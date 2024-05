Venkat Nagaswamy

Diretor de Receitas

Venkat Nagaswamy é o Chefe de Receitas da Splashtop, onde lidera iniciativas para aproveitar os insights orientados por dados para o avanço da empresa. Com uma profunda crença no potencial transformador dos dados, Venkat está empenhado em infundir inovação em todas as facetas das operações da Splashtop.