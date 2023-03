Splashtop lanceert nieuwe Ondersteuning op Afstand-integratie met Jira

Jira-technici hebben nu op afstand toegang tot/ ondersteuning/ controle over de computers van hun eindgebruikers met behulp van de Splashtop On-Demand Support (SOS) -service.

San Jose, Californië, 26 juni 2020 - Splashtop Inc., de wereldleider in oplossingen voor externe toegang, samenwerking en ondersteuning op afstand, werkt samen met Atlassian om Splashtop's On-Demand Support-technologie naar het Jira-platform te brengen.

Splashtop On-Demand Support is een oplossing die is geoptimaliseerd voor IT-ondersteuning en helpdesks die op zoek zijn naar een snelle en gebruiksvriendelijke oplossing voor ondersteuning op afstand, met hoge prestaties en robuuste beveiliging. Met SOS hebben alle gebruikers op afstand toegang tot elk apparaat op het moment dat hulp nodig is, zonder voorafgaande installatie.

De integratie zal Jira Cloud technici in staat stellen een remote desktop verbinding te starten met de computers van hun gebruikers en direct vanuit Jira Issues ondersteuning te bieden aan hun gebruikers door gebruik te maken van de Splashtop On-Demand Support (Splashtop SOS) service. Eenmaal aangesloten kunnen de technici de computers van hun gebruikers in real-time zien en besturen, zonder dat hun gebruikers vooraf software geïnstalleerd hoeven te hebben.

Belangrijkste kenmerken van Splashtop SOS voor Jira

Start snel een externe sessie op de computer van de gebruiker met een probleem.

Volledige Splashtop-functies worden ondersteund in een externe sessie, bijv. Bestandsoverdracht, reboot op afstand, chatten, meerdere beeldschermen, kopiëren en plakken, desktop van technicus delen, enz.

Voeg automatisch de sessielogboeken over het probleem in na het sluiten van de ondersteuningssessie.

Externe sessies zijn volledig versleuteld.

"We zijn er trots op dat Jira Splashtop On-Demand Support kan bieden", zegt Mark Lee, CEO van Splashtop. "Door SOS naar het Jira-platform te brengen, verbinden we Jira-gebruikers met de apparaten van hun klanten. Door een snellere en betrouwbaardere ondersteuning op afstand te bieden vergroot de klanttevredenheid."

Beschikbaarheid

De Splashtop SOS integratie app is beschikbaar in de Atlassian Marketplace. De integratie-app werkt met Splashtop SOS Unlimited, dat je kunt kopen of gratis kunt proberen via de Splashtop website. Meer informatie, inclusief instellingsinstructies, is te vinden op Splashtop/integraties/Jira.

Over Splashtop

Splashtop levert de beste waarde en de beste oplossingen voor toegang op afstand en ondersteuning op afstand aan professionals, MSP's, IT-afdelingen en Helpdesks. De betaalbare, gebruiksvriendelijke oplossingen voor toegang op afstand in de cloud en op locatie van Splashtop zijn voorzien van beveiliging en betrouwbaarheid op bedrijfsniveau. Splashtop is een populair alternatief voor VPN/RDP, VNC, RD Gateway, en andere software voor toegang op afstand. Meer dan 30 miljoen gebruikers, 200.000 bedrijven en overheidsinstellingen maken wereldwijd gebruik van Splashtop-producten.