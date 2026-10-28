Splashtalks: Wat is er nieuw in de herfst van 2026 - en wat er hierna komt
Doe mee aan een speciale editie van Splashtalks terwijl we 20 jaar Splashtop vieren en de nieuwste innovaties onthullen die IT-teams helpen slimmer te werken, de beveiliging te versterken en de endpoint-operaties te vereenvoudigen.
Met Robert Ha, medeoprichter en COO van Splashtop, kijkt deze exclusieve sessie terug op de evolutie van Splashtop van pionier in remote access naar een platform dat IT-teams helpt gedistribueerde omgevingen op grote schaal te beheren, beveiligen en ondersteunen.
Robert zal delen hoe de veranderende behoeften van IT-teams de productstrategie en visie van Splashtop vormen – en wat dat betekent voor de volgende generatie endpointbeheer, beveiliging, automatisering en remote support.
Je krijgt ook een kijkje achter de schermen van de innovaties van herfst 2026 die bedoeld zijn om je team te helpen:
Versterk de endpointbeveiliging met het nieuwe Splashtop Shield-antivirussysteem.
Transformeer applicatieverpakking en vereenvoudig app-implementatie met Microsoft Intune, met Agentic Packr.
Verminder de blootstelling aan kwetsbaarheden en patch sneller met een verbeterde workflow.
Ervaar UI-verbeteringen en betere filteropties in de webconsole.
Maak gebruik van uitgebreide ITSM-integraties voor een soepelere IT-workflow.
Productiviteits- en prestatieverbeteringen aan het Splashtop On-Prem product
En kijk ook wat Splashtop te wachten staat, inclusief aankomende innovaties en hoe klantfeedback onze productroadmap blijft vormgeven.
Of je nu IT-beheerder, MSP, beveiligingsleider of een individuele zakelijke professional bent, je krijgt een duidelijker beeld van wat nieuw is, wat er hierna komt en hoe Splashtop je team kan helpen om remote IT-operaties te vereenvoudigen en meer gedaan te krijgen.
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