Splashtop breidt Chromebook-ondersteuning voor externe toegang uit

IT- en ondersteuningsprofessionals kunnen nu op afstand verbinding maken met alle Chromebooks

SAN JOSE, Californië, dinsdag 28 juli 2020 - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in oplossingen voor toegang op afstand en ondersteuning, heeft nieuwe Chromebook-functies voor toegang op afstand uitgebracht. IT- en ondersteuningsprofessionals kunnen nu op afstand verbinding maken met Chromebooks en het volledige scherm van elke Chromebook-computer op afstand in real-time zien, om gebruikers snel en gemakkelijk te helpen hun problemen op te lossen. Het kan ook worden gebruikt door leraren om op afstand de inhoud van het Chromebook-scherm van een leerling in real-time te bekijken om hen te helpen in één-op-één leersituaties.

Een tijdige update in het tijdperk van leren op afstand

De nieuwe functie voor toegang op afstand van Splashtop voor Chromebook komt op een moment dat studenten van K-12 tot hoger onderwijs steeds vaker Chromebooks gebruiken voor hun studie.

"Tijdens deze pandemie merkten we een toename van het gebruik van Chromebooks ter ondersteuning van initiatieven voor leren op afstand en academische continuïteit", zegt Mark Lee, CEO van Splashtop. "Ten gevolg hiervan krijgen academische IT-ondersteuningsteams te maken met een overweldigend aantal verzoeken om Chromebooks op afstand te ondersteunen. Met deze nieuwe Splashtop-functie kan deze uitdaging nu worden overwonnen ”, aldus Lee.

Een aanvulling op de Splashtop oplossingen voor leren op afstand

De nieuwe functie van Splashtop om Chromebook apparaten op afstand te bekijken is een aanvulling op de vele oplossingen voor toegang op afstand die Splashtop biedt aan academische instellingen. Deze omvatten:

Toegang op afstand tot schoolcomputers voor leerlingen - Stelt leerlingen in staat om op afstand toegang tot campus lab computers & toepassingen vanaf elk apparaat (ook Chromebooks)

Computer toegang op afstand voor faculteit en leraren - Leraren en docenten hebben overal op afstand toegang tot hun schoolcomputers

Hulpmiddelen voor ondersteuning op afstand - Voor IT-teams van scholen om op afstand computers en apparaten van leerlingen en leraren te ondersteunen en op afstand te werken

Beschikbaarheid

Externe toegang tot Chromebook is beschikbaar in alle Splashtop SOS-plannen en Splashtop Remote Support Premium. Het ondersteunt de toegang tot Chromebook modellen die Android apps kunnen draaien. Deze functie is alleen zichtbaar en omvat niet de mogelijkheid om Chromebooks op afstand te besturen. Meer informatie over Splashtop Remote Access tot Chromebooks.

Over Splashtop

Splashtop levert de beste waarde en de beste oplossingen voor toegang op afstand en ondersteuning op afstand aan meer dan 30 miljoen gebruikers, 200.000 bedrijven, overheidsinstellingen, MSP's en hoge onderwijsinstellingen zoals Stanford en Harvard. De betaalbare, gebruiksvriendelijke oplossingen voor toegang op afstand in de cloud en op locatie van Splashtop zijn voorzien van beveiliging en betrouwbaarheid op bedrijfsniveau.