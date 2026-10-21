Van Manual naar Agentic Packaging: App-implementatie vereenvoudigen met Microsoft Intune
Applicatiepakketten zouden de software-uitrol niet moeten vertragen. Toch vereist het voor veel Microsoft Intune-teams nog steeds uren handmatig werk om apps te verpakken, testen en problemen op te lossen. Vertraagde updates verlengen het blootstellingsvenster aan kritieke kwetsbaarheden, wat het beveiligingsrisico vergroot.
Sluit je aan bij Microsoft MVP Maxime Guillemin en Splashtop Head of Product Brandon Shopp om te ontdekken hoe AI en agentische workflows applicatiepakketten vereenvoudigen en IT-teams helpen minder tijd te besteden aan repetitief, handmatig werk.
Bekijk hoe opkomende benaderingen van applicatieverpakking handmatige inspanning kunnen verminderen, verpakkingsfouten kunnen minimaliseren en kwetsbaarheden sneller kunnen patchen.
Wat je zult leren:
Hoe AI en agentische workflows applicatieverpakkingen vereenvoudigen en de tijd tot patchen verbeteren.
Hoe een meer geautomatiseerde aanpak je Microsoft Intune-workflows kan aanvullen en je beveiligingspositie kan versterken.
Praktische manieren om verpakkingsinspanningen en fouten te verminderen, waaronder het bekijken van agentische verpakkingen in actie
Bekijk hoe de volgende generatie applicatiepakketten eruitziet—en hoeveel tijd je IT-team kan terugkrijgen.