Splashtop AR maakt remote support handsfree via RealWear
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De compatibiliteit met RealWear brengt Splashtop AR naar gevaarlijke werkomgevingen om het op afstand oplossen van problemen te stroomlijnen en OSHA-compliance te versterken.
CUPERTINO, CA - 28 jan. 2025 - Splashtop, een leider in remote oplossingen die het overal kunnen werken vereenvoudigen, maakt Splashtop Augmented Reality (AR) handsfree met compatibiliteit met RealWear, waardoor volledige remote support mogelijk is voor gevaarlijke omgevingen zoals olie en gas, productie, nutsbedrijven en energie, bouw en meer. De combinatie van Splashtop AR met RealWear Smart Glasses biedt deskundige ondersteuning aan eerstelijnswerkers om onderhoudsrisico's te verlagen, de kosten van reparaties op locatie te verlagen en de veiligheid met wel 70% te verbeteren in olie- en gasomgevingen.
Defecten aan apparatuur en stilstand in magazijnen, industriële werkzones of booreilanden zijn kostbaar en riskant om te repareren. Splashtop AR met RealWear stelt externe specialisten in staat om te zien wat lokale technici zien en hen naadloos te begeleiden bij het repareren van apparatuur vanaf elke locatie. Door RealWear Smart Glasses te gebruiken, kunnen werknemers op locatie live annotaties bekijken en communiceren met experts op afstand alsof ze zij aan zij staan. Door ervoor te zorgen dat veiligere en snellere reparatiewerkzaamheden volledig handsfree kunnen worden uitgevoerd, wordt de downtime verkort, wordt ingespeeld op de veiligheidseisen in gevaarlijke ruimtes en wordt de OSHA-compliance op drie belangrijke gebieden verbeterd:
Identificatie en beoordeling van gevaren—Werknemers kunnen gevaren volledig handsfree documenteren en rapporteren, waardoor snelle beoordelingen en corrigerende maatregelen mogelijk zijn.
Training en opleiding—Ideaal voor trainingssessies op afstand, experts kunnen werknemers door procedures leiden met behulp van AR-annotaties om ervoor te zorgen dat ze de veiligheidsprotocollen begrijpen en naleven.
Werken in afgesloten ruimtes - Werknemers kunnen op afstand hulp en toezicht krijgen via hun RealWear-device, waardoor de veiligheidsprocedures in afgesloten ruimtes worden nageleefd.
"De meeste remote oplossingen zijn ontworpen voor een traditionele kantooromgeving. Splashtop AR stelt werknemers op locatie en technici op afstand in staat om in realtime samen te werken, alsof ze in dezelfde ruimte zijn," zegt Mark Lee, medeoprichter en CEO van Splashtop. "Splashtop AR beschikbaar maken op RealWear zal een game-changer zijn voor bedrijven in gevaarlijke omgevingen, waardoor ze handsfree toegang krijgen tot externe technici wanneer ze dat het meest nodig hebben. Deze oplossing vermindert downtime en houdt de productiviteit op peil, terwijl de veiligheidspraktijken tijdens risicovolle maar belangrijke onderhouds- en reparatiewerkzaamheden worden verbeterd."
Splashtop AR via RealWear bevat belangrijke functies:
Camera's delen en VoIP-communicatie: Gebruikers kunnen live camerabeelden delen met externe technici en rechtstreeks in de app deelnemen aan spraakoproepen, waardoor de samenwerking op afstand wordt gestroomlijnd.
Interactieve AR-annotaties in twee richtingen: Externe technici kunnen rechtstreeks op de live camerabeelden aantekeningen maken door te tekenen, tekst te markeren of toe te voegen, waardoor visuele begeleiding en instructie voor werknemers op locatie in realtime mogelijk is.
Ondersteuning voor bestandsoverdracht: Bestanden en instructies kunnen vanaf elke locatie rechtstreeks naar eindgebruikers worden verzonden, zodat ze de nodige middelen kunnen ontvangen om problemen snel op te lossen.
Bediening van de zaklamp op afstand—Off-site supportteams kunnen de zaklamp op het apparaat van de werknemer op locatie bedienen om de zichtbaarheid bij weinig licht te verbeteren.
Sessie-opname: Gebruikers kunnen videobeelden van een remote supportsessie vastleggen en opslaan voor toekomstige probleemoplossing, training, documentatie of auditbehoeften.
Splashtop AR voor RealWear is beschikbaar voor cloud en nu ook on-prem.
Ga voor meer informatie over Splashtop AR-oplossingen naar https://www.splashtop.com/add-ons/augmented-reality.
Over Splashtop
Splashtop is een leider in oplossingen die de wereld van overal werken vereenvoudigen. De oplossingen voor hybride werken en IT/MSP-remote support bieden een ervaring die snel, eenvoudig en veilig is. De gepatenteerde, hoogwaardige technologie van Splashtop levert 4K HD-kwaliteit, ondersteuning voor meerdere monitoren en 60fps met ultralage latency. Splashtop wordt geleverd met geavanceerde securityfuncties, brede ondersteuning voor apparaten en een snelle klantenservice. Meer dan 30 miljoen gebruikers en 250.000 bedrijven, waaronder bedrijven in 85% van de Fortune 500-ondernemingen, maken wereldwijd gebruik van Splashtop-producten.