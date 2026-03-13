SITS The Service Desk en IT Support Show

SITS The Service Desk and IT Support Show
11-12 mei 2022 – Londen, VK
Splashtop is verheugd om Splashtop Remote Support en Splashtop SOS te presenteren voor technici die geïnteresseerd zijn in een van de beste remote access en support oplossingen.
Op Europa's toonaangevende evenement voor IT Service Management en Support professionals, is Splashtop enthousiast om Splashtop Remote Support en Splashtop SOS te tonen voor technici die geïnteresseerd zijn in een van de beste remote toegang en support oplossingen. Meer dan 3.700 IT-besluitvormers zullen aanwezig zijn om de teams van de beste brancheleveranciers te ontmoeten. Splashtop SOS heeft onlangs veel nieuwe helpdesk IT-platformintegraties uitgebracht, zoals die met ServiceNow, Zendesk, Freshservice, Freshdesk en Syncro, die te zien zullen zijn op SITS. Alle Splashtop partnerintegraties zijn te vinden hier.
SITS – De Service Desk & IT Support Show | Splashtop Remote Support | Splashtop SOS