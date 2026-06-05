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An IT tech managing Windows updates on his managed endpoints with Splashtop

Gerenciando as atualizações do Windows com o Splashtop Remote Support Premium

Splashtop Team
2 min de leitura
Atualizado
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Os profissionais de TI e os MSPs sabem que é importante manter os computadores dos utilizadores atualizados com as atualizações do Windows por motivos de segurança e compatibilidade. As empresas geralmente usam as políticas de atualização do Windows para garantir que as atualizações sejam instaladas.

Como garantir que todos os seus computadores gerenciados, que possuem diferentes versões do Windows, possuem as mais importantes atualizações do Windows?

Use os alertas e os recursos de gerenciamento de atualização no Splashtop Remote Support e no Splashtop Enterprise para garantir que seus computadores Windows, do Windows XP ao Windows 11, estejam atualizados e seguros.

Monitore o status do Windows Update

Com a Splashtop, você pode garantir que as versões do Windows dos seus computadores gerenciados estejam atualizadas. Podes:

  • Monitorar o status da política de atualização do Windows por computador e seja alertado para possíveis problemas

    como quando a opção “Microsoft Update” não está selecionada ou a definição de “Atualizações importantes” passa para qualquer opção específica (Instalar atualizações automaticamente, Baixar atualizações mas deixa-me escolher quando as instalar ou Verificar atualizações mas deixa-me escolher se as vai baixar e instalar).

  • Monitore o status das atualizações disponíveis

    quando é detectada uma atualização pendente

    . Podes escolher ser alertado apenas sobre atualizações importantes, atualizações opcionais ou ambas pendentes.

Estes alertas podem ser definidos como parte de um perfil de alerta e aplicados a computadores individuais ou grupos de computadores.

Screenshot of a settings page showing configurations for Windows Update and Available Updates, including options for alerts, update types, notification methods, and modification timestamps.

Verificar e aplicar as atualizações do Windows para computadores gerenciados

Com o Splashtop Remote Support e o Splashtop Enterprise, você pode verificar remotamente o status do Windows Update em seus computadores gerenciados e gerenciar atualizações selecionando o item de menu de contexto “Verificar Atualizações” em qualquer computador na lista em seu painel de gerenciamento (sem ter que acessar remotamente o computador como usuário).

A screenshot of the Splashtop web interface shows a list of computers. Next to Tim Ultrabook the Connect button is expanded, displaying options like Reboot, Delete, Assign group, Check for updates, and View event logs.

As informações do Windows Update exibidas na página Atualizações incluem:

  • Última atualização

  • Estado atual

  • Atualizar política

  • Capacidade de verificar atualizações

  • Lista de atualizações disponíveis

  • Opções de reiniciar após a instalação das atualizações (quando aplicável)

  • Definir uma notificação se a instalação da atualização não for concluída

Esta é uma ótima maneira de ver o status das atualizações num computador individual, selecionar quais atualizações estão instaladas e gerir algumas opções adicionais sobre as atualizações para garantir a melhor experiência de utilizador e ter a certeza de que as atualizações são instaladas.

A captura de tela abaixo mostra um exemplo.

Screenshot of a computer update settings page showing Windows 10 OS version, last update timestamp, status as Ready, and a detailed list of available updates with options to restart and schedule updates.

Este vídeo mostra como aceder ao recurso Windows Updates no Splashtop Remote Support Premium

How to Set Up Windows Updates - Splashtop Remote Support Premium
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