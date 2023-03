Splashtop lanceert Augmented Reality voor technische remote support

Splashtop's AR stelt supportmedewerkers op afstand in staat om onsite technologische problemen gemakkelijk te zien en sneller op te lossen en zo downtime en operationele kosten te verminderen, de productiviteit te verhogen en de tevredenheid van klanten en werknemers te verbeteren

12 april 2022, Cupertino, CA – Splashtop, marktleider op het gebied van veilige remote access en supportoplossingen, heeft vandaag de beschikbaarheid aangekondigd van Splashtop AR, een augmented reality (AR) remote supporttool waarmee offsite technici gemakkelijk problemen kunnen zien en snel onsite technologieproblemen kunnen oplossen door het delen van mobiele camera's en interactieve AR-annotaties.

"Augmented reality is een natuurlijke evolutie en uitbreiding van remote support voor industrieën zoals buitendienst, onderhoud en reparatie, detailhandel, horeca en productie", zegt Mark Lee, mede-oprichter en CEO van Splashtop. “Door het probleem te kunnen zien, kunnen technici op afstand een probleem snel identificeren en oplossen of informatie rechtstreeks delen met personeel ter plaatse. Dit helpt de doorlooptijd te verbeteren, uitvaltijd te verminderen, te besparen op bedrijfskosten en uiteindelijk technologiegerelateerde frustratie voor werknemers en klanten te verminderen.”

Volgens Aberdeen Research kan ongeplande downtime, in alle soorten bedrijven, wel 260.000 dollar per uur kosten. Het sturen van een technicus naar een locatie voor een technologische reparatie, of een "truck roll", is een kwantificeerbare uitgave, die arbeidskosten, reistijd en administratieve taken in verband met de klus omvat. AR-ondersteunde remote IT-support stelt een cantraal IT-team in staat om de hele organisatie of het hele klantenbestand te ondersteunen en vermindert reistijd en kosten.

Een gecentraliseerd IT-remote supportteam met meerdere medewerkers kan ook zorgen voor het delen van kennis, waardoor elke reparatie op afstand veel minder tijdrovend is. En als een persoonlijk servicebezoek nodig is, zorgt een eerste diagnose op afstand ervoor dat u de juiste monteur met de juiste onderdelen of materialen heeft, voordat u een vrachtwagen voor de reparatie laat rijden.

Paniceus Systems, die IT-support bieden aan Peter Pane, een groeiende restaurantfranchise met 46 restaurants in Duitsland en Oostenrijk, heeft de downtime van zijn devices met 50% verminderd met behulp van Splashtop AR. "FaceTimen met medewerkers en proberen het probleem door te praten is aardig, maar met Splashtop AR kan ik mijn medewerkers virtueel ondersteunen en zaken direct op het scherm aanwijzen. Het maakt voor ons de support een stuk makkelijker," aldus Björn Runge, hoofd IT van Paniceus. "Nu kan IT zeggen, 'laat me eens meekijken', en de ondersteunde gebruiker kan zien hoe de technicus direct zaken aanwijst en aantekeningen maakt in de gedeelde video. Elke gebruiker kan dat volgen. Het is op deze manier gemakkelijk om problemen als kabelwissels, reboots, enz. op te lossen."

Hoe Splashtop AR werkt

Splashtop AR is eenvoudig te gebruiken. Remote supportmedewerkers maken gewoon verbinding via een camera op een mobiel apparaat en bekijken een live omgeving net alsof ze ter plaatse zijn. Nu ze het probleem virtueel kunnen zien, kunnen ze met het personeel ter plaatse samenwerken alsof ze naast elkaar zitten. Bovendien kunnen ze door het gebruik van de AR-annotaties problemen tot 50% sneller oplossen zonder een technicus ter plaatse te hoeven sturen.

Voordelen van Splashtop AR:

Los problemen sneller op: Verminder uitvaltijd door op afstand personeel ter plaatse te begeleiden om problemen op te lossen met interactieve AR-annotaties en tweerichtingscommunicatie.

Verhoog de productiviteit van technici : Stel technici in staat om meerdere off-site locaties te ondersteunen en het aantal ritten te verminderen met mogelijkheden voor diagnose op afstand en probleemoplossing.

Deel kennis en werk samen : Geef niet-technisch personeel ter plaatse de mogelijkheid om problemen op te lossen en leerlingen in het veld te helpen wanneer ze technische begeleiding van level 2 nodig hebben.

Verbeter de tevredenheid van klanten en medewerkers: Verhoog het aantal oplossingen tijdens een eerste gesprek door medewerkers of klanten te begeleiden bij het oplossen van technische problemen met de hulp van een ervaren technicus op afstand.

*Splashtop AR is beschikbaar als add-on voor Splashtop Enterprise, een complete en veilige remote access en supportoplossing.

Over Splashtop

Splashtop is toonaangevend in veilige remote access en support en biedt de persoonlijke ervaring die gebruikers nodig hebben, met beveiliging die IT kan vertrouwen. In tegenstelling tot onhandige en trage remote access-oplossingen, is de persoonlijke ervaring die Splashtop biedt, net zo snel, eenvoudig en veilig als het werken op een machine op locatie. Onze 4k-kwaliteit met 60 fps in combinatie met betrouwbaarheid en schaalbaarheid op bedrijfsniveau zet de standaard voor performance. Splashtop stroomlijnt de toegang en ondersteuning voor Windows, Mac, Linux, iOS en Android in één applicatie. Twee-factor-authenticatie, single sign-on, evenals SOC2, GDPR, CCPA en HIPAA compliance zorgen voor vertrouwde beveiliging. Dankzij de onmiddellijke wereldwijde ondersteuning van Splashtop kunnen gebruikers direct met een expert praten, ongeacht de grootte van hun bedrijf. Meer informatie op www.splashtop.com.