Cire Services verbetert de efficiëntie van IT-support en verlaagt kosten met Splashtop
Een lean IT-team bij Cire Services voorzien van veilige, schaalbare remote support om meer dan 1.000 gebruikers op meerdere locaties in zuidoost Melbourne beter te bedienen.
Gevolg
Snellere en eenvoudigere remote support
Splashtop stelt het IT-team van Cire Services in staat om snel verbinding te maken met de apparaten van eindgebruikers en deze te ondersteunen op meerdere locaties. Problemen die voorheen complexere workflows vereisten, kunnen nu worden opgelost via een responsief en intuïtief platform voor remote support, waardoor gebruikers sneller weer aan het werk kunnen.
Grotere efficiëntie bij IT-activiteiten
Dankzij centraal beheer, aangepaste implementatieopties en een gestroomlijnde gebruikerservaring heeft Splashtop de dagelijkse administratie voor het IT-team vereenvoudigd. Het uitrollen en beheren van remote supporttools is nu aanzienlijk eenvoudiger, waardoor het team meer tijd kan besteden aan strategische initiatieven en gebruikersondersteuning.
Aanzienlijke kostenbesparingen
Door over te stappen van TeamViewer naar Splashtop, verlaagde Cire Services de kosten voor remote supportsoftware met ongeveer 75%. De organisatie profiteert nu van een schaalbaar platform voor remote support en bespaart jaarlijks duizenden euro's.
Uitdagingen
Als Senior Manager – ICT bij Cire Services leidt Ian Rennison een team van vijf dat verantwoordelijk is voor het ondersteunen van de IT-infrastructuur van een organisatie met meer dan 1.000 eindgebruikers in het zuidoosten van Melbourne. Na meer dan 20 jaar ervaring in IT-service en infrastructuurbeheer begrijpt Ian het belang van betrouwbare en efficiënte tools ter ondersteuning van een verspreid personeelsbestand.
Toen Ian begin 2026 bij Cire Services kwam, gebruikte het IT-team TeamViewer voor de ondersteuning van externe endpoints. Hoewel het platform aan de basisvereisten voor remote access voldeed, bleek het moeilijk om effectief op te kunnen schalen en lastig te beheren.
Belangrijke uitdagingen waren onder andere:
Een implementatieproces dat moeilijk te beheren was over een groot aantal apparaten
Complexe functies die onnodige administratieve overhead toevoegden
Hoge licentie- en operationele kosten
Beperkte flexibiliteit voor grootschalig apparaatbeheer
De behoefte aan een meer gestroomlijnde en gecentraliseerde support-ervaring
"We zochten een oplossing die makkelijker te implementeren, eenvoudiger te beheren en kosteneffectiever was, zonder in te leveren op functionaliteit," vertelt Ian.
Het team evalueerde voordat ze begonnen met een proef van Splashtop, verschillende alternatieven, zoals ScreenConnect en AnyDesk.
We begonnen met een trial van Splashtop en vonden het direct erg responsief, makkelijk te implementeren en eenvoudig in gebruik. Het gaf ons ook toegang tot geavanceerde functies zoals custom deployment-versies en een centrale beheerconsole, wat voor ons erg belangrijk was.
Ian Rennison, Senior Manager – ICT, Cire Services
Oplossing
Na een succesvolle evaluatie koos Cire Services voor Splashtop Remote Support en rolde het uit in hun hele omgeving, waarmee ze maximaal 900 beheerde apparaten kunnen ondersteunen.
Gemakkelijke implementatie en centraal beheer
Het team zette Splashtop snel in bij hun dagelijkse helpdeskactiviteiten. De responsieve externe verbindingen van het platform stellen technici in staat om problemen efficiënt op te lossen, gebruikersondersteuning te bieden en administratieve taken uit te voeren op zowel Windows- als Mac-apparaten.
Schaalbaarheid voor een groeiende organisatie
Met ondersteuning voor maximaal 900 beheerde apparaten biedt Splashtop de flexibiliteit die Cire Services nodig had om zijn groeiende technologische omgeving te ondersteunen. De oplossing levert zakelijke functionaliteit zonder onnodige complexiteit te introduceren.
Verbeterde gebruikerservaring voor IT-medewerkers
De intuïtieve interface en vereenvoudigde workflows verkortten de leercurve voor beheerders en maakten remote support eenvoudiger voor het hele IT-team. Daardoor hoeven technici minder tijd te besteden aan het managen van tools en meer aan het ondersteunen van gebruikers.
Sterk rendement op investering
Een van de belangrijkste voordelen is de verlaging van de softwarekosten. In vergelijking met de vorige oplossing kost Splashtop ongeveer een kwart, terwijl het toch de functionaliteit en betrouwbaarheid biedt die nodig zijn om dagelijkse IT-activiteiten te ondersteunen.
"De schaalbaarheid, functionaliteit en betaalbaarheid van Splashtop maakten de keuze duidelijk voor ons."
Over de klant
Cire Services is een non-profitorganisatie die zich inzet voor het opbouwen van sterkere gemeenschappen middels onderwijs, training, voorschoolse educatie en programma's voor gemeenschapsondersteuning. Opgericht in 1976, bedient Cire gemeenschappen in de buitenste oostelijke buitenwijken van Melbourne en omliggende regio's, waarbij het mensen van alle leeftijden helpt toegang te krijgen tot leermogelijkheden, nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en in contact te komen met essentiële supportdiensten. Met de visie om mensen te versterken om hun volledige potentieel te bereiken, biedt Cire een breed scala aan programma's aan via haar Community School, Early Learning, Training en Community Programs.