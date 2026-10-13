Intune + Splashtop
Sluit de lus met Endpoint Security
Beveilig je endpoints met antivirus- en anti-scambescherming, EDR of 24/7 MDR in één console
Antivirus- en anti-scambescherming
Stop malware en oplichting voordat ze je team bereiken.
Realtime bescherming tegen malware, ransomware en phishing op Windows en Mac.
Splashtop Shield voegt detectie van oplichting toe en blokkeert de remote access-tools die aanvallers gebruiken om je helpdesk te imiteren, naast traditionele antivirus.
Centraal beheerd vanaf je Splashtop-console.
Endpointdetectie en -respons
Continue monitoring, onderzoek en remediëring van geavanceerde bedreigingen.
Continue monitoring, oorzaakanalyse en visualisatie van de aanvalketen, samen met geautomatiseerde of geleide remediatie.
Helpt voldoen aan compliance- en cyberverzekeringsvereisten.
Kies uit toonaangevende leveranciers zoals SentinelOne, CrowdStrike en Bitdefender.
Managed Detection en Response
Expert ogen op je eindpunten, dag en nacht.
24/7/365 monitoring en reactie van Bitdefender-, SentinelOne- of CrowdStrike-beveiligingsteams.
Actief dreigingsjagen, met door experts geleide of volledig beheerde incidentrespons.
Een sterke match voor teams zonder een toegewijd beveiligingsoperatieteam.
Eén plek om te kopen en te beheren
Minder leveranciers, minder consoles.
Zet agenten in, configureer beleidsregels en monitor de bescherming vanuit de uniforme Splashtop-console.
Bekijk de beschermingsdekking in je wagenpark, zodat je weet welke apparaten gedekt zijn.
Bereik snel getroffen eindpunten met externe toegang om te onderzoeken en te herstellen.
Eén leverancier en één factuur voor endpointbeheer en beveiliging.
Voordelen van Splashtop Endpoint Security met Intune
Bescherm mensen, niet alleen apparaten
Voorkom oplichting en helpdesk-imitatie die antivirus alleen al kan missen, of je nu gratis of betaalde Defender gebruikt.
Geen Microsoft 365-upgrade nodig
Voeg bescherming toe aan je Splashtop-abonnement in plaats van over te stappen op een hoger Microsoft 365-abonnement voor meer veiligheid.
24/7 dekking zonder SOC
Gespecialiseerde beveiligingsteams houden dag en nacht in de gaten en reageren voor je.
Eén leverancier voor beveiliging en ondersteuning
Bescherm, beheer en ondersteun je endpoints vanaf één console, met één vertrouwde partner.
Klaar om je eindpunten te verdedigen?
Vind de juiste mix van bescherming voor je endpoints, team en budget.