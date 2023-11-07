Splashtop triomfeert opnieuw en sleept de Best Of Awards 2023 van TrustRadius binnen
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CUPERTINO, Californië, 8 november 2023 - Splashtop, een koploper en meermaals bekroond bedrijf op het gebied van remote access en supporttechnologie, kondigt met trots aan dat het de Best Of Award 2023 van TrustRadius heeft gekregen, waarmee zijn positie als marktleider opnieuw wordt bevestigd. Dit is het derde jaar op rij dat Splashtop deze prestigieuze erkenning heeft gekregen, wat de niet-aflatende toewijding aan het leveren van topproducten en uitstekende klantenondersteuning onderstreept.
Megan Headley, Vice President of Research bij TrustRadius, benadrukte het belang van klantfeedback tijdens de TrustRadius Best Of Awards en zei: "Reviewers hebben opnieuw hun gevoelens van uitmuntendheid geuit door Splashtop te kiezen voor de beste functieset, de beste prijs-kwaliteitverhouding en de beste relatie binnen de categorie Remote Desktop”.
Met zijn reeks hoogwaardige veilige oplossingen voor externe toegang en oplossingen voor support op afstand maakt Splashtop naadloze bedrijfsprocessen en gestroomlijnde IT-workflows mogelijk, zodat gebruikers vanaf elke locatie en elk apparaat maximaal efficiënt en productief kunnen werken. De gebruiksvriendelijke interface maakt snelle en betrouwbare verbindingen mogelijk op alle platforms en besturingssystemen, voor werken op afstand, IT-support en endpointbeheer; allemaal ondersteund door een robuuste beveiligingsarchitectuur die het bedrijf onlangs de prestigieuze ISO 27001-certificering opleverde.
Mark Lee, Chief Executive Officer bij Splashtop, benadrukte de toewijding van het bedrijf om premiumfuncties te bieden tegen een betaalbare prijs, met beveiliging op bedrijfsniveau en live klantenondersteuning.
"We zijn er enorm trots op dat we deze prestigieuze erkenning van TrustRadius voor het derde achtereenvolgende jaar hebben gekregen, en we kunnen niet gelukkiger zijn dat onze klanten de waarde die we bieden waarderen." zei Mark Lee. "Wij zijn van mening dat toegang tot krachtige remote oplossingen mensen in staat moet stellen overal nieuwe mogelijkheden voor efficiëntie en productiviteit te ontsluiten. Bij Splashtop gaat het niet alleen om het leveren van de allernieuwste technologie; het gaat erom onze gebruikers een naadloze en cyberveilige ervaring te bieden, tegen een eerlijke prijs.” Lee vervolgde: “Net zo cruciaal is onze niet-aflatende toewijding aan klantenondersteuning, met internationale teams die vijf dagen per week live assistentie bieden, zonder extra kosten. Deze menselijke benadering zorgt ervoor dat onze gebruikers snelle en persoonlijke hulp krijgen, wat een gevoel van vertrouwen en betrouwbaarheid in onze diensten bevordert.”
Reviews van de Splashtop-gebruikersgemeenschap:
“Ik heb overal, snel en gemakkelijk toegang tot alle systemen van het bedrijf op het lokale of externe netwerk. Dit maakt het mogelijk om onderhoud en upgrades uit te voeren, maar ook om storingen op te lossen en eventuele problemen van gebruikers te corrigeren.” — IT-beheerder, detailhandelsbedrijf.
“Het was zo eenvoudig in te stellen en te gebruiken, en de aankoopervaring was ook erg goed. Ik kan me geen problemen herinneren om het aan de praat te krijgen en het daarna beheren was heel eenvoudig. Het is eenvoudig, snel en betrouwbaar.” — IT-manager, gezondheidszorgbedrijf.
“Geweldig product voor IT-afdelingen die remote access tot machines nodig hebben, waar deze zich ook bevinden, met grote betrouwbaarheid en functies, eerlijke en consistente prijzen.” — IT-manager, onderwijsmanagementbedrijf.
De TrustRadius Winter Best Of Awards zijn volledig gebaseerd op feedback van klanten. Ga voor meer informatie over de bekroonde remote access en supportoplossingen van Splashtop naar Splashtop.com of lees reviews op TrustRadius.
Over Splashtop
Splashtop is toonaangevend op het gebied van veilige IT-oplossingen die de 'work anywhere'-wereld vereenvoudigen en stroomlijnen. Onze oplossingen voor flexibel werken, leren en IT-support bieden een ervaring die even snel, eenvoudig en veilig is als op een computer op locatie. De gepatenteerde, hoogwaardige technologie van Splashtop levert 4K HD-kwaliteit, ondersteuning voor meerdere monitoren en 60fps met ultralage latency. Splashtop wordt geleverd met geavanceerde securityfuncties, brede ondersteuning voor apparaten en een snelle klantenservice. Meer dan 30 miljoen gebruikers en 250.000 bedrijven, waaronder bedrijven in 85% van de Fortune 500-ondernemingen, maken wereldwijd gebruik van Splashtop-producten. Bezoek www.splashtop.com.
Over TrustRadius
TrustRadius is het meest vertrouwde onderzoeks- en beoordelingsplatform voor bedrijfsleiders om de juiste software voor hun behoeften te vinden. Beslissers in verschillende sectoren vertrouwen op de geverifieerde, peer-based begeleiding en research van TrustRadius. Leveranciers engageren en converteren serieuze kopers door hun unieke verhaal te vertellen door middel van uitgebreide beoordelingen. Meer dan 12 miljoen bezoekers per jaar creëren en gebruiken hoogwaardige reviews en data op Trustradius.com. Het hoofdkantoor is gevestigd in Austin, TX, TrustRadius werd opgericht door succesvolle ondernemers en wordt ondersteund door Mayfield Fund, LiveOak Venture Partners, en Next Coast Ventures.