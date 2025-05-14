Splashtop PartnerConnect - Aanmelden
We werken samen met partners om uitstekende remote oplossingen te bieden
De Splashtop Partner Community van Value Added Resellers en Distribution werkt nauw samen met ons Channel-team om u toonaangevende externe personeelsoplossingen te bieden om aan de behoeften en vereisten van uw klanten te voldoen en deze zelfs te overtreffen.
Wanneer u klaar bent om u bij onze lijst van partners aan te sluiten, vul dan dit formulier in om in contact te komen met een van onze Splashtop vertegenwoordigers.
Voordelen van het worden van een Splashtop-partner
Splashtop Reseller Partners
Profiteer van kortingen tot wel 25%, speciale pre-salesondersteuning, verkoop- en technische training, gepersonaliseerde marketingtools en meer.
Splashtop Integratiepartners
Integreert beproefde remote access en draadloze screen mirroringtechnologie in uw service-, software- en hardwareoplossingen.
Splashtop co-marketingpartners
We ondersteunen partners met co-marketingactiviteiten, waardoor we gezamenlijke oplossingen naar uw klanten brengen.