos pela empresa para garantir a segurança

Capacidade de clique-e-conectar, em oposição à configuração dolorosa, longos tempos de conexão e, muitas vezes, desempenho lento de soluções baseadas em VPN

Atualizações automatizadas de infraestrutura e software, porque depender da atualização manual, conforme necessário com VPNs, não só expõe riscos de segurança, mas também causa problemas de tempo de inatividade e compatibilidade

Solução de alto desempenho e baixa latência capaz de suportar streaming de vídeo HD, melhorando assim a produtividade do usuário

Escalabilidade rápida e fácil para milhares de usuários

Não há necessidade de configurar hardware de gateway em cada local remoto

A capacidade de TI controlar transferências de arquivos e impressão remota (ou seja, desativá-los ou ativá-los)

Registros legíveis, gravação de sessão e fácil monitoramento e emissão de relatórios

Não vai surpreender você saber que os produtos de acesso remoto e suporte remotoSplashtop oferecem todos esses critérios e muito mais.

Nós não projetamos soluções Splashtop com esta pandemia atual em mente. Mas sempre vimos nossa abordagem de acesso remoto como uma ferramenta importante para indivíduos e organizações permanecerem flexíveis e preparados para a continuidade dos negócios diante de todos os tipos de desafios.

Com COVID-19, o gênio do trabalho de casa está definitivamente fora da garrafa. Convidamos você a descobrir mais sobre como as poderosas soluções de acesso remoto Splashtop não só podem ajudar a superar essa tempestade imediata, mas também tornar o trabalho de casa uma parte positiva de organizações bem-sucedidas muito depois que essa crise pandêmica passou.

Mark Lee,

Evangelista Chefe, Splashtop Inc