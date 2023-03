Adobe é conquistada pela Splashtop

Conheça Dave Helmly e Karl Soule. Dave é o Chefe de Desenvolvimento Estratégico do Vídeo da Adobe. Karl é o Sr. Vídeo do Gerente Técnico de Vendas da Adobe. Eles procuravam a solução de acesso remoto ideal para aceder a computadores de escritório dedicados enquanto viajavam, mas depois a pandemia global chegou e exigiu que encontrassem uma solução rapidamente. Um dos seus clientes multimédia recomendou Splashtop. Acontece que, Splashtop era tudo o que não sabiam que estavam à procura.

Quando eles foram conquistados pela Splashtop, começaram a recomendá-la para outros parceiros, incluindo grandes organizações de notícias e clientes de transmissão.

Nós tínhamos procurado muitas soluções diferentes. Nós olhamos para as mais populares, e o nome Splashtop apareceu. Trabalhei com um cliente da Warner Media que usa a solução Enterprise; observamos que o sucesso obtido por eles no seu departamento foi muito grande, isso chamou a minha atenção. -Dave Helmly