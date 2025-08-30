Adobe é conquistada pela Splashtop

Conheça Dave Helmly e Karl Soule. Dave é o Chefe de Desenvolvimento Estratégico do Vídeo da Adobe. Karl é o Sr. Vídeo do Gerente Técnico de Vendas da Adobe. Eles procuravam a solução de acesso remoto ideal para aceder a computadores de escritório dedicados enquanto viajavam, mas depois a pandemia global chegou e exigiu que encontrassem uma solução rapidamente. Um dos seus clientes multimédia recomendou Splashtop. Acontece que, Splashtop era tudo o que não sabiam que estavam à procura.
Quando eles foram conquistados pela Splashtop, começaram a recomendá-la para outros parceiros, incluindo grandes organizações de notícias e clientes de transmissão.
Nós tínhamos procurado muitas soluções diferentes. Nós olhamos para as mais populares, e o nome Splashtop apareceu. Trabalhei com um cliente da Warner Media que usa a solução Enterprise; observamos que o sucesso obtido por eles no seu departamento foi muito grande, isso chamou a minha atenção. -Dave Helmly
É necessário uma sincronização A/V eficiente para editar vídeos remotamente, é aqui que a Splashtop se destaca
Os clientes da Adobe estão a trabalhar com grandes quantidades de armazenamento partilhado, petabytes de imagens que exigem sincronização A/V forte e capacidade de trabalhar rapidamente. Descobriram que o Splashtop se destacava nessa área, especialmente quando se removia de um Mac para outro Mac, mesmo a seis mil milhas de distância.
Quando esses caras (editores de vídeo) trabalha rapidamente clicando em 3 ou 4 teclas por segundo em suas guarnições dos departamentos de promoção, é crucial possuir uma ferramenta responsiva que mantenha a sincronização A/V em linha; uma das áreas nas quais a Splashtop se destaca. -Karl Soule, Adobe Vídeo
Assista ao depoimento da Adobe Video e veja porquê a Splashtop é a solução escolhida para edição remota de vídeo e muito mais.
Você não precisa acreditar no que nós dizemos
Veja por si mesmo como a Splashtop oferece o melhor valor entre diversas soluções de acesso remoto para a sua organização. Acesse seus computadores, aplicativos, arquivos e dados em qualquer lugar, a qualquer momento.