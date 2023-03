SITS The Service Desk en IT Support Show

Op Europa's toonaangevende evenement voor IT-servicebeheer- en ondersteuningsprofessionals, is Splashtop verheugd om Splashtop Remote Support en Splashtop SOS te tonen voor technici die geïnteresseerd zijn in een van de voordeligste oplossingen voor toegang op afstand en ondersteuning. Meer dan 3.700 IT-besluitvormers zullen aanwezig zijn om de teams van de beste leveranciers in de branche te ontmoeten. Splashtop SOS heeft onlangs veel nieuwe IT-platformintegraties voor helpdesks uitgebracht, zoals die met ServiceNow, Zendesk, Freshservice, Freshdesk en Syncro, die te zien zullen zijn op SITS. Alle Splashtop-partnerintegraties zijn hier te vinden.

SITS – The Service Desk & IT Support Show | Splashtop-ondersteuning op afstand | Splashtop SOS