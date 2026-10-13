Intune + Splashtop
Sluit de Support Loop met Splashtop
Ondersteunde en onbewaakte remote ondersteuning op elk apparaat, of je nu bent ingeschreven bij Intune of niet.
Help iedereen, op welk apparaat dan ook.
Betere ondersteuning voor en buiten je huurder
Ondersteuning van aannemers, partners en medewerkers op persoonlijke apparaten
Los eenmalige verzoeken op zonder iets vooraf op het apparaat van de gebruiker te installeren.
Eenvoudige implementatie en beheersbaarheid
Snelle, veilige toegang tot de apparaten die je beheert
Bereik beheerde computers op elk moment met onbeheerde toegang.
Rol uit via de Intune-implementatie die je al gebruikt.
Log in met je Entra ID-gegevens via single sign-on.
Gebruik één tool op Windows, Mac, Linux en mobiel.
Los problemen op bij de eerste aanraking
Productiviteitsfuncties die direct in elke sessie zijn ingebouwd
Verhoog privileges en blijf verbonden tijdens reboots.
Bestanden overzetten, chatten, toetsenbord/muis gebruiken en spraakoproepen voeren binnen de sessie.
Los problemen op de achtergrond op terwijl gebruikers blijven werken.
Integreer externe toegang met je ticketsysteem.
Veilig en auditklaar
Elke sessie is veilig en geregistreerd.
Sessies versleuteld met TLS en 256-bit AES.
Tweefactorauthenticatie en gedetailleerde technici-rechten.
Sessielogboeken en opnames voor beoordelingen, trainingen en audits.
Voordelen van Splashtop Remote Support met Intune
Minder downtime voor gebruikers
Minder herhaalde tickets en kortere wachttijden op hulp.
Lagere ondersteuningskosten
Minder gereedschappen om te licentiëren, op te trainen en te onderhouden.
Ondersteuning zonder grenzen
Help interne teams, aannemers en klanten vanuit hetzelfde account.
Bewijs voor elke sessie
Logboeken en opnames staan klaar wanneer audits of reviews verschijnen.
Klaar om je remote support te upgraden?
Kortere wachttijden voor gebruikers en eenvoudigere sessies voor technici, met Splashtop Remote Support.