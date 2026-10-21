De University of Western Australia versterkt Remote Support en Research Access met Splashtop
Het consolideren van externe ondersteuning en externe toegang in één veilig, centraal beheerd platform, dat ongeveer 9.000 apparaten, 3.000 medewerkers en onderzoekers op meerdere campussen ondersteunt.
Gevolg
Verminderde IT-beheer-overhead met cloudgebaseerde remote support
Het cloudgebaseerde platform van Splashtop vermindert de administratieve complexiteit en bespaart UWA ongeveer vier uur handmatig patchen per persoon per maand.
Veilige, gecentraliseerde externe toegang voor IT-teams en onderzoekers
Splashtop consolideert IT-ondersteuning en onderzoekers remote access in één veilig platform met gecentraliseerde rechten, identiteitsbeheer en sessieregistratie.
Betrouwbare Externe Ondersteuning Over 9.000 Apparaten
Splashtop maakt efficiënte probleemoplossing mogelijk met stabiele verbindingen, ondersteuning voor meerdere monitoren en verhoogde sessies, terwijl onderzoekers veilige, altijd toegankelijke toegang tot laboratoriumsystemen krijgen.
Uitdagingen
De University of Western Australia (UWA) is een toonaangevende Australische onderzoeksintensieve universiteit die onderwijs, onderzoek en innovatie ondersteunt op meerdere campussen. Met duizenden medewerkers, studenten en onderzoekers die op technologie vertrouwen, is het behouden van veilige en betrouwbare IT-diensten essentieel om de dagelijkse operaties en onderzoeksactiviteiten te ondersteunen.
Als Manager Systeembeheer houdt Sandy Miao toezicht op de bedrijfslicenties, systemen en infrastructuurbeheer bij UWA. Haar team is verantwoordelijk voor het beheren van de kern IT-infrastructuur en het leveren van remote access services aan het Service Delivery-team van de universiteit en eindgebruikers, waarbij meer dan 20 IT-medewerkers Splashtop gebruiken.
Met ongeveer 9.000 apparaten in de technologische omgeving is het bieden van veilige en betrouwbare ondersteuning op afstand essentieel. IT-technici moeten personeel op meerdere campussen assisteren, terwijl onderzoekers toegang tot laboratoriumcomputers en instrumenten op afstand nodig hebben zonder fysiek aanwezig te zijn.
Voordat Splashtop werd ingevoerd, vertrouwde UWA op aparte tools, waaronder TeamViewer, voor externe ondersteuning en toegang voor eindgebruikers. Deze gefragmenteerde oplossingen veroorzaakten beveiligings- en beheersuitdagingen, waaronder hoge onderhoudskosten, beperkte toegangsrechten en een gebrek aan gecentraliseerd bestuur.
De universiteit begon alternatieven te evalueren die remote access en support konden consolideren in één veilig, cloudgebaseerd platform, terwijl de administratieve complexiteit werd verminderd en afgestemd werd op de Zero Trust-architectuur.
Belangrijke doelstellingen waren onder andere:
Bundel externe ondersteuning en toegang voor eindgebruikers in één platform
Versterk de beveiliging met gecentraliseerde toegangsrechten en identiteitsbeheer
Verminder onderhoudskosten via een cloudgebaseerde SaaS-oplossing
Maak beveiligde externe toegang tot laboratoriumsystemen mogelijk voor onderzoekers
Integreer met bestaande cloud identiteit en Zero Trust-architectuur
Ondersteun ongeveer 9.000 apparaten betrouwbaar
Splashtop was al enkele jaren succesvol gebruikt door een van UWA's onderzoekscentra. Voortbouwend op deze positieve ervaring evalueerde de universiteit de beveiliging, functionaliteit en prijsstelling voordat Splashtop werd gekozen als haar enterprise remote access en ondersteuningsoplossing.
Oplossing
Na een succesvolle evaluatie heeft de Universiteit van West-Australië Splashtop SOS en Splashtop Streamer ingevoerd om veilige, gecentraliseerde remote ondersteuning en toegang te bieden aan IT-teams, medewerkers en onderzoekers op haar campussen.
Eén platform voor IT-ondersteuning en onderzoekstoegang
Splashtop stelt UWA in staat om remote IT-ondersteuning en onderzoekers remote access te consolideren in één centraal beheerd platform. Met behulp van Splashtop SOS kan het Service Delivery-team van de universiteit problemen op afstand oplossen en ongeveer 3.000 medewerkers op meerdere campussen ondersteunen.
Ondertussen stelt Splashtop Streamer onderzoekers in staat om overal veilig toegang te krijgen tot computers en laboratoriumapparatuur op de campus, waardoor experimenten buiten de reguliere werktijd kunnen worden gestart, gemonitord of gestopt zonder fysieke toegang tot het laboratorium.
Sterkere beveiliging door gecentraliseerd toegangsbeheer
Voorheen installeerden sommige onderzoekers en medewerkers onafhankelijk remote desktoptools zoals TeamViewer, waardoor het voor IT moeilijk werd om zichtbaarheid en controle over remote access te behouden.
Met Splashtop kan UWA centraal toegangsrechten, gebruikersidentiteiten en sessielogging beheren. Het platform integreert met de bestaande cloud-identiteitsinfrastructuur van de universiteit en sluit aan bij de Zero Trust-netwerkarchitectuur, waardoor externe toegang veilig wordt beheerd.
Verminderde administratieve overhead met cloudgebaseerd beheer
De overstap van de vorige remote support-oplossing naar het cloudgebaseerde platform van Splashtop heeft de voortdurende onderhoudsvereisten van UWA aanzienlijk verminderd.
De universiteit bespaart nu ongeveer vier uur handmatig patchwerk per maand, waardoor de administratieve overhead wordt verminderd en het infrastructuurteam zich kan richten op IT-initiatieven met een hogere waarde.
Naast tijdbesparing vereenvoudigt de cloud-first aanpak de voortdurende administratie en ondersteunt het de bredere IT-moderniseringsstrategie van UWA.
Betrouwbare Afstandsverbindingen en Verbeterde Ondersteuningservaring
Splashtop heeft de betrouwbaarheid van remote supportsessies verbeterd, waardoor technici problemen efficiënter kunnen oplossen binnen de technologische omgeving van UWA.
Multi-monitorondersteuning stelt technici in staat om de meerdere schermen van gebruikers te bekijken en te navigeren zonder hen herhaaldelijk te vragen Windows tussen schermen te verplaatsen, waardoor communicatieproblemen tijdens het oplossen van problemen worden verminderd.
Betrouwbare verhoogde sessies stellen technici ook in staat administratieve taken uit te voeren, zoals het installeren van applicaties, zonder toegang te verliezen of de externe verbinding te onderbreken.
Eenvoudige implementatie en snelle adoptie
Het centrale IT-team van UWA heeft Splashtop met succes in ongeveer een week voor remote support uitgerold, waardoor technici met minimale verstoring van hun bestaande workflows kunnen overstappen.
Hoewel het ondersteuningsproces grotendeels ongewijzigd bleef, introduceerde Splashtop een meer gestructureerde aanpak voor eindgebruikers, die nu centraal beheerde remote access kunnen aanvragen in plaats van zelfstandig remote desktoptools te installeren.
De universiteit blijft individuele remote access-tools consolideren in haar centraal beheerde Splashtop-omgeving.
Gebouwd voor een veilige, cloud-first toekomst
Terwijl UWA haar IT-infrastructuur blijft moderniseren, biedt Splashtop een flexibel platform dat de zich ontwikkelende behoeften aan remote access en beveiliging ondersteunt.
Met betrouwbare prestaties, gecentraliseerde administratie en compatibiliteit met de bestaande identiteit en netwerkarchitectuur helpt Splashtop de universiteit consistente remote support te bieden, terwijl onderzoekers veilig toegang krijgen tot kritieke laboratoriumsystemen.
De oplossing voldoet aan de primaire selectiecriteria van UWA, met veelbelovende steun van het Splashtop-team.
Splashtop heeft remote access management vereenvoudigd en tegelijkertijd een veilige, betrouwbare en gebruiksvriendelijke oplossing geboden voor onze IT-teams en onderzoekers.
Sandy Miao, Manager Systeembeheer, The University of Western Australia
Splashtop in Drie Woorden
Betrouwbaar. Multifunctioneel. Gebruiksvriendelijk.
Door Splashtop te adopteren heeft de University of Western Australia de remote support op ongeveer 9.000 apparaten versterkt, terwijl het IT-beheer wordt vereenvoudigd, de beveiliging verbetert en de administratieve overhead wordt verminderd.
Met betrouwbare afstandsverbindingen, gecentraliseerde toegangscontroles en veilige toegang tot laboratoriumsystemen stelt Splashtop UWA in staat om personeel en onderzoekers efficiënter te ondersteunen terwijl het haar cloud-first strategie verder ontwikkelt.
Over de klant
De University of Western Australia (UWA), opgericht in 1911, is een toonaangevende openbare onderzoeksuniversiteit in Perth en lid van de prestigieuze Groep van Acht van Australië. UWA biedt bachelor- en masteropleidingen aan terwijl internationaal erkend onderzoek wordt uitgevoerd binnen diverse disciplines. Met meerdere campussen en onderzoeksfaciliteiten vertrouwt de universiteit op een veilige en betrouwbare IT-infrastructuur om academische excellentie, innovatie en samenwerking te ondersteunen.