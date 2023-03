Splashtop breidt productlijn voor veilige externe computertoegang uit met Eenmalige Aanmelding

SAN JOSE, Californië, 15 april 2020 - Splashtop Inc., een leider in oplossingen voor externe toegang en ondersteuning op afstand, heeft vandaag de integratie met Eenmalige aanmelding (SSO) aangekondigd om gecentraliseerde authenticatie voor klanten mogelijk te maken en de beveiliging te verhogen. Splashtop met SSO kan eenvoudig worden geschaald om een breed scala aan apparaten te ondersteunen, waaronder Windows, Mac, iOS, Android en Chromebook. Splashtop bevat functies voor massa-implementatie om het proces van ondersteuning en het mogelijk maken van thuiswerken voor alle werknemers te vergemakkelijken.

"Om onze klanten te ondersteunen die te maken hebben met toenemende bedreigingen en cyberaanvallen, levert onze SSO-mogelijkheid verbeterde beveiliging en voldoet het aan de eisen op het gebied van regelgeving en compliance," aldus Splashtop CEO Mark Lee. "Met de recente COVID-19 shelter-in-place richtlijnen van kracht, zijn veel ondernemingen in staat geweest SSO te benutten om massaal thuiswerkmogelijkheden in te zetten voor werknemers."

Veilige en gemakkelijke verificatie met SSO voor Splashtop

Organisaties en ondernemingen gebruiken SSO zodat werknemers hun bestaande Security Assertion Markup Language (SAML) compatibele identiteitsgegevens kunnen gebruiken om in te loggen. Op deze manier kunnen organisaties ervoor zorgen dat de wachtwoorden van werknemers voldoen aan de eisen voor naleving en beveiliging. Geïntegreerd met SSO ondersteunt Splashtop zowel apparaatverificatie als tweefactorauthenticatie, waardoor klanten enterprise-class beveiliging krijgen. Splashtop SSO maakt gebruik van de SAML 2.0 standaard, en integratie met alle grote identity providers:

ADFS

Azure AD

Okta

JumpCloud

De SSO-integratie kan worden aangeschaft als add-on voor twee Splashtop cloud remote access productlijnen:

Volumelicentie Splashtop Business Access Pro

Stel werknemers in staat om thuis op hun werkcomputers in te loggen met Splashtop Business Access Pro. Gebruikers kunnen op afstand in hun Windows, Mac of Linux computers inloggen vanaf hun eigen laptops, iOS en Android apparaten.

Neem contact op met Splashtop voor meer informatie.

Splashtop On-Demand Support voor ondernemingen

Stel IT-afdelingen en helpdesks in staat om de computers en mobiele apparaten van eindgebruikers te ondersteunen met Splashtop On-Demand Support. De functies omvatten bestandsoverdracht via slepen en neerzetten, chatten, opnemen van sessies en integratie met ticketingplatforms.

Neem contact op met Splashtop voor meer informatie. Splashtop biedt ook Active Directory integratie voor zijn on-premise, self-hosted Enterprise oplossing.

Over Splashtop

Gevestigd in Silicon Valley, Splashtop Inc. levert de beste waarde en de beste oplossingen voor toegang op afstand en ondersteuning op afstand aan zakelijke professionals, MSP's, IT-afdelingen en Helpdesks. Splashtop is een populair alternatief voor VPN/RDP, VNC, RD Gateway, en andere software voor toegang op afstand. Meer dan 30 miljoen gebruikers en 200.000 bedrijven en overheidsinstellingen maken wereldwijd gebruik van Splashtop-producten.