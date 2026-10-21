Van handmatige naar agentische packaging: app-implementatie vereenvoudigen met Microsoft Intune

Remote Access
Voor individuen en kleine teams, om vanaf elk apparaat en vanaf waar dan ook toegang te krijgen tot hun werkcomputers.
Remote Support
Voor IT-professionals om elk apparaat op afstand te ondersteunen. Real-time patchbeheer beschikbaar als add-on. On-prem optie beschikbaar.
Enterprise
Voor zakelijke remote access en remote support met SSO en geavanceerde beheerbaarheid. On-prem optie beschikbaar.
Autonomous Endpoint Management
Voor IT-professionals om apparaten op afstand te bewaken, te beheren en te beveiligen met realtime patching, automatiseringen, volledige zichtbaarheid en controle.
Agentic Packr voor Intune en SCCM
Voor Intune-gebruikers om de packaging, validatie en implementaties van applicaties te automatiseren.
Antivirus
Endpointdetectie en -respons
Foxpass Wifi Access & Control
Zero Trust Secure Workspace