Remote Support en AEM Webinar

Onderwerp: Haal het meeste uit Splashtop Remote Support en AEM

Datum: 19 november 2025 

Tijd: 9:30 uur PT / 12:30 uur ET / 17:30 uur GMT 

Duur: 30 minuten  

Beschrijving: Ontdek in dit webinar dat speciaal voor nieuwe gebruikers is gemaakt, hoe u het meeste uit Splashtop Remote Support en Autonomous Endpoint Management (AEM) kunt halen. Onze experts in het Productteam zullen de krachtige functies demonstreren, tips en trucs delen en best practices laten zien om u te helpen uw ervaring te stroomlijnen.

Dankzij deskundige discussies en live demonstraties leert u over verschillende zaken: 

  • Ontdek de belangrijkste functies, features en gebruiksscenario's  

  • Maak gebruik van best practices om een naadloze acceptatie te garanderen 

  • Q&A met onze experts om uw specifieke vragen te beantwoorden  

Mis deze kans niet om te zorgen voor een naadloze en impactvolle implementatie van Splashtop. 

