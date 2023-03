A solução de acesso remoto da próxima geração é a resposta para o nosso novo normal?

"Em vez de se basearem nos pressupostos de que a VPN tradicional é a abordagem padrão, as empresas interessadas em ter os seus empregados a trabalhar com sucesso a partir de casa, a longo prazo, devem a si próprias procurar e avaliar plataformas de acesso remoto escaláveis de próxima geração," disse o CEO da Splashtop, Mark Lee, numa coluna de conselhos recentes de especialistas para membros do Consórcio Cutter .

No artigo, Mark explicou ainda porque é que as VPNs são problemáticas, como podem - e devem - ser substituídas por uma cloud - soluções de acesso remoto para permitir que as empresas tenham sucesso a longo prazo: "Estas soluções de acesso remoto baseadas em cloud- podem proporcionar maior produtividade, segurança, conformidade, flexibilidade e eficiência de custos a pedido que podem ajudar as organizações a alcançar o sucesso a longo prazo".

Com tantas soluções de acesso remoto por aí, como escolher a solução certa? Resumimos abaixo tudo o que você precisa saber.

Aqui está como deve ser uma solução de acesso remoto de próxima geração:E aqui estão as principais características que uma solução de acesso remoto de próxima geração deve incluir:

A capacidade de dimensionar de forma rápida e fácil milhares de usuários/dispositivos, sem diminuir o tráfego e dificultar a produtividade do usuário. Suporte para BYOD para que os trabalhadores remotos não precisem depender de dispositivos da empresa para trabalhar de forma segura em casa ou em qualquer outro lugar. Suporte para autenticação multifatores e autenticação de dispositivo para uma segurança mais robusta. Criptografia de todo o tráfego da rede, gravação e monitoramento das sessões remotas. A capacidade de automatizar actualizações de infra-estruturas e software de endpoint. Monitoramento abrangente da segurança. Apoio ao SSO para fazer cumprir a política de senha da empresa através de serviços de directório. A capacidade da equipe TI acessar facilmente a trilha de auditoria, gravação de sessão, gerenciamento de transferência de arquivos (ou seja, a capacidade de desativar e habilitar a transferência de arquivos) e outros controles de gerenciamento. Alto desempenho e facilidade na hora do uso. Uma experiência consistente de acesso remoto através de sistemas operativos e dispositivos populares. Um modelo de assinatura sob demanda e serviços "pague ao usar".

Felizmente, Splashtop responde a todas estas necessidades. As nossas soluções de acesso remoto são desenhadas especificamente para permitir às empresas resolverem as suas necessidades de trabalho a longo prazo - a partir de casa. Aprende mais aqui.