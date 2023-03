TCEA Conventie en Expo

Splashtop zal duizenden docenten bij TCEA oplossingen bieden voor school-IT en voor het klaslokaal. IT-teams van scholen zullen geïnteresseerd zijn in onze Splashtop Remote Support en Splashtop SOS remote support tools om op afstand toegang te krijgen tot computers en deze te beheren. Splashtop zal onze meest populaire producten voor de klas presenteren, Splashtop Classroom en Mirroring360 . Maak gebruik van de meest efficiënte tools om zowel de betrokkenheid van studenten als de productiviteit te vergroten. We laten zien hoe docenten en IT-beheerders van scholen Splashtop kunnen gebruiken om de tijd van studenten in de klas optimaal te benutten.

