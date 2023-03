Onderzoek van Splashtop wijst uit dat 84% van de universiteitsstudenten op afstand toegang wil tot computerlokalen; hybride benadering van leren geeft studenten meer mogelijkheden

Universiteiten over de hele wereld wenden zich tot Splashtop om studenten, docenten en IT veilig te verbinden met remote access technologie

CUPERTINO, Californië - 26 oktober 2022 - De studenten van vandaag zijn flexibiliteit gaan verwachten als het gaat om leren, volgens het laatste onderzoek van Splashtop, een leider in veilige software voor toegang op afstand en ondersteuning. Splashtop ondervroeg meer dan 1.000 studenten in het hoger onderwijs in de VS en het VK om meer inzicht te krijgen in hun voorkeuren voor leren op afstand en technologie. Uit de resultaten blijkt dat 84% van de universiteitsstudenten van mening is dat toegang op afstand tot computerlokalen belangrijk is voor hun opleiding en hun prestaties zou kunnen verbeteren. Deze bevindingen wijzen op een voortdurende verschuiving in de manier waarop leerlingen het liefst leren.

"De nieuwe generatie studenten verwacht tegenwoordig technologie die hen kan helpen efficiënter en effectiever te studeren - waar ze ook zijn. Wij zijn er ongelooflijk trots op de technologiekloof te helpen overbruggen voor studenten die thuis onderzoekswerk willen doen, en ervoor te zorgen dat ze naadloos en veilig toegang hebben tot toepassingen, bestanden en hardware die ze nodig hebben," aldus Nityasha Wadalkar, directeur productmarketing bij Splashtop.

De technologie van Splashtop voor toegang op afstand en ondersteuning werkt achter de schermen zodat studenten en docenten productief kunnen zijn en kunnen samenwerken vanaf elk apparaat, waar dan ook. Universiteiten over de hele wereld - waaronder de University of California, Los Angeles, University of Westminster, Londen, Duke University, University of Nottingham, University of the Arts London, en Virginia Tech - vertrouwen op Splashtop voor hun leerervaring op afstand, inclusief veilige infrastructuur en IT-ondersteuning op afstand.

Aanvullende bevindingen uit de enquête:

Voor een optimale leerervaring geven studenten de voorkeur aan een combinatie van persoonlijke en externe toegang tot onderwijsmiddelen, met name als het gaat om schoolcomputers.

Als het om het klaslokaal gaat, willen leerlingen nog steeds face time met hun docenten en medeleerlingen. In feite vindt 46,2% van de studenten nog steeds dat ze het beste op de campus leren, terwijl 38,2% de voorkeur geeft aan een mix van online en persoonlijke lessen. Meer dan 84% van de studenten is van mening dat toegang op afstand tot computerlokalen belangrijk is en hun prestaties zou kunnen verbeteren.

Het meenemen van eigen devices naar de klas is de norm geworden, waardoor remote technologie een essentieel onderdeel is geworden voor studenten om toegang te krijgen tot de benodigde software en leermiddelen.

Hedendaagse studenten die zijn opgegroeid met 'digitaal', verwachten steeds meer dat hun onderwijservaring bij hun buitenschoolse levensstijl past, met naadloze toegang tot de informatie die zij nodig hebben vanaf hun devices. Respondenten geven aan gemiddeld 1,8 apparaten te gebruiken, bestaande uit een mix van laptops, smartphones, desktops, tablets en Chromebooks.

Studenten verwachten vooral dat hun universiteit hen de nodige IT-ondersteuning biedt.

Meer dan 90% van de ondervraagde studenten zegt te verwachten dat hun universiteit technische ondersteuning biedt als ze problemen ondervinden, waardoor IT-ondersteuning op afstand steeds waardevoller wordt voor universiteiten die een dynamischer digitale ervaring voor studenten willen creëren.

Breng computerlokalen naar studenten, waar ze zich ook bevinden

Splashtop stelt universiteiten in staat om virtuele computeromgevingen te creëren die asynchroon studeren en productiviteit mogelijk maken vanaf elke locatie en buiten kantooruren. Deze flexibiliteit bevordert gelijkheid en inclusie voor studenten met een handicap of mobiliteitsproblemen en studenten die werk, school en persoonlijke agenda's moeten combineren. De remote access oplossingen van Splashtop zijn device agnostisch - met ondersteuning voor Windows, Mac, IOS, Android, Chromebook - waardoor leerlingen uit alle sociaaleconomische milieus toegang hebben tot krachtige toepassingen en technologie.

Studenten op afstand ondersteunen

Met Splashtop kunnen helpdeskteams snelle on-demand remote support bieden voor elk apparaat, en studenten en docenten thuis of op de campus ondersteunen.

Met de IT-supportfuncties van Splashtop kunnen technische teams proactief duizenden apparaten onderhouden en updaten zonder het studeren te verstoren. Dit wordt mogelijk gemaakt door de centrale beheerconsole, waarmee gebruikers, machtigingen en apparaten eenvoudig en effectief kunnen worden beheerd. Toegang en machtigingen kunnen worden gepland voor specifieke tijdstippen, zodat de toegang op afstand voor studenten en personeel soepel verloopt en de privacy en veiligheid van de gegevens behouden blijft. Splashtop is FERPA-compliant met tweefactorauthenticatie en single-sign-on (SSO).

"De pandemie bracht een noodzakelijke beweging op gang naar modernere en flexibelere processen, mogelijk gemaakt door remote softwareoplossingen van Splashtop, en gaf studenten een betere manier om hun leven en studie in balans te brengen," aldus Wadalkar. "Wij onderzoeken voortdurend wat leerlingen en scholen willen, om ervoor te zorgen dat wij oplossingen bieden die in hun veranderende behoeften voorzien."

Voor meer informatie over Splashtop Computerlabs op afstand en Oplossingen voor afstand, & Hybride Leren, bezoek Splashtop op de Educause Annual Conference 2022, 25 oktober - 28 oktober 2022, in stand #771.

Over Splashtop

Splashtop is een leider in oplossingen die de work-from-anywhere wereld vereenvoudigen en stroomlijnen. Haar oplossingen voor flexibel werken, leren en IT-ondersteuning leveren een ervaring die net zo snel, eenvoudig en veilig is als voor een machine op locatie. Splashtop levert hoge prestaties met 4k-kwaliteit bij 60fps; geavanceerde beveiligingsfuncties en compliance; één applicatie voor toegang en ondersteuning voor alle apparaten en besturingssystemen; en onmiddellijke wereldwijde ondersteuning met directe toegang tot een expert. Meer dan 30 miljoen gebruikers, waaronder die in 85% van de Fortune 500 ondernemingen, maken wereldwijd gebruik van Splashtop-producten. Splashtop.com