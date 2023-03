Apresentamos o Splashtop Connector: RDP Via Acesso Remoto de Próxima Geração

Saiba como o novo Splashtop Connector pode satisfazer as suas necessidades de segurança e produtividade com a RDP através do acesso remoto de última geração.

Imagine se a sua solução de acesso e suporte remoto permitir que seus usuários façam o seguinte, sem uma VPN:

Suportar computadores em redes internas que não têm acesso à Internet ou que não permitem a instalação de um aplicativo de terceiros

Utilizar os serviços de terminal existentes para desfrutar de sessões individuais de desktop no mesmo computador ou executar remotamente um aplicativo específico sem se conectar a um desktop remoto completo

Acessar computadores remotamente sem estar na mesma rede

Obter acesso sem agente a sistemas por meio de software de acesso remoto instalado em apenas uma máquina dentro da rede

Essas são apenas algumas das poderosas capacidades inseridas no novo Splashtop Connector. O Conector permite que os usuários se conectem a computadores via RDP, diretamente do Splashtop Business App para acesso e suporte remotos.

Porque a sua empresa gostaria de acessar a RDP através do acesso remoto de última geração?

Há duas razões significativas — para satisfazer as suas necessidades de segurança e produtividade.

Considere um cenário em que o seu técnico precisa suportar muitos computadores que residem todos em uma rede fechada. Esses computadores provavelmente não têm acesso à internet ou funcionam sob políticas rígidas de firewall. Além disso, você pode ter uma política de segurança que bloqueia o uso de uma aplicação de acesso remoto de terceiros nesses computadores. O seu técnico pode usar tradicionalmente uma VPN para suportar todos os computadores que operam sob essas restrições de segurança. Eles podem até ter que criar um fluxo de conexão inconveniente (usando vários apps) para o acesso remoto.

Agora imagine que o TI pode simplesmente instalar o Splashtop Connector em uma única máquina dentro da rede fechada. Essa única máquina funciona como uma ponte ou ponto de salto, permitindo que seu técnico se conecte a todos os outros computadores na mesma rede via RDP, sem instalar nada nos outros computadores. De repente, seu fluxo de trabalho é simplificado e usa apenas um aplicativo para se conectar.

Num cenário mais amplo, o Splashtop Connector permite que um técnico apoie remotamente uma grande corporação com várias filiais em todo o mundo. Ao instalar o Conector em apenas uma máquina em cada filial, o técnico pode dar suporte a todos eles simultaneamente.

Aqui está um exemplo do poder do Splashtop Connector em ação, como experimentado por uma empresa de faturação dentária:

A empresa utiliza uma rede de 1.800 empreiteiros e os apoia com uma equipe interna de administração de TI. Essa equipe também é responsável por oferecer suporte a ERP e outros softwares executados em computadores Windows em seus consultórios odontológicos. Cada escritório tem apenas 1 ou 2 servidores, portanto, vários contratados geralmente se conectam ao mesmo servidor para usar o aplicativo ERP.

Antes de usar o Splashtop Connector, a empresa foi forçada a usar um fluxo de trabalho complicado e personalizado para acomodar várias sessões de serviço de desktop remoto (RDS) no mesmo servidor. Ao implementar o Splashtop Connector, eles simplificaram seu fluxo de trabalho e permitiram que vários contratados acessassem o mesmo servidor. Além disso, o TI agora tem a opção de limitar o acesso do contratante apenas ao aplicativo ERP, dependendo das necessidades de segurança do cliente.

Na verdade, a Splashtop adota uma abordagem abrangente à segurança, refletida no conjunto completo de recursos de segurança da Splashtop. As conexões através do Splashtop Connector usam criptografia ponta a ponta e TLS/AES-256 na Internet.

Não só a empresa reduziu significativamente os custos, como também ganhou eficiência contínua ao consolidar o seu conjunto de ferramentas. Eles não precisam mais sincronizar atualizações e patches com vários produtos de software (uma fuga tradicional de recursos de TI). Agora usam o Splashtop Enterprise como um console centralizado para permitir que os seus técnicos de TI internos gerenciem os computadores e os fornecedores de suporte.

Ganhe eficiência segura — por design

A VPN nunca foi concebida para lidar com as necessidades de trabalho remoto de hoje ou para manter as organizações seguras face às ameaças modernas de cibersegurança. Os riscos de segurança aumentaram e é mais importante do que nunca proteger a sua organização e você mesmo.

O software de suporte e acesso remoto da próxima geração da Splashtop foi concebido para lidar com tráfego elevado. Ele fornece acesso total ou parcial a aplicativos e arquivos de computadores remotos, independentemente do ambiente de rede. O controle de permissões refinadas e o seu uso de portas de comunicação web padrão tornam a Splashtop mais segura e adequada que a VPN e a RDP tradicional para um ambiente de trabalho remoto ou flexível. Em outras palavras, o Splashtop Connector foi criado pensando na segurança e eficiência da sua empresa.

Experimente o Splashtop Connector através do Splashtop Enterprise hoje mesmo.

TESTE GRATUITO