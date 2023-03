Splashtop en Bridge Digital Werken Samen om Remote Access en Support te Bieden aan de Media- en Entertainmentindustrie

We bieden veilige, krachtige workflows met lage latency en remote IT-support om een productieve 'work-from-anywhere-ervaring' voor M&E mogelijk te maken

Cupertino, CA en Nashville, TN - 9 december 2021 - Splashtop, Inc., een leider in veilige oplossingen voor toegang op afstand en ondersteuning, en Bridge Digital, Inc., experts in digitale videoworkflows en de technologieën om deze te laten werken, kondigden een partnerschap aan om Splashtop's cloud-gebaseerde en on-premise oplossingen te leveren aan Bridge Digital's media en entertainment (M&E) klanten.

"Splashtop biedt zeer veilige remote access, wat de belangrijkste functie en vereiste is bij het werken met onze klanten", zegt Mickey Charles van Bridge Digital. “We zijn voortdurend op zoek naar oplossingen die zowel intern effectief zijn als efficiënte workflowproducten voor onze klanten bieden. Er zijn tegenwoordig producten op de markt die beweren een goede beveiliging te hebben in de omgang met klanten, maar die zijn toch niet zo veilig als ze beweren. We zijn bijzonder kieskeurig in welke tools we gebruiken wanneer we op afstand toegang hebben tot een klant. Splashtop biedt het hoge niveau van productbeveiliging dat wij en onze klanten waarderen.”

Splashtop maakt veilig werken op afstand van hoge kwaliteit mogelijk en ondersteuning ontworpen voor M&E bedrijven om toegang te krijgen tot high-end computers en software vanaf elk apparaat. Vooral de M&E industrie heeft op afstand toegang nodig tot bronintensieve software voor montage, rendering, uitzending, audio-naar-video synchronisatie, visuele effecten, geluidseffecten, schilderen, beeldhouwen en andere post-productie activiteiten. Splashtop helpt veilig verbinding te maken met computers op locatie om naadloos te werken en samen te werken - met high-performance mogelijkheden waaronder 4k streaming tot 60 FPS terwijl de latentie automatisch geminimaliseerd wordt. Splashtop is ook volledig geoptimaliseerd voor NVIDIA en AMD GPU versnelling en Intel CPU's.

"In 2020 moesten studio's snel werk op afstand overnemen als pleisteroplossing voor lockdowns en gesloten kantoren. Meer dan een jaar later is het nog steeds een noodzaak, maar de focus is verschoven van het aannemen van werk op afstand naar het optimaliseren van de workflow op afstand," zegt Justin Windsor, Splashtop's Channel Chief. "We zijn verheugd dat Bridge Digital zich bij onze partnergemeenschap heeft aangesloten en kijken ernaar uit om onze oplossingen aan M&E klanten te leveren."

Over Splashtop:

Splashtop Inc. levert veilige software en diensten voor toegang op afstand en ondersteuning op afstand voor ondernemingen, academische en onderzoeksinstellingen, overheidsinstellingen, kleine bedrijven, MSP's, IT-afdelingen en particulieren. Splashtop's cloud-gebaseerde, veilige en gemakkelijk te beheren benadering van toegang op afstand vervangt steeds meer oude benaderingen zoals virtuele privé-netwerken (VPN's), terwijl het een 93 Net Promoter Score (NPS) verdient, een standaard voor het beoordelen van klanttevredenheid. Meer dan 30 miljoen gebruikers, waaronder die in 85% van de Fortune 500 ondernemingen, gebruiken Splashtop producten wereldwijd. Bezoek splashtop.com voor meer informatie.

Over Bridge Digital Inc:

Bridge Digital Inc. helpt bedrijven in de media & entertainmentindustrie bij het effectiever maken, beheren, distribueren en te gelde maken van hun videomateriaal. Onze oplossingen bestrijken de hele digitale media workflow, van opname tot uiteindelijke levering. Wij richten ons op het strategisch gebruik van technologie om je werkstromen te versnellen, je mogelijkheden uit te breiden en de kwaliteit te verbeteren voor een beter rendement op je investering.