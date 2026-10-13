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Intune + Splashtop

Sluit de Support Loop met Splashtop

Ondersteunde en onbewaakte remote ondersteuning op elk apparaat, of je nu bent ingeschreven bij Intune of niet.

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Help iedereen, op welk apparaat dan ook.

Betere ondersteuning voor en buiten je huurder

  • Ondersteuning van aannemers, partners en medewerkers op persoonlijke apparaten

  • Los eenmalige verzoeken op zonder iets vooraf op het apparaat van de gebruiker te installeren.


Eenvoudige implementatie en beheersbaarheid

Snelle, veilige toegang tot de apparaten die je beheert

  • Bereik beheerde computers op elk moment met onbeheerde toegang.

  • Rol uit via de Intune-implementatie die je al gebruikt.

  • Log in met je Entra ID-gegevens via single sign-on.

  • Gebruik één tool op Windows, Mac, Linux en mobiel.


Los problemen op bij de eerste aanraking

Productiviteitsfuncties die direct in elke sessie zijn ingebouwd

  • Verhoog privileges en blijf verbonden tijdens reboots.

  • Bestanden overzetten, chatten, toetsenbord/muis gebruiken en spraakoproepen voeren binnen de sessie.

  • Los problemen op de achtergrond op terwijl gebruikers blijven werken.

  • Integreer externe toegang met je ticketsysteem.


Veilig en auditklaar

Elke sessie is veilig en geregistreerd.

  • Sessies versleuteld met TLS en 256-bit AES.

  • Tweefactorauthenticatie en gedetailleerde technici-rechten.

  • Sessielogboeken en opnames voor beoordelingen, trainingen en audits.


Voordelen van Splashtop Remote Support met Intune

  • Minder downtime voor gebruikers

    Minder herhaalde tickets en kortere wachttijden op hulp.

  • Lagere ondersteuningskosten

    Minder gereedschappen om te licentiëren, op te trainen en te onderhouden.

  • Two blue outlined human figures, one in front of the other, with a blue checkmark inside a circle in the lower right corner, all on a light gray background.

    Ondersteuning zonder grenzen

    Help interne teams, aannemers en klanten vanuit hetzelfde account.

  • A blue icon of a document with a folded top-right corner and three horizontal lines below, representing text or writing, on a light background.

    Bewijs voor elke sessie

    Logboeken en opnames staan klaar wanneer audits of reviews verschijnen.

Klaar om je remote support te upgraden?

Kortere wachttijden voor gebruikers en eenvoudigere sessies voor technici, met Splashtop Remote Support.

Gratis proefperiodeNeem contact op met onze verkoop