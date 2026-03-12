TCEA Conventie en Expo

Splashtop zal tijdens TCEA oplossingen voor school-IT en voor de klas laten zien aan duizenden docenten.
Splashtop zal tijdens TCEA oplossingen voor school-IT en voor de klas laten zien aan duizenden docenten. School-IT-teams zullen geïnteresseerd zijn in onze Splashtop Remote Support- en Splashtop SOS- remote supporttools om op afstand toegang te krijgen tot computers en deze te beheren. Splashtop zal onze meest populaire producten voor het klaslokaal, Splashtop Classroom en Mirroring360, presenteren. Maak gebruik van de meest efficiënte tools om zowel de betrokkenheid als de productiviteit van studenten te vergroten. We zullen laten zien hoe leraren en IT-beheerders van scholen Splashtop kunnen gebruiken om het meeste uit de tijd van studenten in de klas te halen.
TCEA Convention and Expo | Splashtop Classroom | Mirroring360 | Splashtop Remote Support