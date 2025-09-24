Doorgaan naar de hoofdinhoud
Versterk de Wi-Fi-beveiliging met Foxpass

Beschrijving: Doe met ons mee voor een webinar over Foxpass Cloud RADIUS door Splashtop om meer te leren over de kwetsbaarheden van draadloze netwerken. Je leert hoe je je netwerk kunt beschermen tegen mogelijke inbreuken, de voordelen van certificaat-gebaseerde authenticatie en hoe je je authenticatiemethoden kunt aanpassen aan je behoeften.

Je leert over:

  • Uitgebreide Wi-Fi Beveiliging: Ontdek hoe onze oplossing bescherming biedt tegen ongeautoriseerde toegang en potentiële schendingen.

  • Moeiteloos Beheer: Bespaar tijd en stroomlijn onboarding en offboarding voor alle gebruikers en beheerde apparaten.

  • Flexibele Authenticatie-Opties: Leer hoe je je beveiligingsaanpak kunt afstemmen met functies zoals wachtwoord- en wachtwoordloze authenticatie, VLAN-toewijzingsopties, en meer.

