Gerenciando as atualizações do Windows com o Splashtop Remote Support Premium

Os profissionais de TI e os MSPs sabem que é importante manter os computadores dos utilizadores atualizados com as atualizações do Windows por motivos de segurança e compatibilidade. As empresas geralmente usam as políticas de atualização do Windows para garantir que as atualizações sejam instaladas.

Como garantir que todos os seus computadores gerenciados, que possuem diferentes versões do Windows, possuem as mais importantes atualizações do Windows?

Use os recursos de gerenciamento de alertas e atualizações no Splashtop Remote Support Premium para ter certeza de que os teus computadores Windows, do Windows XP ao Windows 11, estão atualizados e seguros.

Se você quiser experimentar os recursos abaixo, você pode iniciar uma avaliação gratuita do Remote Support Premium.

Monitore o status do Windows Update

Com o Splashtop Remote Support Premium, podes garantir que as versões Windows dos teus computadores gerenciados estão atualizadas. Podes:

Monitorar o status da política de atualização do Windows por computador e seja alertado para possíveis problemas como quando a opção “Microsoft Update” não está selecionada ou a definição de “Atualizações importantes” passa para qualquer opção específica (Instalar atualizações automaticamente, Baixar atualizações mas deixa-me escolher quando as instalar ou Verificar atualizações mas deixa-me escolher se as vai baixar e instalar).

Monitore o status das atualizações disponíveis quando é detectada uma atualização pendente . Podes escolher ser alertado apenas sobre atualizações importantes, atualizações opcionais ou ambas pendentes.

Estes alertas podem ser definidos como parte de um perfil de alerta e aplicados a computadores individuais ou grupos de computadores.

Verificar e aplicar as atualizações do Windows para computadores gerenciados

Com o Splashtop Remote Support Premium, você pode verificar o status do Windows Update em seus computadores gerenciados remotamente e gerenciar atualizações selecionando o item “Verificar Atualizações” em qualquer computador da lista no painel de controle de gerenciamento (sem precisar conectar-se remotamente ao computador do usuário).

As informações do Windows Update exibidas na página Atualizações incluem:

Última atualização

Estado atual

Atualizar política

Capacidade de verificar atualizações

Lista de atualizações disponíveis

Opções de reiniciar após a instalação das atualizações (quando aplicável)

Definir uma notificação se a instalação da atualização não for concluída

Esta é uma ótima maneira de ver o status das atualizações num computador individual, selecionar quais atualizações estão instaladas e gerir algumas opções adicionais sobre as atualizações para garantir a melhor experiência de utilizador e ter a certeza de que as atualizações são instaladas.

A captura de tela abaixo mostra um exemplo.

Este vídeo mostra como aceder ao recurso Windows Updates no Splashtop Remote Support Premium

How to Set Up Windows Updates - Splashtop Remote Support Premium

