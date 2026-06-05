Gerenciando as atualizações do Windows com o Splashtop Remote Support Premium

Os profissionais de TI e os MSPs sabem que é importante manter os computadores dos utilizadores atualizados com as atualizações do Windows por motivos de segurança e compatibilidade. As empresas geralmente usam as políticas de atualização do Windows para garantir que as atualizações sejam instaladas.
Como garantir que todos os seus computadores gerenciados, que possuem diferentes versões do Windows, possuem as mais importantes atualizações do Windows?
Use os alertas e os recursos de gerenciamento de atualização no Splashtop Remote Support e no Splashtop Enterprise para garantir que seus computadores Windows, do Windows XP ao Windows 11, estejam atualizados e seguros.
Monitore o status do Windows Update
Com a Splashtop, você pode garantir que as versões do Windows dos seus computadores gerenciados estejam atualizadas. Podes:
Monitorar o status da política de atualização do Windows por computador e seja alertado para possíveis problemas
como quando a opção “Microsoft Update” não está selecionada ou a definição de “Atualizações importantes” passa para qualquer opção específica (Instalar atualizações automaticamente, Baixar atualizações mas deixa-me escolher quando as instalar ou Verificar atualizações mas deixa-me escolher se as vai baixar e instalar).
Monitore o status das atualizações disponíveis
quando é detectada uma atualização pendente
. Podes escolher ser alertado apenas sobre atualizações importantes, atualizações opcionais ou ambas pendentes.
Estes alertas podem ser definidos como parte de um perfil de alerta e aplicados a computadores individuais ou grupos de computadores.
Verificar e aplicar as atualizações do Windows para computadores gerenciados
Com o Splashtop Remote Support e o Splashtop Enterprise, você pode verificar remotamente o status do Windows Update em seus computadores gerenciados e gerenciar atualizações selecionando o item de menu de contexto “Verificar Atualizações” em qualquer computador na lista em seu painel de gerenciamento (sem ter que acessar remotamente o computador como usuário).
As informações do Windows Update exibidas na página Atualizações incluem:
Última atualização
Estado atual
Atualizar política
Capacidade de verificar atualizações
Lista de atualizações disponíveis
Opções de reiniciar após a instalação das atualizações (quando aplicável)
Definir uma notificação se a instalação da atualização não for concluída
Esta é uma ótima maneira de ver o status das atualizações num computador individual, selecionar quais atualizações estão instaladas e gerir algumas opções adicionais sobre as atualizações para garantir a melhor experiência de utilizador e ter a certeza de que as atualizações são instaladas.
A captura de tela abaixo mostra um exemplo.
Este vídeo mostra como aceder ao recurso Windows Updates no Splashtop Remote Support Premium
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