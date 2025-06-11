Splashtop wint de 2025 Digital Innovator Award van Intellyx
Deze inhoud werd automatisch vertaald met behulp van AI als referentie. In geval van enige afwijking of onduidelijkheid is de originele Engelstalige versie leidend als gezaghebbende bron.
Visie op en uitvoering van onze Autonomous Endpoint Management-oplossing is erkend als uitmuntend op het gebied van digitale transformatie.
CUPERTINO, Californië, 12 juni 2025 - Splashtop heeft vandaag aangekondigd dat het de Intellyx Digital Innovator Award 2025 heeft gewonnen. Intellyx is een analistenbureau dat zich toelegt op digitale transformatie van ondernemingen, en de prijs zet baanbrekende leveranciers in de schijnwerpers die het bekijken waard zijn en die innovatie in digitale transformatietechnologie stimuleren.
Splashtop werd erkend voor zijn strategische visie en stap in de opkomende Autonomous Endpoint Management (AEM) markt, waar Intellyx eerder dit jaar als een van de eersten over berichtte. Sindsdien heeft Splashtop al functie-uitbreidingen aangekondigd waarmee IT het configuratiebeleid kan standaardiseren en automatisch kan toepassen op nieuwe apparaten, waardoor het risico op verkeerde configuratie wordt verkleind en de beveiliging wordt versterkt wanneer een apparaat online komt.
"Bij Intellyx krijgen we elke dag tientallen PR-pitches van heel veel leveranciers", zegt Jason Bloomberg, Managing Director van Intellyx. "We hebben briefings opgezet met slechts één op de honderd van de meest disruptieve en innovatieve bedrijven in hun sector. Splashtop viel op door zijn visie op kleine en middelgrote bedrijven, waaronder zijn complementaire benadering van Microsoft Intune, die de realtime patchingmogelijkheden en het inzicht in de gezondheid en inventaris van apparaten biedt. Deze functies zijn nodig en worden gewaardeerd door Intune gebruikers."
Splashtop AEM stelt interne IT-teams in staat om hun omgevingen proactief te beheren en te beveiligen door middel van real-time patching, intelligente automatisering en cross-platform zichtbaarheid. De oplossing stelt kleine en middelgrote bedrijven en managed service providers (MSP's) in staat om kritieke gaten in de beveiliging te dichten, direct te reageren op dreigingen en efficiënter, proactief beheer te bieden. Zonder de kosten of complexiteit van traditionele RMM- en UEM-tools vergroot Splashtop de waarde van huidige IT-investeringen terwijl het organisaties helpt vol vertrouwen op te schalen.
"We zijn vereerd dat we door Intellyx worden erkend voor onze innovatie in autonomous endpointmanagement," zegt Mark Lee, CEO en medeoprichter van Splashtop. "Splashtop is toegewijd aan het vereenvoudigen van beveiliging en het verbeteren van de efficiëntie voor IT-teams door routineprocessen te automatiseren, overbodige toolsets te consolideren en kernbeheersystemen aan te vullen met functiesets die de gemiddelde tijd verkorten om dreigingen te detecteren, te herstellen en in te dammen."
De oplossingen van Splashtop voor remote support met endpointmanagement zijn nu beschikbaar op www.splashtop.com. Bekijk voor meer informatie de uitgebreide gids van Splashtop over AEM.
Over Splashtop
Splashtop is de best gewaardeerde wereldwijde leverancier van oplossingen voor werken op afstand, ondersteuning en beheer die de beveiliging en prestaties in de wereld van werken op afstand vereenvoudigen. Met het succes van de klant als hoogste prioriteit is de technologie van Splashtop eenvoudig te implementeren, te gebruiken en te beheren voor kleine en middelgrote bedrijven en ondernemingen, en biedt geavanceerde beveiligingsfuncties, hoge doorvoer, brede apparaatondersteuning en 24/5 klantensupport. Splashtop, de laagdrempelige oplossing die door meer dan 30 miljoen gebruikers is gekozen, is een partner die gebruikers in staat stelt te groeien en te schalen op hun eigen voorwaarden met zeer flexibele abonnementen. Splashtop is lid van de Microsoft Intelligent Security Association (MISA) en sluit zich aan bij de inspanningen van Microsoft om klanten te helpen de veranderende uitdagingen van het hedendaagse IT-landschap aan te pakken. Bezoek www.splashtop.com en volg ons op LinkedIn voor meer informatie.