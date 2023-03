Splashtop benoemt Alexander Draaijer tot algemeen directeur van Europa, het Midden-Oosten en Afrika

Splashtop zet snelle wereldwijde uitbreiding voort

SAN JOSE, Californië, 30 maart 2020 - Splashtop Inc., wereldwijd leider in oplossingen voor toegang op afstand, samenwerking en ondersteuning op afstand, heeft Alexander Draaijer benoemd tot zijn General Manager van EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika).

Splashtop heeft de investeringen in nieuwe markten versneld en kantoren over de hele wereld toegevoegd naarmate de wereldwijde vraag naar Splashtop producten voor toegang op afstand toeneemt.

Naast het hoofdkantoor in Silicon Valley en kantoren in de regio Azië-Pacific bouwt Splashtop nu zijn Europese aanwezigheid uit met een regionaal hoofdkantoor in Nederland, onder leiding van Alexander Draaijer.

Door deze uitbreiding kan Splashtop investeren in meertalig talent, waardoor het bedrijf organisaties in heel Europa in hun eigen taal kan ondersteunen.

"Alexander wordt belast met de uitvoering en het beheer van de EMEA-activiteiten: uitbreiding van de verkoopactiviteiten, vaststelling van nieuwe marktkansen en omschrijving van de acties die nodig zijn om onze activiteiten in EMEA een nieuwe dynamiek te geven. We zijn blij dat hij ons team komt versterken, en we wensen hem een uitstekende integratie en succes bij Splashtop."

- Mark Lee, CEO van Splashtop.

Alexander Draaijer is een ervaren senior executive met een bewezen staat van dienst in het snel opbouwen van multi-miljoen dollar SAAS operaties en wereldwijde verkoopkanalen. Alexander heeft het grootste deel van zijn carrière gewerkt voor Amerikaanse bedrijven met durfkapitaal, waar hij Europese & Azië-Pacific activiteiten opbouwde en beheerde vanaf het begin tot aan de beursgang of de overname.

"Het is een spannende tijd om bij Splashtop te komen werken. Splashtop heeft een geweldig aanbod en bevindt zich in een fenomenale groeifase. Dit jaar zal cruciaal zijn om onze wereldwijde aanwezigheid verder te versterken en klanten beter te ondersteunen als we nieuwe producten en diensten lanceren in EMEA. Ik kijk ernaar uit om met het team samen te werken om die enorme sprong in Europa en daarbuiten te maken. "

- Alexander Draaijer, GM van EMEA bij Splashtop Inc.

Over Splashtop

Splashtop Inc. is gevestigd in Silicon Valley en levert de beste waarde en de beste oplossingen voor externe computertoegang en samenwerking. Splashtop remote desktop diensten stellen mensen in staat om vanaf elk apparaat, waar dan ook, toegang te krijgen tot hun apps en gegevens.

Met Splashtop-ondersteuningsservices op afstand kunnen IT- en MSP's computers, mobiele, industriële apparatuur en het internet der dingen (IoT) ondersteunen. Met Splashtop on-demand ondersteuningsoplossingen kunnen ondersteunings- en helpdeskteams op afstand toegang krijgen tot computers, evenals iOS- en Android-apparaten om ondersteuning te bieden.

Splashtop-samenwerkingsservices, waaronder Mirroring360 en Classroom, maken het effectief delen van één naar meer schermen op verschillende apparaten mogelijk. Meer dan 20 miljoen gebruikers genieten van Splashtop-producten. Lees meer op https://www.splashtop.com.