Splashtop triomfeert opnieuw en sleept de Best Of Awards 2023 van TrustRadius binnen

CUPERTINO, Californië, 8 november 2023 -Splashtop, een koploper en meermaals bekroond bedrijf op het gebied van externe toegang en ondersteuningstechnologie, kondigt met trots het behalen van de Best Of Award 2023 van TrustRadius aan, waarmee zijn positie als marktleider opnieuw wordt bevestigd. Dit is het derde jaar op rij dat Splashtop deze prestigieuze erkenning heeft verdiend, wat zijn niet-aflatende toewijding aan het leveren van topproducten en uitstekende klantenondersteuning onderstreept.

Megan Headley, Vice President of Research bij TrustRadius, benadrukte het belang van klantfeedback tijdens de TrustRadius Best Of Awards en zei: "Reviewers hebben opnieuw hun gevoelens van uitmuntendheid geuit door Splashtop te kiezen voor de beste functieset, de beste prijs-kwaliteitverhouding en de beste Relatie binnen de categorie Extern bureaublad”.

Met zijn assortiment hoogwaardige en veilige oplossingen voorexterne toegang en ondersteuning faciliteert Splashtop naadloze operaties en gestroomlijnde IT-workflows, waardoor gebruikers de efficiëntie en productiviteit kunnen maximaliseren vanaf elke locatie en elk apparaat. De gebruiksvriendelijke interface maakt snelle en betrouwbare verbindingen mogelijk tussen alle platforms en besturingssystemen, voor werken op afstand, IT-ondersteuning en eindpuntbeheer; dit alles versterkt door een robuuste beveiligingsarchitectuur die het bedrijf onlangs de prestigieuze ISO 27001-certificering opleverde.

Mark Lee, Chief Executive Officer bij Splashtop, benadrukte de toewijding van het bedrijf om premiumfuncties te bieden tegen een betaalbare prijs, met beveiliging op bedrijfsniveau en live klantenondersteuning.

"We zijn er enorm trots op dat we deze prestigieuze erkenning van TrustRadius voor het derde achtereenvolgende jaar hebben ontvangen, en we kunnen niet gelukkiger zijn dat onze klanten de waarde die we bieden waarderen." zei Mark Lee. "Wij zijn van mening dat toegang tot krachtige oplossingen op afstand mensen in staat moet stellen overal nieuwe mogelijkheden voor efficiëntie en productiviteit te ontsluiten. Bij Splashtop gaat het niet alleen om het leveren van de allernieuwste technologie; het gaat erom onze gebruikers een naadloze en cyberveilige ervaring te bieden, tegen een eerlijke prijs.” Lee vervolgde: “Net zo cruciaal is onze niet-aflatende toewijding aan klantenondersteuning, met internationale teams die vijf dagen per week live assistentie bieden, zonder extra kosten. Deze menselijke benadering zorgt ervoor dat onze gebruikers snelle en persoonlijke hulp krijgen, wat een gevoel van vertrouwen en betrouwbaarheid in onze diensten bevordert.”

Reviews van de Splashtop-gebruikersgemeenschap:

“Ik heb overal, snel en gemakkelijk toegang tot alle systemen van het bedrijf op het lokale of externe netwerk. Dit maakt het mogelijk om onderhoud en upgrades uit te voeren, maar ook om problemen op te lossen en eventuele problemen van gebruikers te corrigeren.” — IT-beheerder, detailhandelsbedrijf.

“Het was zo eenvoudig in te stellen en te gebruiken, en de aankoopervaring was ook erg goed. Ik kan me geen problemen herinneren om het aan de praat te krijgen en het daarna beheren was zo eenvoudig. Het is eenvoudig, snel en betrouwbaar.” — IT-manager, gezondheidszorgbedrijf.

“Geweldig product voor IT-afdelingen die externe toegang tot machines nodig hebben, waar deze zich ook bevinden, met grote betrouwbaarheid en functies, eerlijke en consistente prijzen.” — IT-manager, onderwijsmanagementbedrijf.

De TrustRadius Winter Best Of Awards zijn volledig gebaseerd op feedback van klanten. Ga voor meer informatie over de bekroonde remote access en supportoplossingen van Splashtop naar Splashtop.com of lees reviews op TrustRadius.

Over Splashtop

Splashtop is toonaangevend in oplossingen die de 'work-anywhere wereld' vereenvoudigen en stroomlijnen. Onze oplossingen voor thuis en op kantoor werken, onderwijs en IT-support bieden een ervaring die even snel, eenvoudig en veilig is als op een computer op locatie. De gepatenteerde, hoogwaardige technologie van Splashtop is in staat 4K HD-kwaliteit, ondersteuning voor meerdere monitoren en 60 fps te bereiken met ultralage latency. Splashtop wordt geleverd met geavanceerde beveiligingsfuncties, brede apparaatondersteuning en responsieve klantenservice. Meer dan 30 miljoen gebruikers, 250.000 bedrijven, waaronder die in 85% van de Fortune 500-bedrijven, genieten wereldwijd van Splashtop-producten. Bezoek www.Splashtop.com.

Over TrustRadius

TrustRadius is het meest vertrouwde onderzoeks- en beoordelingsplatform voor bedrijfsleiders om de juiste software voor hun behoeften te vinden. Beslissers in verschillende sectoren vertrouwen op de geverifieerde, peer-based begeleiding en research van TrustRadius. Leveranciers engageren en converteren serieuze kopers door hun unieke verhaal te vertellen door middel van uitgebreide beoordelingen. Meer dan 12 miljoen bezoekers per jaar creëren en gebruiken hoogwaardige reviews en data op Trustradius.com. Het hoofdkantoor is gevestigd in Austin, TX, TrustRadius werd opgericht door succesvolle ondernemers en wordt ondersteund door Mayfield Fund, LiveOak Venture Partners, en Next Coast Ventures.