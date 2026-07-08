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Student utilizing Splashtop for remote access to school lab computers

Vídeo: Melhore o ensino a distância com o Splashtop Remote Access para estudantes, professores e equipe de TI

Splashtop Team
1 min de leitura
Atualizado
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O acesso total aos recursos tecnológicos da universidade é crucial para uma aprendizagem remota bem-sucedida. Os alunos precisam ser capazes de acessar os computadores do laboratório e os membros do corpo docente devem poder acessar as suas estações de trabalho em suas casas. Felizmente, a Splashtop faz com que tudo isso seja possível.

Enhance Distance Learning with Splashtop Remote Access for Students, Faculty, and IT
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Saiba mais sobre o Splashtop para acesso remoto ao laboratório. Ou contacte-nos para começar.

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Veja todas as soluções para a área de educação da Splashtop. Produtos para alunos, professores, mestres e equipes de TI.

A Splashtop é a solução de acesso remoto fácil e alto desempenho que as instituições educacionais de todo o mundo estão usando para se adaptar ao aprendizado remoto online. A Splashtop auxilia estudantes, membros do corpo docente e administradores de TI.

Acesso remoto aos computadores dos laboratórios escolares para os alunos

A Splashtop permite que os alunos usem qualquer um dos seus dispositivos pessoais para acessar e controlar remotamente computadores do laboratório da sua instituição. Isso significa que eles podem usar aplicativos com uso intenso de processador, como os necessários para codificação, edição de vídeo e criação de modelos 3D, sem estarem fisicamente no laboratório.

Ao disponibilizar acesso a poderosos computadores do campus a partir de qualquer lugar, o acesso remoto para educação ajuda a criar uma experiência de aprendizagem mais consistente.

Acesso aos computadores escolares para docentes e funcionários

A Splashtop permite que o corpo docente controle seus computadores no campus remotamente usando qualquer computador pessoal ou dispositivo móvel para se preparar e dar aulas, independente de onde estiverem.

Para administradores de TI que gerenciam e suportam dispositivos

Para os administradores de TI, a Splashtop facilita as coisas com o acesso remoto que é configurado e gerido através de uma consola de administração centralizada. Além disso, com o Splashtop Remote Support, se um utilizador necessitar de assistência de TI durante uma sessão, os administradores podem rapidamente aceder remotamente e resolver o problema em tempo real.

A manutenção também é rápida e fácil, uma vez que os administradores podem conectar-se remotamente nos computadores do campus e realizar seus trabalhos sem a presença de um usuário final. O melhor de tudo, implantar os produtos Splashtop é muito fácil!

Saiba mais sobre desktop remoto para aprendizagem e ensino a distância.

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