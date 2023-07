Splashtop nomeada Provedora de Soluções de Trabalho Híbrido do Ano - RemoteTech Breakthrough Awards 2023

As soluções de acesso remoto e suporte remoto da Splashtop ganharam inúmeros prêmios e avaliações de usuários de sites de terceiros. Veja por que e experimente o Splashtop gratuitamente.

O RemoteTech Breakthrough Awards 2023 coroou o Splashtop como a solução de software número um para capacitar ambientes de trabalho híbridos de alto nível.

Estamos entusiasmados em compartilhar com você que o Splashtop foi homenageado como o Provedor de Soluções de Trabalho Híbrido do Ano no estimado RemoteTech Breakthrough Awards 2023. Este prestigiado prémio reconhece as principais empresas tecnológicas mundiais, produtos e serviços que permitem um trabalho remoto eficaz. Este ano, a competição foi rígida com mais de 1 250 nomeações de todo o mundo. Este reconhecimento exemplifica verdadeiramente a nossa busca contínua de entregar valor superior aos nossos 30 milhões de utilizadores em todo o mundo.

Na Splashtop, priorizamos a criação de ferramentas fáceis de usar que resolvem problemas reais com desempenho aprimorado, facilidade de uso, segurança maximizadae economia. As nossas soluções são até 50% mais baratas do que a concorrência, tornando a tecnologia de acesso remoto acessível a empresas de qualquer tamanho, desde profissionais independentes, a pequenas e médias empresas.

A facilidade de utilização está no centro das nossas soluções. Acreditamos que habilitar a tecnologia deve ser intuitivo, fácil de usar e acessível universalmente. Os produtos da Splashtop são projetados com uma interface fácil de usar que pode ser instalada em minutos, promovendo a adoção e utilização do usuário final, atendendo às necessidades dos profissionais de helpdesk de TI que exigem soluções integradas e fáceis de implantar. Com apenas um clique, os utilizadores podem aceder a apps e recursos, executar tarefas e receber suporte técnico, tudo sem qualquer interrupção no seu fluxo de trabalho.

Em ambientes de trabalho híbridos e remotos, o desempenho é primordial. As técnicas avançadas de compressão do Splashtop otimizam o uso da largura de banda, garantindo conexões suaves e estáveis que proporcionam uma experiência de usuário incomparável em streaming de 4K e 60fps. Isso permite que os trabalhadores remotos se conectem a estações de trabalho topo de gama e operem aplicativos com uso intenso de CPU a partir de qualquer dispositivo, aproveitando ao máximo as políticas de BYOD. Funcionalidades como transferência de ficheiros, impressão remota, multipara-multi monitores e mais garantem a produtividade máxima, independentemente da localização. Mesmo os usuários que dependem de hardware e software de precisão podem contar com o Splashtop para uma experiência remota imaculada, com opções como modo de cor 4:4:4, áudio de alta fidelidade, passagem de microfone e redirecionamento de dispositivo USB.

Na Splashtop, nossos clientes são nossa bússola. Os seus comentários e necessidades guiam-nos na direção certa, permitem-nos inovar, desenvolver e refinar as nossas ofertas continuamente. Esta abordagem centrada no cliente permite-nos servir melhor diversas indústrias, satisfazendo as suas necessidades e expectativas únicas.

Receber o prêmio de Provedor de Soluções de Trabalho Híbrido do Ano é uma afirmação do compromisso da Splashtop em oferecer soluções seguras, simples, de alto desempenho e de acesso remoto e suporte centradas no cliente. Estamos incrivelmente gratos por este reconhecimento e prometemos continuar a estabelecer o padrão para o espaço tecnológico de acesso remoto.

Esta distinção serve como motivação para continuarmos a inovar e a melhorar. Estamos ansiosos para manter o nosso impulso e alcançar mais marcos na nossa jornada. Aqui está para capacitar ainda mais empresas com o melhor em soluções de tecnologia remota!

