Haal het meeste uit Splashtop AEM
Of je nu Splashtop AEM aan het evalueren bent of meer uit je implementatie wilt halen, ontdek praktische manieren om routinematige IT-taken te automatiseren, de zichtbaarheid van endpoints te verbeteren en endpointbeheer te vereenvoudigen.
Datum: 1 juli 2026
Tijd: 9am PT / 12:00pm ET / 5:00pm GMT
Duur: 30 minuten
Beschrijving: Endpointbeheer zou niet tijdrovend of reactief moeten zijn. In deze sessie laten we zien hoe Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM) IT-teams helpt routinetaken te automatiseren, de endpointbeveiliging te verbeteren en volledig inzicht in hun omgeving te behouden.
Of je nu handmatig werk wilt verminderen of je endpointmanagementstrategie wilt versterken, in dit webinar nemen we je mee door praktische use cases en workflows uit de praktijk die je direct kunt toepassen.
Wat je leert:
Zo automatiseer je patching, updates en routineonderhoud
Manieren om de gezondheid van endpoints proactief te monitoren en beheren
Hoe endpointbeheerfuncties functies voor remote support aanvullen
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